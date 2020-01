Spire Global partage les premières données des satellites de réflectométrie GNSS

BOSTON – Spire Global a partagé les premières données des nouveaux cubesats de réflectométrie du système mondial de navigation par satellite (GNSS) lors de la conférence de l’American Meteorological Society ici.

Spire lance deux cubesats de réflectométrie GNSS le 11 décembre sur un lanceur de satellite polaire indien. Le vaisseau spatial, équipé de radars bistatiques pour observer comment les signaux GNSS se dispersent après avoir rebondi sur les caractéristiques de la surface de la Terre, a commencé à collecter des données le 2 janvier. “Tout fonctionne bien”, a déclaré à SpaceNews Dallas Masters, responsable du programme Spire GNSS.

Avec sa flotte existante de plus de 80 cubesats, Spire recueille des données météorologiques de radio-occultation GNSS en plus de suivre les navires et les avions. Le programme Pioneer de l’Agence spatiale européenne, qui soutient la démonstration de nouvelles technologies, de nouveaux systèmes et services, a contribué au financement du programme de réflectométrie GNSS de Spire.

Les deux premiers cubesats de réflectométrie GNSS de Spire sont des démonstrateurs technologiques. Spire développe deux cubesats de réflectométrie GNSS supplémentaires à lancer plus tard cette année, a déclaré Masters.

Avec la deuxième paire de cubesats de réflectométrie GNSS, Spire prévoit d’offrir une surveillance continue de l’humidité du sol et des vents océaniques. Les données auront d’importantes applications pour les prévisions météorologiques, l’agriculture, la surveillance de la sécheresse et la prévision des inondations, a déclaré Masters.

Le travail de réflectométrie GNSS de Spire s’inspire des programmes gouvernementaux. En 2014, le Royaume-Uni a lancé TechDemoSat-1, un satellite de réflectométrie GNSS de 157 kilogrammes construit par Surrey Satellite Technology Ltd.

En 2016, la NASA a lancé huit satellites Cyclone Global Navigation Satellite System (CYGNSS) de 30 kilogrammes construits par le Southwest Research Institute et l’Université du Michigan. Les satellites CYGNSS, conçus principalement pour suivre les vents océaniques, se sont révélés précieux pour la surveillance de l’humidité du sol et des inondations.

Les cubes de réflectométrie GNSS de Spire mesurent les signaux réfléchis des constellations GNSS, y compris le système de positionnement mondial des États-Unis, le système de navigation mondial par satellite de Russie, Galileo en Europe, le système de satellite Quasi-Zenith du Japon.