Star Trek: Voyager obtient un remasterisation haut de gamme 4K via l’IA

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les utilisateurs finaux prennent conscience que les produits basés sur l’IA peuvent démontrer des cas d’utilisation pratiques pour les gens ordinaires. Il y a environ un mois, j’ai couvert mes premiers travaux de mise à l’échelle de Deep Space 9 pour l’ère moderne – et je ne suis pas le seul à travailler sur ce type de projet. J’ai été inspiré par le travail de CaptRobau en 2019, et maintenant une nouvelle personne a lancé son propre projet, cette fois pour remasteriser Star Trek: Voyager.

L’utilisateur de Reddit theboomsterz a remasterisé l’émission télévisée en utilisant Topaz Gigapixel AI initialement avant de passer à Topaz Video Enhance AI. Il a publié quelques clips pour montrer l’effet net, et il est intéressant de les voir maintenant que je travaille sur DS9 depuis quelques mois. Un bit que theboomsterz déclare dans son fil Reddit est qu’il a exécuté plusieurs de ces épisodes via l’application plus d’une fois. J’avoue, je n’ai pas essayé cela, mais il existe une méthode théorique pour le faire – Topaz VEAI a récemment ajouté la possibilité d’exécuter un fichier vidéo sans le mettre à l’échelle, afin de supprimer le bruit et autres artefacts visuels. Cependant, je n’ai pas testé l’impact de son exécution 3-4x d’affilée.

Voici un deuxième clip. Ce clip implique que Voyager souffre du même problème que Deep Space 9 – à savoir, il est assez sombre. J’ai collaboré avec quelques lecteurs intéressés qui souhaitaient contribuer au projet Deep Space 9 en recherchant des solutions à ce problème.

C’est formidable de voir plus de fans se lancer dans ce genre de travail. ExtremeTech, encore une fois, ne tolère pas le piratage ou le travail à partir de torrents téléchargés – si vous souhaitez effectuer ce type de travail de mise à niveau, vous devriez travailler à partir de la source DVD originale – ne serait-ce que parce que, croyez-moi, vous allez vouloir chaque bit de détails que vous pouvez extraire de ces DVD. Cela ne représente pas autant que vous pourriez l’espérer.

La grande question, bien sûr, est de savoir si ces divers efforts des fans ont une chance infernale de persuader Paramount de faire le travail lui-même. La réponse à cette question est probablement non. Je déteste vraiment taper ça, parce que Paramount est capable de faire un travail absolument magnifique. Voici un extrait de l’épisode DS9 Sacrifice of Angels que Paramount a remasterisé pour le documentaire What We Left Behind DS9.

Rien de ce que quiconque va pouvoir faire avec des images sources ne va approcher ce genre de fidélité, et chaque série de ST présente ses propres défis. Voyager a apparemment été filmé à une fréquence d’images variable, ce que theboomsterz considère comme un problème difficile à résoudre. J’ai moi-même été aux prises avec certains problèmes, mais je vais déposer une mise à jour sur mes progrès dans une histoire distincte.

Image de la fonctionnalité du premier clip vidéo mis à l’échelle posté ci-dessus. Vidéo de theboomsterz.

Maintenant lis: