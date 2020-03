Stratolaunch reprendra ses vols d’essai en septembre

BROOMFIELD, Colorado – Stratolaunch prévoit de reprendre les vols d’essai de son avion géant plus tard cette année alors que la société poursuit son passage d’une société de services de lancement à un fournisseur de services d’essais en vol à grande vitesse.

Mark Bitterman, vice-président des relations gouvernementales et du développement des affaires à Stratolaunch, a déclaré lors d’une présentation le 4 mars à la Conférence des chercheurs suborbitaux de nouvelle génération ici que l’avion unique en son genre de la compagnie reprendrait son vol en septembre.

“Nous travaillons pour obtenir la certification de la FAA, donc à partir de septembre, nous volerons au moins une fois par mois”, a-t-il déclaré. Ces tests dureraient environ huit mois afin de faire certifier l’avion par la FAA.

L’avion Stratolaunch a volé une fois, en avril 2019, lors d’un vol d’essai de Mojave Air and Space Port en Californie qui a duré deux heures et demie. Les responsables de la compagnie ont alors déclaré que le vol s’était bien déroulé, mais n’ont révélé aucun détail sur les plans des futurs tests.

Au moment où l’avion a volé pour la première fois, l’avenir de l’entreprise était incertain. Son fondateur, le co-fondateur de Microsoft, Paul Allen, est décédé en octobre 2018, et trois mois plus tard, la société a cessé de travailler sur le développement de lanceurs pouvant être pilotés depuis l’avion.

En octobre, Stratolaunch a annoncé qu’elle avait «transféré la propriété» de Vulcan, la société holding d’Allen, à une organisation sans nom qui, plus tard, s’est avérée être Cerberus Capital Management, un fonds de capital-investissement dont le siège est à New York.

Stratolaunch, a déclaré Bitterman, ne s’appelle plus une société de lancement. «Nous nous considérions comme une entreprise de lancement spatial sous le précédent Stratolaunch», a-t-il déclaré. “Nous sommes quelque chose de très différent maintenant.”

Ce nouvel objectif est de soutenir les tests en vol à grande vitesse, tels que les travaux hypersoniques, ce que la société a suggéré en janvier. “Notre plan d’affaires est construit autour de l’exploitation d’une flotte de véhicules avec des clients du gouvernement et de l’industrie”. il a dit. “Ce que nous examinons essentiellement, ce sont des véhicules d’essai à propulsion fusée personnalisables, réutilisables et abordables, et les services de vol associés.”

Il n’est pas entré dans les détails de la conception de ces véhicules, mais a déclaré que la société fournirait plus d’informations plus tard ce mois-ci. Il a ajouté que le développement sera financé en interne et que les nouveaux propriétaires de l’entreprise ont entièrement financé ces travaux.

«Nous recherchons toujours des partenariats, mais nous sommes entièrement financés pour développer nos nouveaux véhicules», a-t-il déclaré. Ces partenariats potentiels comprendraient des entrepreneurs principaux non nommés travaillant sur des projets de véhicules hypersoniques.

Ce financement complet a permis à l’entreprise de croître rapidement. Bitterman a déclaré que l’entreprise comptait désormais 115 personnes, contre 87 en décembre. Il a ajouté que le directeur général de Stratolaunch, Jean Floyd, déménagera du petit siège social de la société à Seattle à Mojave, où se trouvent l’avion et la majeure partie des employés de la société.

Le lancement, a-t-il dit, n’est pas quelque chose que Stratolaunch poursuivra pendant plusieurs années. “Notre plan à court terme – disons, cinq à huit ans – n’est pas de lancer des satellites vers LEO”, a-t-il déclaré. Cependant, la société pourrait soutenir le développement technologique, notamment le vol de charges utiles sur les vols suborbitaux sur les véhicules hypersoniques de la société, raison pour laquelle il a fait une présentation à la conférence.