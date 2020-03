Stadia est un cimetière parce que les développeurs ne font pas confiance à Google,

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Lorsque Google a lancé Stadia l’année dernière, il a tenté de mettre un visage courageux sur un début profondément incertain. Le lancement de Stadia était barebones, même pour ce qui était un service relativement barebones. Cinq mois après le lancement, les choses ne se sont pas beaucoup améliorées, avec seulement 28 jeux actuellement disponibles sur la plate-forme.

Un certain nombre de développeurs de jeux ont donné leur avis sur Stadia et ont discuté avec Business Insider pourquoi si peu de développeurs indépendants ont montré un intérêt à porter leurs jeux sur la plate-forme. Les personnes et les studios avec lesquels ils ont parlé ont soulevé des questions dans trois grandes catégories. Premièrement, et l’un intrinsèque à toute nouvelle plate-forme ou service, est que Google Stadia est un tout nouvel effort sans audience intégrée. Mais comme chaque nouveau produit ou service passe par cette phase, il est important d’avoir une bonne stratégie pour y faire face. La manière typique dont les entreprises développent de nouveaux marchés est d’offrir des incitations substantielles aux développeurs de logiciels pour porter des jeux sur sa plateforme. Selon les développeurs eux-mêmes, Google ne fait pas vraiment cela.

Les incitations offertes par les stades sont décrites de diverses manières comme «inexistantes» ou impliquant un montant d’argent si bas, «cela ne faisait même pas partie de la conversation». Il semble remarquable que cela arrive aux développeurs indépendants, en particulier. Alors que Shovel Knight et Untitled Goose Game ne vont pas générer les chiffres que Doom Eternal ou Cyberpunk 2077, les développeurs indépendants n’ont pas besoin de budgets AAA pour que cela vaille la peine de porter un titre sur une nouvelle plate-forme.

En soi, ce n’est pas nécessairement alarmant non plus. Google prétend qu’il lancera 120 jeux sur Stadia cette année et il semble se concentrer sur les titres AAA. Il est possible que la société pense avoir besoin de développer son marché en mettant l’accent sur les lancements de premier plan avec une disponibilité le jour même ou peu de temps après plutôt que de créer un catalogue de titres indépendants. Il est possible que cette différence de financement fasse partie d’une différence de stratégie.

Mais si les faibles taux d’audience et le financement quasi nul sont mauvais, la dernière pièce du puzzle est pire. Selon Business Insider, chaque développeur à qui ils ont parlé a exprimé très peu de conviction que Google mettrait tout en œuvre pour intégrer Stadia dans un service à long terme. Lorsqu’une enquête auprès des développeurs révèle que chacun d’entre eux est suffisamment préoccupé par la longévité de votre plate-forme pour la mettre en place de manière spontanée, cela signifie généralement que vous avez un grave problème de relations publiques entre vos mains.

La réponse de Google à cette nouvelle a été remarquablement sourde. Voici BI:

Lorsqu’il a été contacté pour commenter, le représentant de Stadia, Patrick Seybold, a déclaré: «Les éditeurs et développeurs avec lesquels nous parlons régulièrement sont très favorables et souhaitent que Stadia réussisse. Il convient également de souligner que tous les éditeurs n’ont pas encore annoncé leurs jeux pour Stadia, et que d’autres jeux continueront d’être annoncés en temps voulu. »

Dans lequel Google rassure précisément personne

Stadia a un problème: les gens ne font pas confiance à Google. Lorsqu’on lui a dit que de nombreux développeurs ne faisaient pas confiance à Google, la réponse de Google est “Les éditeurs et développeurs avec lesquels nous avons parlé veulent que Stadia réussisse!” Imaginez si vous avez dit à votre partenaire ou conjoint que vous aviez de sérieuses inquiétudes quant à savoir si vous pouviez leur faire confiance pour tenir leur parole et ils ont répondu: «Ma mère dit qu’elle me fait confiance!»

Maintenant, imaginez à quoi pourrait ressembler une réponse réelle qui a résolu le problème. «Chez Google, nous comprenons que notre politique de destruction de services appréciée par de nombreuses personnes a créé la crainte que nous ne traitions mal nos clients. Rien ne pouvait être plus loin de la vérité. Afin de rassurer les clients et les développeurs que nous sommes sur le long terme, nous nous engageons à exploiter Stadia jusqu’au 31 décembre 2025 au moins. »

Ce n’est pas la seule option que l’entreprise pourrait prendre. Google pourrait également s’engager à faire fonctionner le service pendant au moins 12 mois après avoir décidé de l’annuler, afin de donner aux utilisateurs le temps de lire les titres qu’ils avaient précédemment achetés. Cela pourrait prendre une mesure vraiment radicale et promettre que tous les clients Stadia recevraient des remboursements sur chaque titre acheté au cours des 12 mois précédents dans le cas où Google déciderait d’annuler le service. Il pourrait également être clair que cette garantie ne s’appliquerait que pendant les premières années de la vie du service et qu’elle était explicitement offerte comme un moyen de rassurer les joueurs qu’ils pouvaient compter sur Stadia pour le long terme.

Google a un modèle de produit inhabituel avec Stadia, un système de distribution non éprouvé et de graves problèmes de confiance. En règle générale, lorsque les entreprises souhaitent sincèrement pénétrer un nouveau marché hautement concurrentiel comme le jeu, elles le font avec leur meilleur pied en avant. La PlayStation originale a lancé une nouvelle approche du développement de jeux tiers. La Xbox d’origine de Microsoft a été la première console à être livrée avec un port Ethernet intégré et Xbox Live a révolutionné le jeu en ligne pour les joueurs sur console. Lorsque Valve a décidé de commencer à obliger ses clients à utiliser Steam (et tout le monde détestait Steam au début), elle a lié l’exigence au lancement de Half-Life 2, pariant que l’un des meilleurs jeux de l’histoire serait une raison suffisante pour que les gens essayez son nouveau service en ligne. L’Epic Game Store a été très controversé avec les joueurs, mais en ce qui concerne les développeurs, il a absolument suivi ce modèle. La promesse EGS pour les développeurs est simple: “Vendez votre jeu avec nous et gardez plus de profit.” Valve, quant à lui, a mis à jour le client Steam plus au cours de la dernière année que je ne m’en souviens. GOG a récemment annoncé sa propre politique de retour incroyablement généreuse afin de fidéliser ses clients.

Mon point en racontant toute cette histoire est d’illustrer que les entreprises impliquées dans tous les aspects du jeu essaient généralement de fidéliser la clientèle en offrant de bonnes affaires ou de nouvelles fonctionnalités. Google pourrait proposer une garantie de service conforme à l’esprit de ce type de sensibilisation, mais ce n’est pas le cas. Au lieu de cela, nous obtenons l’équivalent RP de “Ma maman pense que je suis cool!” Il n’y a littéralement aucune chance que Google n’ait pas remarqué que presque chaque article sur Stadia soulève des inquiétudes quant à la longévité de la plate-forme. La société ne répond pas au problème parce qu’elle ne veut pas s’engager à prendre en charge son propre service ou pense qu’ignorer le fait que personne ne lui fait confiance fera par magie disparaître le problème. Ce ne sera pas le cas. Chaque mois, Google refuse de tenir compte du fait que personne ne fait confiance à Stadia pour rester en affaires ne fait que renforcer la perception que la société ne prend pas au sérieux son propre produit.

Là encore, il a fallu à Microsoft des mois de plus que prévu pour se rendre compte que le dévoilement de la Xbox One était un désastre total nécessitant rien de moins qu’une refonte complète et immédiate du produit. Mais si Google ne parvient pas à comprendre les choses bientôt, Stadia va mourir – non pas parce que cela devait être ainsi, mais parce que Google a trouvé gênant d’admettre que personne ne lui faisait confiance.

Il s’agit d’un problème résoluble. La solution s’appelle «Dépenser l’argent nécessaire pour bien faire les choses et donner la priorité à un bon service plutôt qu’à un profit immédiat». Cela peut nécessiter des garanties de service ou d’expérience qui vont au-delà de ce que Microsoft, Sony, Nintendo ou Valve offriraient. C’est littéralement la norme historique sur la façon dont les nouvelles entreprises se disputent les dollars des jeux. Lorsque Sega a voulu rivaliser avec Nintendo, ils ont conçu un jeu de console complet autour de l’idée d’une expérience différente de tout ce que Mario offrait. GOG a survécu pendant des années en tant que seule concurrence à distance pour Steam en offrant une plate-forme sans DRM. Demander à Google de résoudre ses propres points faibles n’est pas déraisonnable lorsque la société vous demande de payer le prix fort pour les jeux sans garantie d’accès à long terme, et le refus obstiné de la société de percevoir ce fait va s’avérer plus meurtrier pour Stadia que n’importe quel rival le pourrait.

