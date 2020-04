SpaceX testera le système «VisorSat» pour rendre les satellites Starlink invisibles

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

SpaceX est déjà le plus grand opérateur de satellites unique au monde avec plus de 400 de ses nœuds Internet Starlink zippant autour de la Terre, mais ce n’est que le début. L’entreprise espère disposer d’une flotte de milliers de satellites en seulement quelques années, ce qui inquiète les astronomes. Nous avons déjà vu ces nuages ​​de matériaux artificiels interférer avec les observations, et le problème ne fera qu’empirer. Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a promis d’atténuer les interférences astronomiques causées par la constellation Starlink, et nous avons maintenant plus d’informations sur la solution «VisorSat» de la société.

L’Internet par satellite existe déjà, mais la bande passante et la latence sont inférieures à ce que vous pouvez obtenir avec n’importe quelle solution terrestre moderne. Cela a fait d’Internet par satellite un dernier recours pour ceux qui n’ont pas d’autres options de connectivité. La clé de l’approche de SpaceX est la taille massive de sa flotte, qui fournira une bande passante plus élevée aux utilisateurs sur le terrain. Une partie de la constellation Starlink orbitera également à très basse altitude pour réduire la latence. Tout cela signifie que les sondes sont plus susceptibles d’apparaître dans les observations astronomiques, dont certaines doivent rester concentrées sur le même coin de ciel pendant des heures. Lors d’un incident survenu au début de 2020, une équipe de l’observatoire CTIO au Chili a perdu 15 à 20% des données d’une image des nuages ​​magellaniques.

La solution, apparemment, est un système que SpaceX a surnommé VisorSat. Une fois en orbite, les satellites déploieraient de petites nageoires pour empêcher la lumière du soleil de frapper les antennes réfléchissantes et de rebondir sur Terre. Musk dit que cela devrait rendre les sondes invisibles à l’œil nu et minimiser l’impact sur l’astronomie. La société va également changer la façon dont les satellites s’orientent tout en se déplaçant sur des orbites plus élevées après le lancement, qui est alors le plus visible.

Auparavant, SpaceX avait expérimenté le traitement de matériaux pour les rendre moins réfléchissants, ce qui était prometteur lors des premiers tests. Cependant, Musk dit qu’il pense que VisorSat sera plus efficace. SpaceX a l’intention de tester VisorSat lors du prochain lancement de Starlink, qui pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines. SpaceX a lancé des lots de 60 satellites environ une fois par mois cette année.

Si VisorSat fonctionne comme prévu, tous les futurs satellites Starlink incluront la technologie. SpaceX a conçu les satellites pour être bon marché avec une durée de vie prévue de trois ou quatre ans. Cela signifie que l’entreprise peut remplacer la flotte actuelle de 400 personnes par des satellites moins réfléchissants au fur et à mesure de leur défaillance et de leur désorbitation.

