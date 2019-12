SSTL nomme un nouveau patron • InfoStellar ajoute des stations au sol australiennes au réseau

Pour recevoir FIRST UP Satcom, un bulletin hebdomadaire SpaceNews destiné aux professionnels des satellites et des télécommunications, inscrivez-vous ici.

MEILLEURS HISTOIRES

Surrey Satellite Technology Limited a nommé un nouveau directeur général. Phil Brownnett, actuellement directeur général des activités britanniques de géolocalisation d'Airbus Defence and Space, prendra la tête du fabricant de petits satellites le 1er février. Brownnett succède à Sarah Parker, qui, selon SSTL, se retirera pour "poursuivre de nouveaux défis". a travaillé chez Airbus Defence and Space pendant plus de 15 ans, occupant plusieurs responsabilités dans le domaine de l'observation de la Terre. "SSTL a été le pionnier de la petite révolution satellite et maintenant nous devons conserver notre position en nous adaptant et en" faisant l'espace différemment "", a déclaré Brownnett. [SSTL]

Elbit Systems, une société israélienne d'électronique de défense, a annoncé le 18 décembre avoir lancé un cubesat lors d'une mission indienne de lancement de satellite polaire. Le cube de 5 kilogrammes, appelé Nanova, a une charge utile de communication haute fréquence qui peut prendre en charge la messagerie vocale, de données et de texte. Elbit Systems a développé le satellite avec une société américaine anonyme. Il est prévu dans le cadre d'une constellation commerciale. [Reuters]

La start-up japonaise InfoStellar ajoute des stations au sol en Australie à son réseau d'installations partenaires. Capricorn Space, une startup qui a ouvert une usine en Australie occidentale près de Mingenew le 10 décembre, a signé un accord permettant aux clients InfoStellar d'utiliser ses stations au sol. Capricorn Space dispose de deux stations au sol, permettant aux opérateurs de satellites de communiquer avec leur vaisseau spatial lorsqu'ils passent au-dessus de l'Australie. InfoStellar regroupe la capacité des stations au sol afin que les opérateurs de satellites puissent puiser dans les stations du monde entier pour parler avec leurs satellites. [InfoStellar]

PLUS D'HISTOIRES

Gilat a réussi à transmettre le Wi-Fi à un avion à l'aide d'une antenne à direction électronique avancée. La société a déclaré le 17 décembre que la démonstration marquait la première fois qu'une antenne à direction électronique était exploitée sur un avion commercial. Gilat a effectué le test à l’aide du Boeing 757 de Honeywell et de la capacité à haut débit en bande Ka du satellite Telstar 19 Vantage de Télésat Canada. Gilat a déclaré que l'antenne n'a pas de pièces mobiles et peut se connecter avec des satellites sur n'importe quelle orbite terrestre. [Gilat]

Airbus a développé une technologie de charge utile photonique qui pourrait rendre les satellites plus légers et plus puissants. La société a construit un démonstrateur de validation de principe au niveau de maturité technologique 6, grâce au financement du programme OPTIMA Horizon 2020 de l’Union européenne. TRL-7 nécessite de tester la technologie en orbite. Les charges utiles photoniques utilisent la lumière pour transférer des signaux au lieu des ondes radioélectriques, permettant des charges utiles plus légères et plus puissantes. Airbus a dirigé le programme OPTIMA à partir de ses installations de Stevenage, au Royaume-Uni, avec des partenaires Das Photonics en Espagne, Cordon Electronics en Italie, Sodern en France, Huber + Suhner Polatis au Royaume-Uni et imec en Belgique. [Airbus]

Le gouvernement du Kazakhstan a annoncé qu'il dépenserait 233 millions de dollars pour moderniser une installation de lancement au cosmodrome de Baïkonour. Askar Zhumagaliev, le ministre kazakh responsable de l'aérospatiale, a annoncé mercredi que le gouvernement allait engager ce financement pour le projet Baiterek. Cet effort modernisera les installations de lancement Zenit existantes pour les utiliser avec la nouvelle fusée de classe moyenne Soyouz-5. Baiterek devrait être achevé d'ici 2023. Le projet remonte à 2004, à l'origine pour accueillir les lancements de la fusée Angara. [TASS]

SpaceX a lancé avec succès un satellite de communication lundi qui desservira deux clients. Un Falcon 9 a décollé à 19 h 10. À l'est de Cap Canaveral, en Floride, et 33 minutes plus tard, le satellite JCSAT-18 / Kacific-1 est placé sur une orbite de transfert géostationnaire. JCSAT-18 / Kacific-1 est un «condosat» de 6 800 kilogrammes construit par Boeing, avec des charges utiles pour l'opérateur japonais Sky Perfect JSAT et la startup singapourienne Kacific. Le premier étage du Falcon 9, effectuant son troisième vol, a atterri sur une descente de droneship, mais deux autres navires n'ont pas pu attraper le carénage de la charge utile de la fusée. [SpaceNews]

L'agence spatiale japonaise JAXA a sélectionné la start-up Space BD pour négocier le covoiturage pour les petits satellites sur les fusées japonaises H-2A et H3. JAXA déploie des cubesats à partir du module Kibo de la Station spatiale internationale et a lancé quelques petits satellites à partir de fusées comme charges utiles secondaires, mais principalement pour les institutions japonaises. Space BD cible un éventail plus large de clients et de destinations, y compris l'orbite lunaire et au-delà. [Space Tech Asia]

Le client pour le premier lancement de la fusée OmegA de Northrop Grumman est à la recherche d’un client à lui. Saturn Satellite Networks a annoncé la semaine dernière qu'il lancerait un ou deux de ses petits satellites GEO NationSat lors du premier lancement d'OmegA en 2021. Saturne n'a pas de clients pour les satellites qui voleront pour cette mission, mais a déclaré que l'accord de lancement lui permet de offrir des options de livraison en orbite aux clients potentiels. Le premier satellite NationSat de Saturne, destiné à Intersputnik, basé à Moscou, devrait être lancé sur une mission SpaceX Falcon 9 partagée qui a glissé de 2020 à 2021. [SpaceNews]

Le rédacteur principal de SpaceNews, Jeff Foust, a contribué à ce bulletin.