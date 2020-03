SpaceX vient de battre un nouveau record en lançant cinq fois la même fusée – .

SpaceX a établi un record ce matin avec le lancement d’un booster Falcon 9 qui avait déjà volé quatre fois auparavant.

Le booster n’a pas réussi à atterrir sur la plate-forme pour la cinquième fois, mais le lancement a tout de même établi un record pour l’entreprise.

Les moitiés de carénage de la fusée ont également été récupérées.

Le programme chargé de lancements de fusées de SpaceX s’est poursuivi ce matin avec le lancement d’une fusée Falcon 9 livrant un autre groupe de satellites Starlink de la société en orbite. Le lancement, qui était initialement prévu pour dimanche, mais a été annulé après le déclenchement d’un abandon automatique.

Le lancement n’est qu’une infime partie de la plus grande mission Starlink, qui verra finalement des milliers et des milliers de minuscules satellites envoyés en orbite. Cependant, le lancement de ce matin était spécial pour une raison entièrement différente. C’était la première fois qu’une fusée Falcon 9 était réutilisée cinq fois, et la mission sans précédent montre à quel point le modèle commercial réutilisable de la fusée SpaceX peut être puissant.

Alors que le monde se bat pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, ce fut l’affaire de SpaceX ce matin. Le lancement prévu de la société s’est bien passé, la fusée se dirigeant vers le ciel avec sa charge utile de 60 nouveaux satellites Starlink brillants.

Starlink est le programme satellite plus grand que nature de SpaceX qui espère apporter des données à grande vitesse aux quatre coins du monde. Cela signifie le lancement éventuel de milliers de minuscules satellites pour former une grille qui entoure le monde.

Le plan a été critiqué par les astronomes qui disent que l’envoi de tant d’objets en orbite terrestre entravera les observations de l’espace d’ici sur Terre. Certains ont même fourni des preuves tangibles de la façon dont les satellites peuvent ruiner la vision du cosmos pour les scientifiques qui tentent d’étudier des objets éloignés. SpaceX a déclaré qu’il était disposé à travailler pour atténuer ces effets, notamment en peignant éventuellement les satellites avec un revêtement qui les rendrait beaucoup plus difficiles à voir.

En tout cas, la mission s’est déroulée sans accroc… enfin presque. Le lancement lui-même et le déploiement des satellites se sont déroulés comme prévu, mais la première étape record du Falcon 9 booster n’a pas réussi à effectuer un atterrissage contrôlé sur le drone SpaceX. Il a été noté par le patron de SpaceX, Elon Musk, que l’un des moteurs du booster est mort à la fin du lancement, ce qui pourrait avoir contribué à ce que le booster soit irrécupérable.

Ouais. Il y a également eu un arrêt précoce du moteur lors de la remontée, mais cela n’a pas affecté l’insertion de l’orbite. Montre la valeur d’avoir 9 moteurs! Une enquête approfondie est nécessaire avant la prochaine mission.

SpaceX a pris l’habitude d’essayer de récupérer également les moitiés de cône de nez de sa fusée, appelées carénages. La société l’a fait encore une fois aujourd’hui, bien que les deux moitiés de la pomme de terre aient éclaboussé dans l’océan avant d’être cueillies. SpaceX a réutilisé ces composants régulièrement, contribuant ainsi à réduire davantage le coût de ses lancements de fusées.

