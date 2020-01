SpinLaunch lève 35 millions de dollars – SpaceNews.com

WASHINGTON – SpinLaunch, une startup qui poursuit une approche alternative pour placer des charges utiles en orbite, a levé 35 millions de dollars lors d’un nouveau cycle de financement dévoilé le 16 janvier.

La société, dont le siège est à Long Beach, en Californie, a déclaré que le nouveau tour comportait plusieurs fonds dont Airbus Ventures, la branche de capital-risque de la société aérospatiale Airbus. Les autres investisseurs comprennent les fonds de capital-risque GV, KPCB, Catapult Ventures et Lauder Partners, ainsi que John Doerr et Byers Family.

Avec ce nouveau cycle de financement, la société a maintenant levé 80 millions de dollars, a-t-elle déclaré. SpinLaunch avait précédemment annoncé un tour de 40 millions de dollars en juin 2018.

Dans un communiqué annonçant la tournée, Jonathan Yaney, fondateur et PDG de SpinLaunch, a remercié «le soutien continu de ce formidable syndicat d’investisseurs, qui partagent notre vision de permettre le lancement à faible coût et fréquent de constellations d’imagerie et de communication qui protégeront notre planète et l’humanité. “

La société a fourni peu de détails sur la façon dont elle réalisera cette vision d’un lancement à faible coût et fréquent. Dans sa déclaration, SpinLaunch indique qu’il développe “un accélérateur de grande masse pour fournir des lancements à la demande de petits satellites dans pratiquement toutes les conditions météorologiques à un coût de l’ordre de grandeur inférieur et à une fréquence plus élevée que tout système de lancement existant ou proposé”.

SpinLaunch, cependant, a partagé peu de détails techniques sur la façon dont un tel système fonctionnerait et comment il traiterait des problèmes tels que les accélérations élevées qu’il imposerait probablement aux charges utiles et aux contraintes aérodynamiques une fois que la charge utile serait libérée de l’accélérateur à des vitesses hypersoniques.

Le site Web de l’entreprise ne propose aucun détail autre qu’un lien vers une section sur l’emploi, avec environ deux douzaines de postes à pourvoir. “Vous contribuerez à changer le paysage de l’industrie des petits satellites, à faire partie intégrante et unique d’une équipe soudée d’individus opérant dans un environnement à haute énergie, en changeant le tissu fondamental de la façon dont l’humanité met les choses dans l’espace”, lit la description d’une personne une telle ouverture de poste, pour un ingénieur senior en aérodynamique et hypersonique.

En juin 2019, SpinLaunch a reçu un autre prix d’autorité de transaction (OTA) de l’unité d’innovation du Pentagone pour la défense pour examiner comment utiliser les services de la société pour le lancement réactif de satellites. À l’époque, la société avait prévu de pouvoir lancer cinq fois par jour pour 250 000 $ par lancement, mais n’a pas révélé la taille des charges utiles ni d’autres détails.

SpinLaunch développe une installation de test au Spaceport America au Nouveau-Mexique, dont le développement devrait coûter 7 millions de dollars, selon un communiqué de presse publié en mai 2019 par le port spatial. Une partie de la nouvelle ronde de financement ira à l’achèvement de cette installation cette année, a indiqué la société.

“Plus tard cette année, nous visons à changer l’histoire du lancement spatial avec l’achèvement de notre premier accélérateur de masse de test en vol à Spaceport America”, a déclaré Yaney dans le communiqué.

Même si le système peut démontrer ses capacités techniques, il peut être confronté à des obstacles réglementaires étant donné que le régime actuel de licences de lancement commercial est utilisé pour traiter les fusées conventionnelles utilisant la propulsion chimique.

Wayne Monteith, administrateur associé pour le transport spatial commercial à la Federal Aviation Administration, a reconnu ce problème potentiel dans un discours d’octobre au Symposium international pour les vols spatiaux personnels et commerciaux au Nouveau-Mexique. “Faut-il réglementer SpinLaunch?”, A-t-il demandé. “Probablement, mais comment?”