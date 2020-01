SpaceX va tester le système d’abandon du lancement de Crew Dragon

WASHINGTON – La NASA et SpaceX sont prêtes à effectuer un test du système d’interruption du lancement du vaisseau spatial Crew Dragon de la société qui servira également de répétition générale pour les prochains vols en équipage du véhicule.

Lors d’un briefing le 17 janvier au Kennedy Space Center de la NASA, des responsables de la NASA et de SpaceX ont déclaré que tout était prêt d’un point de vue technique pour le test d’abandon en vol du vaisseau spatial, prévu pour une fenêtre de quatre heures qui ouvrira à 8 heures du matin. 18.

Lors du test, un Falcon 9 transportant un vaisseau spatial Crew Dragon décollera du Launch Complex 39A à KSC. Quatre-vingt-quatre secondes après le décollage, le Dragon tirera ses propulseurs SuperDraco pour éloigner le vaisseau spatial de la fusée, simulant la capacité d’échapper à un booster défectueux.

Cet avortement aura lieu juste après «max Q», ou pression dynamique maximale sur le vaisseau spatial pendant l’ascension, a déclaré Benji Reed, directeur de la gestion de la mission de l’équipage chez SpaceX. Le vaisseau spatial se déplacera un peu plus vite que Mach 1,8 à ce point à une altitude de 19 kilomètres. Il atteindra une apogée d’environ 40 kilomètres avant d’éclabousser dans l’Atlantique, de 30 à 35 kilomètres au large, 10 minutes après le décollage.

SpaceX a effectué des tests approfondis des propulseurs SuperDraco, y compris un test de tir statique en novembre qui a vérifié les modifications apportées aux propulseurs après un incident lors d’un test d’avril qui a détruit un autre vaisseau spatial Crew Dragon. La société a également effectué un test d’abandon du système en 2015. Le test d’abandon en vol, cependant, permettra un test complet et intégré de l’ensemble du système.

“Le test de demain fait partie de ces choses qui vont nous permettre de tester ce système dans son intégralité”, a déclaré Reed. «C’est l’aboutissement de beaucoup de travail et de nombreux tests qui nous ont amenés à aujourd’hui.»

Bien que les prévisions météorologiques de lancement soient favorables, avec une probabilité de 90% de conditions météorologiques acceptables, la NASA et SpaceX ont déclaré qu’elles devaient également surveiller la couverture nuageuse, afin de maintenir la visibilité du véhicule pendant le test, ainsi que les vents et les conditions océaniques. pour la récupération de la capsule. “Ce n’est pas une fenêtre de lancement instantané”, a déclaré Kathy Lueders, responsable du programme d’équipage commercial de la NASA. “Vous attendez peut-être tous pendant un certain temps pendant que nous essayons de trouver le moment idéal pour effectuer ce test.” Reed a déclaré plus tard qu’ils pourraient prolonger la fenêtre de quatre heures pour le test.

Outre les préparatifs pour l’avortement en vol lui-même, la NASA et SpaceX ont utilisé le test pour effectuer d’autres préparatifs pour les vols en équipage ultérieurs. Cela comprenait une répétition «robe sèche» du compte à rebours du lancement le 17 janvier, qui comprenait des astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley monter dans leurs combinaisons spatiales et sortir à bord du vaisseau spatial Dragon, mais n’incluait pas d’alimenter la fusée. Reed a déclaré avoir chronométré ces étapes pour confirmer qu’elles correspondaient à la planification des tests précédents.

Le test d’abandon en vol est l’un des derniers tests majeurs avant que Behnken et Hurley puissent voler sur un vaisseau spatial Crew Dragon jusqu’à la Station spatiale internationale dans le cadre d’une mission désignée Demo-2. Lueders a déclaré que SpaceX doit encore effectuer plus de tests «au niveau du système» des parachutes améliorés du vaisseau spatial, bien qu’elle ait noté que des tests récents ont montré que le nouveau design Mark 3 fonctionnait «très bien». Ces nouveaux parachutes seront utilisés sur les test d’interruption de vol.

Il y a des documents et des examens supplémentaires à compléter, a-t-elle ajouté, avant que l’agence ne soit prête à passer à la démo-2. “Avancer ensemble et nous assurer que nous avons pointé tous les i et franchi les t avant que notre vol de démonstration de l’équipage soit très, très, important”, a-t-elle déclaré. Elle n’a pas donné d’estimation du moment où cette mission Demo-2 pourrait avoir lieu, bien que Reed ait déclaré que le vaisseau spatial lui-même devrait arriver en Floride pour les préparatifs de lancement d’ici la fin du mois.

Alors que Crew Dragon est développé dans le cadre d’un contrat de capacité de transport de l’équipage commercial, ou CCtCap, contrat que la NASA a attribué à SpaceX en 2014, le test d’abandon en vol est en fait une étape importante dans une attribution antérieure, Commercial Crew Integrated Capability ou CCiCap, faite à SpaceX en tant que un accord financé en vertu de la loi sur l’espace en 2012. Lueders a déclaré que le test en vol est le dernier jalon ouvert de l’un des prix CCiCap originaux.

Lueders a déclaré qu’il y avait eu un débat au sein de la NASA et de SpaceX il y a deux ans au sujet de la fermeture du précédent prix CCiCap et de la réalisation du test d’abandon en vol à l’époque. «Nous avons dit non. Faisons-le quand c’est le bon moment », a-t-elle déclaré. “Nous venons d’attendre et de tenir, et d’avoir franchi cette étape importante de la loi sur l’espace au moment opportun.”

Parmi ceux qui assisteront au test, il y a l’astronaute de la NASA avec une expérience de première main avec un système d’interruption de lancement. Nick Hague était à bord du vaisseau spatial Soyouz MS-10 qui a utilisé son système d’interruption de lancement pour échapper à sa fusée Soyouz lors d’un lancement en octobre 2018. Lui et le cosmonaute russe Alexey Ovchinin ont atterri en toute sécurité au Kazakhstan et ont réussi à voler vers l’ISS en mars 2019.

Dans une interview accordée le 17 janvier à Headuqarters de la NASA, il a déclaré qu’il était confiant de retourner dans le Soyouz pour une nouvelle tentative de vol vers la station après l’avortement. “Après avoir traversé cela, et simplement connaître et voir la réponse et les informations qui nous sont parvenues”, a-t-il déclaré, “j’étais confiant d’y revenir.”

“Je suis super excité de voir le lancement abandonner demain”, a-t-il ajouté.