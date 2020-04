Spire et VesselBot se concentrent sur le suivi et la surveillance des navires

SAN FRANCISCO – Spire Global a annoncé son intention de travailler avec VesselBot, une société technologique grecque axée sur l’industrie maritime internationale, pour développer des produits basés sur les données du système d’identification automatique (AIS) de Spire.

Spire, basée à San Francisco, a créé Spire Maritime en 2018 pour développer des services de suivi et de surveillance des navires. Selon un communiqué de presse du 15 avril, Spire Maritime établit des partenariats avec des experts de l’industrie comme VesselBot et exploite des technologies comme l’apprentissage automatique pour élargir sa gamme de produits.

“En plus des données prédictives disponibles aujourd’hui, les utilisateurs peuvent s’attendre à des fonctionnalités qui détectent la propriété des navires et fournissent des données historiques sur l’utilisation des navires ou les schémas de cargaison”, a déclaré le porte-parole de Spire, James Pearson par e-mail.

Par exemple, les nouveaux produits créés par Spire et VesselBot pourraient fournir aux clients «une surveillance plus précise et une visibilité améliorée à terre et à bord», optimisant les performances et réduisant le temps dans les ports, a déclaré le PDG de VesselBot, Constantine Komodromos.

À un moment où la pandémie de COVID-19 perturbe les marchés, «il devient encore plus impératif pour les propriétaires et les exploitants de navires d’optimiser les performances» et d’améliorer les performances par navire et pour l’ensemble de leurs flottes, a déclaré Komodromos par e-mail. Avec l’aide de technologies et de divers types de données, y compris l’AIS, les prévisions météorologiques et les coûts des escales, les armateurs et les exploitants de navires «peuvent identifier des voyages et des conditions opérationnelles optimales pour réduire les coûts et augmenter leurs résultats.

“Nous sommes ravis d’avoir cette opportunité de collaborer avec Spire Maritime”, a déclaré Komodromos dans un communiqué. «Nous attendons cette collaboration avec impatience et visons à travailler ensemble… pour créer des solutions numériques uniques et innovantes qui résoudront les problèmes réels et… permettront une efficacité opérationnelle sur un marché maritime en constante évolution.»

John Lusk, directeur général de Spire Global Data Services, a déclaré dans un communiqué que “l’industrie maritime est mûre pour une perturbation numérique” en raison de la concurrence et des nouvelles réglementations.