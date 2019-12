Starliner subit une insertion orbitale «hors nominale» après son lancement

KENNEDY SPACE CENTER, Floride – Le véhicule commercial CST-100 Starliner de Boeing a été lancé au début du 20 décembre lors d'un vol d'essai sans équipage critique, mais il semblait souffrir de problèmes de propulseur après avoir atteint l'espace.

La fusée Atlas 5 N22 transportant le vaisseau spatial Starliner non décollé a décollé du Space Launch Complex 41 à Cape Canaveral, en Floride, à 6 h 36, heure de l'Est. L'étage supérieur Centaur à deux moteurs de la fusée s'est séparé du premier étage environ quatre minutes et demie après le décollage, ses deux moteurs RL10 tirant pendant plus de sept minutes.

Le vaisseau spatial Starliner s'est séparé du Centaure près de 15 minutes après le décollage, après avoir été placé dans une trajectoire suborbitale conçue pour permettre des avortements en toute sécurité pour le Starliner pendant l'ascension. Quatre propulseurs de manoeuvre orbitale et de contrôle d'attitude du Starliner devaient se déclencher 31 minutes après le décollage pour placer le vaisseau spatial sur une orbite initiale.

Cependant, cette brûlure n'a pas eu lieu comme prévu. Les commentateurs de la NASA et de Boeing ont déclaré que le vaisseau spatial avait subi une insertion orbitale "hors nominale" et était sur une orbite "stable" avec de l'énergie électrique, mais n'a pas précisé les paramètres orbitaux. Les contrôleurs d'engins spatiaux "évaluent les options", ont-ils déclaré.

Cette mission, officiellement inconnue sous le nom de test de vol orbital (OFT), est un test clé du vaisseau spatial avant de transporter des personnes, et est similaire à la mission Demo-1 que le vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX a volée en mars. Un OFT réussi permettrait à un vol en équipage d'avoir lieu en 2020, bien que les responsables de la NASA et de Boeing aient hésité à estimer une date plus précise jusqu'à la fin de la mission OFT.

"Ce vol d'essai de demain par le Boeing Starliner est la prochaine étape de cette vision puissante", a déclaré l'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, lors d'une conférence de presse le 19 décembre ici pour avoir un aperçu de la mission. "Au début de l'année prochaine, nous allons de nouveau lancer des astronautes américains sur des fusées américaines depuis le sol américain."

Bridenstine a également noté que la vision du retour des capacités de vol spatial orbital humain "avait commencé il y a longtemps". Boeing a reçu son premier prix d'équipage commercial de la NASA en 2010 dans le cadre du programme original de développement de l'équipage commercial. En 2014, Boeing et SpaceX ont reçu des contrats de capacité de transport d'équipage commercial pour achever le développement de leur vaisseau spatial, qui exigeait à l'époque que les véhicules soient certifiés pour transporter des astronautes d'ici la fin de 2017.

Les retards de développement et les échecs des tests ont cependant poussé la certification à un certain moment en 2020. Boeing a également fait l'objet de critiques spécifiques pour avoir reçu plus d'argent que SpaceX – 4,2 milliards de dollars contre 2,6 milliards de dollars dans leurs contrats de 2014 – et aussi pour avoir un plus haut par siège prix selon un récent rapport du Bureau de l'inspecteur général de la NASA. Ce rapport du mois dernier a conclu qu'un siège Starliner coûtera 90 millions de dollars à la NASA, plus que les 55 millions de dollars sur un vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon ou même ce que la NASA paie à Roscosmos pour les sièges Soyouz.

Boeing a contesté ces prix et Bridenstine a pris la défense de la compagnie lors de la conférence de presse en amont. «J'ai vu beaucoup de rapports sur le coût par siège. Je vais également vous dire que la NASA n’a pas négocié le coût par siège, donc je ne sais pas d’où viennent ces chiffres », a-t-il déclaré.

Bridenstine a déclaré que Boeing avait une approche de développement plus difficile de SpaceX, qui pourrait tirer parti du travail qu'il a fait sur la version cargo initiale de Dragon pour son vaisseau spatial Crew Dragon. "Boeing a eu une tâche très différente de celle de SpaceX", a-t-il déclaré. «Le coût de la modification du ravitaillement commercial (cargo) à l'équipage commercial n'était pas autant que ce que Boeing a fait, en commençant à zéro et en essayant de respecter le même calendrier pour les vols spatiaux humains commerciaux.»

Parmi les participants au lancement figuraient les astronautes de la NASA Mike Fincke et Nicole Mann et l'astronaute de Boeing Chris Ferguson, qui participeront à la mission de test en vol de l'équipage, ainsi que les astronautes de la NASA Suni Williams et Josh Cassada, qui feront partie de l'équipage pour la première fois. mission Starliner opérationnelle après le Crew Flight Test.

"En tant que testeurs en vol – nous sommes tous des testeurs en vol ici – c'est un rêve devenu réalité", a déclaré Fincke à propos de lui-même et de ses collègues astronautes lors de la conférence de presse préalable au lancement. «C'est une période passionnante. C'est pour cela que nous vivons. »