Stratolaunch annonce des plans de véhicules hypersoniques

WASHINGTON – Stratolaunch, la société fondée par le regretté milliardaire Paul Allen en tant que société de lancement aérien, a annoncé le 30 mars qu’elle développait un véhicule hypersonique réutilisable conçu pour être lancé à partir d’un avion géant de la société.

Stratolaunch a déclaré qu’il poursuivait le développement d’un véhicule appelé Talon-A. Ce véhicule, propulsé par un moteur-fusée à propergol liquide, décollera de l’avion de la compagnie et volera à des vitesses de Mach 5 à Mach 7 avant de revenir à un atterrissage sur piste. Il pourra également décoller de lui-même sur une piste propulsée par une fusée.

«Le Stratolaunch Talon-A est un banc d’essai flexible à haute vitesse conçu pour l’hypersonique offensive, la défense hypersonique et la R&D hypersonique», a déclaré la société dans une fiche d’information sur le programme. Ce document met l’accent sur la capacité du véhicule à fournir «un accès de mesure impossible à obtenir par la suite à l’environnement de vol hypersonique de façon récurrente».

“Nos bancs d’essai hypersoniques serviront de catalyseur pour déclencher une renaissance des technologies hypersoniques pour notre gouvernement, le secteur commercial et le monde universitaire”, a déclaré Jean Floyd, directeur général de Stratolaunch, dans un communiqué publié sur le site Web actualisé de l’entreprise.

La société a déclaré qu’elle s’attend à une capacité opérationnelle initiale du Talon-A en 2022. D’ici 2023, Stratolaunch prévoit de soutenir plusieurs missions Talon-A sur un seul vol de son avion, avec jusqu’à trois véhicules Talon-A transportés par l’avion. immediatement. “Cette capacité unique permet de multiples opportunités de vol hypersonique en une seule journée ou le lancement quasi simultané de trois véhicules Talon, qui peuvent prendre en charge des scénarios opérationnels spécifiques”, a déclaré la société.

Le véhicule mesurera 8,5 mètres de long avec une envergure de 3,4 mètres et une masse totale d’environ 2 720 kilogrammes au lancement. Stratolaunch n’a pas divulgué de détails sur le système de propulsion du véhicule, notamment si le moteur sera développé en interne ou acheté auprès d’une autre société. La société n’a pas non plus divulgué le coût estimé pour développer le véhicule.

L’annonce confirme le passage de Stratolaunch d’une société de services de lancement à une société qui fournira des services de test en vol à grande vitesse. Allen a fondé Stratolaunch en 2011 pour servir de société de lancement aérien, parcourant une série de différents modèles de fusées avant de décider d’utiliser la fusée Pegasus XL existante de Northrop Grumman.

Après que Vulcan, la société holding d’Allen, a vendu Stratolaunch à des investisseurs privés dirigés par Cerberus Capital Management en octobre, la société a suggéré de se concentrer sur la recherche hypersonique. En janvier, la société a confirmé son intérêt pour les tests hypersoniques à l’aide de ses avions après qu’un document de conférence de 2018 décrivant certains modèles de véhicules de banc d’essai hypersoniques refait surface en ligne.

«Notre plan d’affaires est construit autour de l’exploitation d’un parc de véhicules avec des clients du gouvernement et de l’industrie», a déclaré le 4 mars Mark Bitterman, vice-président des relations gouvernementales et du développement commercial à Stratolaunch, lors d’une conférence au Colorado. “Ce que nous examinons essentiellement, ce sont des véhicules d’essai à propulsion fusée personnalisables, réutilisables et abordables, et les services de vol associés.”

Bitterman a déclaré lors de la conférence que Stratolaunch ne prévoyait pas de poursuivre les opportunités de lancement orbital pendant au moins plusieurs années. “Notre plan à court terme – disons, cinq à huit ans – n’est pas de lancer des satellites vers LEO”, a-t-il déclaré.

La société, cependant, laisse la porte ouverte à de futurs services de lancement. Outre Talon-A et un deuxième véhicule hypersonique, Talon-Z, dont la société affirme qu’il n’est que «en développement», le site Web de Stratolaunch comprend également un avion spatial appelé Black Ice, une rémanence des plans de développement de véhicules de lancement précédents de la société.

“Black Ice est un avion spatial entièrement réutilisable qui permet des capacités avancées en orbite et le retour de fret”, a déclaré la société, initialement conçu pour le fret mais avec “une variante de suivi capable de transporter l’équipage”. La société n’a proposé aucun calendrier pour développer Black Ice.

Tous ces véhicules dépendront de l’avion de Stratolaunch, qui a effectué son premier et à ce jour un vol d’essai il y a près d’un an. Bitterman a déclaré lors de la conférence que Stratolaunch prévoyait de reprendre les vols d’essai de l’avion en septembre dans le cadre des travaux visant à obtenir la certification de la Federal Aviation Administration.