Stratolaunch confirme son intérêt pour les services de lancement et les véhicules hypersoniques

WASHINGTON – Alors que Stratolaunch accélère ses opérations après avoir été vendue l’année dernière, il affirme qu’il reste intéressé à fournir des services de lancement ainsi qu’à prendre en charge les véhicules hypersoniques.

Dans une déclaration du 21 janvier à SpaceNews, le porte-parole de Stratolaunch, Art Pettigrue, a confirmé que la société était intéressée par “un accès fiable et routinier à l’espace” tout en confirmant également que la société était intéressée par la recherche hypersonique.

«Stratolaunch explore le développement de véhicules et de technologies aérospatiales, y compris la nécessité d’un accès fiable et routinier à l’espace», a déclaré M. Pettigrue. “Cette exploration comprend la nécessité de faire progresser considérablement la capacité du pays à concevoir et à utiliser des véhicules hypersoniques.”

La déclaration a été motivée par le resurfaçage récent d’un article de trois employés de Stratolaunch présenté lors de la conférence de l’American Institute of Aeronautics and Astronautics Space 2018 à Orlando, en Floride. Ce document décrivait l’intérêt de l’entreprise à l’époque à utiliser l’avion géant qu’elle avait construit pour accueillir des véhicules expérimentaux hypersoniques lancés par air.

Le document décrivait deux concepts que l’entreprise étudiait à l’époque. L’un, appelé Hyper-A, serait capable d’atteindre des vitesses de Mach 6, tandis que le plus gros véhicule Hyper-Z volerait jusqu’à Mach 10. Les deux véhicules seraient propulsés par des fusées, libérés des avions de Stratolaunch.

“Ce banc d’essai hypersonique pourrait fournir une réduction des risques et une maturation technologique pour les véhicules hypersoniques et les lanceurs spatiaux dans des domaines tels que l’aérothermodynamique, la propulsion respiratoire, le guidage, la navigation et le contrôle (GNC), l’instrumentation, les matériaux à haute température, la validation des outils de conception, et d’autres domaines », indique le document.

À l’époque, la société étudiait un certain nombre de concepts pour les véhicules qui pouvaient décoller de son avion, y compris un avion spatial réutilisable qui pouvait transporter du fret ou de l’équipage en orbite. Un banc d’essai hypersonique comme les concepts Hyper-A et Hyper-Z, explique la société dans le document, pourrait «valider les technologies et réduire les risques liés à la conception et à l’exploitation des lanceurs spatiaux et des véhicules hypersoniques».

Selon le document, Stratolaunch n’était que dans les «premiers stades de développement» de ces véhicules hypersoniques. Il n’est pas clair si l’entreprise est toujours intéressée à poursuivre ces conceptions ou d’autres concepts hypersoniques étant donné l’intérêt récent de l’entreprise pour la «recherche et développement à grande vitesse», une expression utilisée dans les descriptions de l’entreprise dans les offres d’emploi. La société a refusé de commenter davantage ses plans au-delà de sa déclaration.

Stratolaunch a abandonné les travaux sur ses propres lanceurs en janvier 2019, environ trois mois après la mort du fondateur et principal bailleur de fonds de la société, le cofondateur de Microsoft, Paul Allen. La société a également mis fin au développement du moteur-fusée PGA qui aurait été utilisé par ces lanceurs, ainsi que le véhicule hypersonique Hyper-Z.

L’avenir de la société est apparu en question l’année dernière après un seul vol d’essai de l’avion géant de la société. Cependant, en octobre, Stratolaunch a annoncé que Vulcan Inc., la société de portefeuille d’Allen, avait vendu la société à un propriétaire non identifié. Ce nouveau propriétaire a été identifié plus tard dans les documents réglementaires comme Cerebus, un fonds de capital-investissement, comme l’a signalé pour la première fois ..

L’entreprise est en pleine embauche depuis le changement de propriétaire. Dans un tweet du 10 décembre, Jean Floyd, président et chef de la direction de Stratolaunch, a déclaré que l’entreprise était passée de 13 à 87 employés en deux mois. Il a déclaré que la mission de l’entreprise était “d’être le premier fournisseur mondial de services d’essais en vol à grande vitesse”.