Starlink contre les astronomes – SpaceNews.com

Le soir du 6 janvier, un SpaceX Falcon 9 a décollé de Cap Canaveral et, une heure plus tard, a déployé sa charge utile: 60 satellites Starlink. Ces satellites ont rejoint 120 autres satellites lancés en mai et novembre dernier alors que SpaceX cherche à accélérer le déploiement de sa constellation initiale à large bande, mettant jusqu’à 1 500 de ces satellites en orbite en 2020 seulement.

Environ 36 heures après le déploiement, ces satellites étaient visibles par tous les participants à la 235e réunion de l’American Astronomical Society (AAS) à Honolulu qui se sont aventurés à l’extérieur dans les heures précédant l’aube du 8 janvier. Malgré les lumières de la ville, les satellites étaient facilement visibles à travers un trou dans les nuages, des dizaines d’objets lumineux accélérant d’ouest en est sur une seule ligne.

On ne sait pas combien de participants à la conférence ont essayé de voir les satellites, mais plus tard dans la matinée, beaucoup ont assisté à une session spéciale à la conférence sur les effets des satellites Starlink, et des mégaconstellations en général, sur leur champ. Depuis le lancement des premiers satellites Starlink en mai, les astronomes se sont plaints que ces satellites, et potentiellement d’autres systèmes qui seront lancés au cours des prochaines années, pourraient rendre beaucoup plus difficile pour les astronomes de mener des observations à l’aide de télescopes au sol.

Les satellites interférant avec les observations astronomiques ne sont pas un phénomène nouveau. “Tout objet en orbite terrestre qui réfléchit le soleil, tout ce qui a un albédo supérieur à zéro, peut éventuellement laisser une trace dans une image astronomique”, a déclaré Pat Seitzer, professeur émérite d’astronomie à l’Université du Michigan.

Chaque nuit, a-t-il dit, des centaines d’objets pourraient passer devant un observatoire. “Nous n’aimerions vraiment pas les satellites”, a-t-il dit, “mais cette bataille a été perdue il y a longtemps, à partir de 1957.”

Ce qui distingue Starlink, c’est son ampleur, à la fois en nombre et en luminosité. Lorsqu’ils ont été initialement lancés sur des orbites de stationnement à une altitude d’environ 300 kilomètres, ils ont une magnitude visuelle comprise entre deux ou trois: suffisamment lumineux pour être facilement visibles à l’œil nu, même dans une ville polluée par la lumière. Au moment où ils atteignent leur orbite opérationnelle de 550 kilomètres, ils s’assombrissent à environ la cinquième magnitude, visibles à l’œil nu uniquement dans des cieux beaucoup plus sombres loin des villes.

Cependant, même à la cinquième magnitude, les satellites sont suffisamment brillants pour poser un problème aux astronomes professionnels qui ont besoin de longues expositions sur de grands télescopes pour observer de faibles objets célestes. Seitzer a déclaré qu’avant Starlink, seuls environ 200 objets en orbite terrestre étaient aussi brillants, mais d’ici la fin de 2020, cela pourrait augmenter d’un facteur neuf à cause de Starlink. “Donc, la vie va devenir vraiment intéressante”, a-t-il déclaré.

Bien que les astronomes savaient peut-être que SpaceX prévoyait de lancer des satellites Starlink, ils ne s’attendaient pas à ce qu’ils soient aussi brillants. «Ce qui a surpris tout le monde, principalement, par surprise, c’est la brillance du« collier de perles »traversant le ciel», a déclaré Jeff Hall, directeur de l’Observatoire Lowell en Arizona et président d’un comité AAS qui gère la pollution lumineuse et les débris spatiaux. problèmes.

Un étage supérieur du Falcon 9 libère quelque 60 satellites Starlink le 6 janvier au-dessus de l’océan entre l’Australie et l’Antarctique. Crédit: vidéo sur le Web SpaceX

SpaceX se dit également surpris. «Nous savions certainement qu’il s’agissait d’une nouvelle conception de vaisseau spatial dans une nouvelle architecture, mais le niveau de luminosité et de visibilité a été une surprise pour nous», a déclaré Patricia Cooper, vice-présidente des affaires gouvernementales par satellite chez SpaceX, qui a représenté l’entreprise à la réunion AAS. . SpaceX n’a ​​pas divulgué de nombreux détails techniques sur les satellites Starlink. Les satellites, a déclaré Cooper, sont «le produit d’un processus de conception hautement itératif» destiné à minimiser le volume de chaque vaisseau spatial et ainsi maximiser le nombre de satellites qui peuvent être lancés sur un seul Falcon 9. Chaque satellite pèse 260 kilogrammes et possède quatre antennes multiéléments face à la Terre et un seul panneau solaire déployé au-dessus du satellite.

Cooper a déclaré que la société avait passé des mois à comprendre pourquoi les satellites Starlink étaient si brillants. Une partie de cela, a-t-elle dit, avait à voir avec la configuration de ce panneau solaire, en particulier lorsque chaque satellite élève son orbite et que le réseau est déplacé vers une position de «traînée faible» qui augmente sa réflectivité vue depuis le sol.

La conception unique du satellite a également joué un rôle. “Ce qui a contribué à la luminosité ne semble pas intuitif”, a-t-elle déclaré. «Il s’avère que nous pensons que les surfaces qui diffusent la lumière ou qui réfléchissent la lumière de manière diffuse peuvent également être des contributeurs importants.»

Tester une solution

Maintenant que SpaceX croit comprendre ce qui rend les satellites Starlink si brillants, il teste des moyens de les rendre moins réfléchissants. L’un des 60 satellites lors du lancement du 6 janvier est recouvert de «divers traitements d’obscurcissement», a déclaré Cooper, destiné à le rendre moins réfléchissant. «L’objectif est de travailler avec la communauté astronomique pour observer et mesurer l’efficacité de ces revêtements.»

Il faudra peut-être cependant quelques mois avant que les astronomes sachent à quel point ce «DarkSat» est efficace. Seitzer a déclaré que ce ne serait qu’au moins fin février, au plus tôt, lorsque ce satellite atteindrait son orbite finale, avant que les astronomes puissent le comparer à d’autres satellites Starlink. SpaceX, quant à lui, devra également voir comment ces revêtements affectent les propriétés thermiques du satellite.

Ainsi, il faudra peut-être des mois avant que SpaceX décide d’appliquer ces revêtements à tous les futurs satellites Starlink ou de piloter d’autres DarkSats expérimentaux. Entre-temps, la société prévoit de lancer davantage de satellites non modifiés, la prochaine série de 60 devant être lancée le 20 janvier. «Nous avons tendance à travailler très rapidement. Nous avons tendance à tester, à apprendre et à répéter assez rapidement », a déclaré Cooper, refusant d’indiquer combien de temps l’entreprise pensait qu’il faudrait pour trouver une solution permanente.

La société est restée en contact avec un groupe de travail AAS créé peu de temps après le lancement de Starlink en mai 2019. Cela comprend des téléconférences mensuelles, a déclaré Hall, qui dirige le groupe de travail, ainsi qu’une réunion en personne pendant la conférence AAS. Ces réunions ont initialement porté sur la compréhension des plans de déploiement de SpaceX, a-t-il déclaré, et plus récemment sur la mise à jour des expériences de SpaceX pour essayer d’atténuer la luminosité de ses satellites.

Alors que certains membres de la communauté de l’astronomie ont vivement critiqué SpaceX, en particulier dans les médias sociaux, Hall a déclaré que les discussions de son groupe avec la société avaient été cordiales. «Nous n’avons pas eu à cajoler SpaceX en aucune façon. Ils ont été très réceptifs, très proactifs », a-t-il déclaré.

Cependant, les émotions sont toujours vives. Lors d’un point de presse après la session de conférence, Ethan Siegel, un astronome qui écrit maintenant pour Forbes, a critiqué l’AAS pour avoir parlé avec SpaceX alors que la société lance toujours des satellites non modifiés, la comparant même à l’apaisement de l’Allemagne nazie avant le début de World. Seconde guerre mondiale. “Sommes-nous Neville Chamberlain d’Elon Musk?”, A-t-il demandé.

Hall a défendu ces discussions. “Il n’y a aucun avantage ou avantage à se méfier de ce que les collègues de SpaceX nous ont dit”, a-t-il déclaré. “Nous les prendrons simplement au pied de la lettre et travaillerons du mieux que nous pourrons, et honnêtement, avec eux pour essayer de résoudre la situation.”

Il a dit qu’il croyait SpaceX quand il a dit qu’il soutenait l’astronomie, un point que Cooper a fait valoir dans sa présentation à la conférence. «Nous, à SpaceX, apprécions vraiment la science que vous entreprenez, et nous nous engageons à nous assurer que nous ne l’entraverons pas», a-t-elle déclaré.

“Réjouissez-vous, le pire reste à venir”

Bien que SpaceX et l’AAS aient déclaré qu’ils avaient bien travaillé ensemble pour essayer d’atténuer la luminosité des satellites Starlink, ils n’ont pas précisé dans quelle mesure leur luminosité devrait diminuer pour être considérée comme au moins acceptable par les astronomes. Hall a déclaré que son comité travaillait avec SpaceX pour essayer d’identifier les “cibles à atteindre” pour réduire la luminosité des satellites Starlink, mais il n’a pas précisé ces cibles.

Dans l’ordre habituel: Pat Seitzer, Université du Michigan; Chris Impey, Université de l’Arizona; Pat Cooper, SpaceX; Ruskin Hartley, IDA; et Harvey Liszt, NROA, discutent de l’impact des mégaconstellations sur l’astronomie le 8 janvier lors de la 235e réunion de l’American Astronomical Society (AAS) à Honolulu. Crédit: Jeff Foust / SpaceNews

Un objectif initial est de rendre les satellites suffisamment faibles pour ne pas être visibles à l’œil nu. “L’un des échelons les plus bas à rencontrer dans ce mélange complexe d’impacts est la visibilité à l’œil nu”, a déclaré Cooper. “Je pense que nous sommes convaincus que nous pouvons atteindre ce point.”

Cela permettrait, à tout le moins, de répondre à certaines des préoccupations plus larges du public concernant l’effet de Starlink sur le ciel nocturne, que certains astronomes ont soulevé lors de la session de la conférence AAS. “Le ciel nocturne lui-même est un artefact culturel”, a déclaré Chris Impey, professeur d’astronomie à l’Université de l’Arizona. “Il semble terriblement myope et, essentiellement, technologiquement arrogant de supposer qu’il n’y a pas d’impact culturel.”

Ruskin Hartley, directeur exécutif de l’International Dark-Sky Association (IDA), a déclaré lors de la conférence que la protection du ciel nocturne contre l’impact visuel de satellites comme Starlink est devenue une priorité majeure pour son organisation. «L’IDA représente les gens qui veulent vivre cette expérience d’être présenté avec la nature dans sa beauté brute», a-t-il déclaré.

Un sondage auprès des membres de l’IDA, a-t-il dit, a montré qu’ils étaient “profondément préoccupés” par ce qui arriverait à l’apparition du ciel nocturne si la constellation Starlink complète, et d’autres, étaient déployées. Il a convenu que les satellites devraient être trop faibles pour être visibles à l’œil nu et a appelé à une «gérance partagée» du ciel entre toutes les entreprises qui prévoient des constellations de satellites pour limiter leur impact visuel.

«Le ciel nocturne est le bien public ultime. C’est notre ultime commun », a déclaré Hartley. “Personne ne peut le protéger et, d’un autre côté, personne ne devrait être autorisé à le spolier.”

Même si les satellites Starlink et ceux d’autres constellations sont suffisamment sombres pour ne pas être visibles à l’œil nu, ils pourraient quand même être suffisamment brillants pour poser des défis aux astronomes professionnels.

“Le premier objectif, le premier seuil, est de les mettre sous la visibilité à l’œil nu”, a déclaré Seitzer. “Le deuxième seuil est de les faire descendre sous les effets de saturation sur ces grands télescopes”, ou le point où les satellites qui passent ne submergent plus les instruments d’un observatoire. Cependant, ces limites varient d’un télescope à l’autre, ce qui rend difficile la définition d’une seule limite.

Même le chef de la direction de SpaceX, Elon Musk, a pesé sur la luminosité de Starlink via son média préféré, Twitter. “Nous avons eu de bonnes discussions avec les principaux astronomes”, a-t-il tweeté le 14 janvier. “D’une manière ou d’une autre, nous nous assurerons que Starlink n’empêche pas de nouvelles découvertes ou ne change pas le caractère du ciel nocturne.”

Alors que Starlink a reçu la plupart de l’attention, les astronomes sont conscients de problèmes potentiels avec d’autres constellations. OneWeb a lancé six satellites en orbite l’année dernière, qui à la huitième magnitude sont trop faibles pour être visibles à l’œil nu. “Ils posent cependant un problème pour les grands télescopes, et nous devrons les modéliser avec précision”, a déclaré Seitzer. Il a ajouté que les satellites sont sur des orbites plus élevées que Starlink, ce qui les rend plus faibles mais signifie également qu’ils sont visibles plus longtemps chaque nuit.

OneWeb devant commencer le déploiement à grande échelle de sa constellation en février, Hall a déclaré que l’AAS les avait contactés pour mieux comprendre leurs impacts sur l’astronomie, avec une première réunion prévue plus tard en janvier.

Mais il existe de nombreux autres systèmes proposés, chacun ayant le potentiel de changer le caractère du ciel nocturne. Tout ne sera pas déployé, a déclaré Seitzer, mais les astronomes doivent supposer qu’au moins certains arriveront sur orbite. “Prier pour l’échec n’est pas une option sur laquelle la communauté astronomique devrait s’appuyer”, a-t-il déclaré. “Comme j’aime le dire, remontez le moral, le pire reste à venir.”

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 20 janvier 2020 du magazine SpaceNews.