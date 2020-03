Startups géospatiales commerciales: attention à la vallée de la mort

WASHINGTON – Les entreprises commerciales continuent de développer des produits géospatiaux innovants, que les dirigeants des agences de défense et de renseignement se disent prêts à adopter. Mais il n’est pas facile pour ces produits de faire leur chemin dans les opérations quotidiennes de ces agences, selon les panélistes de la conférence Satellite 2020 ici.

Même si une startup remporte un contrat d’étude du National Reconnaissance Office ou de la National Geospatial Intelligence Agency, «il y a toujours cette vallée de la mort qui mène aux opérations», a déclaré Josef Koller, directeur principal des systèmes pour le Aerospace Corp. Center for Space Policy and Strategy et ancien conseiller principal en politique spatiale au Bureau du Secrétaire à la défense.

Les agences du gouvernement américain sont confrontées à de nombreux défis dans l’ingestion d’ensembles de données commerciales liées au financement, aux technologies de l’information et à la cybersécurité, a ajouté Chirag Parikh, responsable de l’espace Microsoft Azure.

«Il existe un large fossé entre ce [government officials] professent sur les aspects politiques, réglementaires et juridiques de l’adoption de ces nouvelles formes d’intelligence géospatiale et de la vérité sur l’obtention de ces informations », a déclaré Parikh, ancien directeur du bureau des sciences et des méthodologies de la NGA. «C’est la partie difficile. Si vous êtes une start-up, comment montrez-vous votre valeur à l’utilisateur final au sein du gouvernement? “

Les agences de renseignement américaines ont fait face à des défis similaires dans le passé. Après que le président George W. Bush a ordonné au gouvernement d’établir un processus d’octroi de licences pour les systèmes spatiaux de télédétection commerciaux en 2003, il a fallu des années pour que les données provenant des startups commerciales soient transmises aux personnes prenant des décisions sur la base des dernières informations, a déclaré Parikh. Au départ, les données commerciales étaient réservées à des «travaux de type cartographie de faible priorité», a-t-il ajouté.

Le problème de l’ingestion de nouveaux ensembles de données géospatiales est désormais plus intimidant car les startups aux États-Unis et dans le monde créent une variété de produits géospatiaux avec des données tirées de radars à ouverture synthétique, de capteurs infrarouges hyperspectraux et thermiques et d’outils de détection de radiofréquences.

“Il y a des gens qui ont les bras ouverts pour apporter cela”, a déclaré Parikh. «Mais il y a encore beaucoup de travail à faire.»