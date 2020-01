Spectrum ferme ses services de sécurité à domicile et brique l’équipement de ses clients

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

L’énorme écart entre ce que les propriétaires veulent des maisons intelligentes et ce que les entreprises fournissent réellement est clairement visible. Spectrum, qui exploitait auparavant un service de sécurité à domicile, a décidé qu’il ne voulait pas continuer à le faire. Tout l’équipement de sécurité Spectrum actuel sera installé le 5 février. Les clients existants bénéficieront de réductions sur les systèmes Ring et Abode, mais ne recevront aucun remboursement.

En théorie, les produits de sécurité de Spectrum devraient être compatibles avec d’autres matériels, étant donné qu’ils utilisent le protocole Zigbee commun. Malheureusement, Spectrum a verrouillé le micrologiciel de ses propres produits de sécurité. Ils ne peuvent pas “voir” d’autres appareils Zigbee à proximité, et d’autres appareils Zigbee ne peuvent pas non plus les voir. Les clients de Spectrum sont naturellement contrariés et ont demandé à la société de publier un micrologiciel ouvert avant de fermer le service.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons une entreprise de haute technologie faire un pas comme celui-ci. Le problème, je pense, est le décalage fondamental dans la façon dont les clients pensent de ces services par rapport à la façon dont les entreprises les perçoivent. Selon ce site, le propriétaire urbain moyen se déplace tous les 9,7 à 12,5 ans, selon l’emplacement. Lorsque vous installez un appareil, vous vous attendez à ce qu’il dure un certain temps. Les humains étant ce qu’ils sont, je suis certain que quelqu’un met à niveau sa machine à laver chaque année, mais la plupart d’entre nous adoptons une approche «Si ce n’est pas cassé, ne le répare pas».

Bien qu’elles soient dirigées par des humains ostensibles, de nombreuses entreprises technologiques n’ont pas compris que la longévité et la cohérence sont des caractéristiques que les clients apprécient lorsqu’ils installent des produits chez eux. Le problème n’est pas que Spectrum ferme son service – c’est que des milliers de capteurs et de caméras parfaitement utiles vont être jetés dans les décharges parce que Spectrum ne voulait pas activer une fonctionnalité.

C’est un gaspillage colossal, et il brûle le groupe même de personnes dont un marché naissant dépend pour prospérer: les adopteurs précoces. Au moins un utilisateur mécontent a dépensé 1 200 $ pour équiper sa maison de capteurs et d’équipements. Un autre a indiqué que Charter / Spectrum avait poussé les clients à payer la totalité du service dès le début de leur inscription au service.

Juridiquement, Spectrum a absolument le droit de mettre fin aux services et de jeter le matériel. C’est un bel exemple de la façon dont quelque chose peut être à la fois scandaleusement stupide et complètement légal. Mais ce type de traitement capricieux court le risque de dégrader les gens sur l’idée de maisons intelligentes en premier lieu. La dure vérité est qu’il n’y a pas beaucoup de fournisseurs en qui vous pouvez avoir confiance. Certains obturateurs, comme Spectrum, tandis que ceux qui réussissent rompent leur parole aux adoptants mêmes qui les ont aidés à réussir en premier lieu.

Si les entreprises de maisons intelligentes continuent de jeter leurs propres utilisateurs comme des ordures, elles se retrouveront rapidement sans produit sur le marché. Les propriétaires s’attendent à ce que ces types de produits fonctionnent et fonctionnent ensemble pendant une décennie ou plus, et non 1 à 3 ans. Les propriétaires ne seront pas disposés à continuer à dépenser le gros prix pour les systèmes incompatibles. Espérons que Spectrum fera ce qu’il faut et déverrouillera son matériel avant qu’il ne sombre.

Mais ne retenez pas votre souffle.

