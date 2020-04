Subaru Legacy Tech Dive 2020: EyeSight, DriverFocus, Starlink Shine

La Subaru Legacy 2020 est une voiture presque parfaite si vous recherchez un transport solide et une technologie de sécurité étendue sur toutes les lignes de finition. Chaque Legacy possède une traction intégrale et suffisamment de technologie d’aide à la conduite pour être pratiquement autonome sur les autoroutes tout en protégeant les piétons en ville (appelé Subaru EyeSight), suivre et alerter les conducteurs inattentifs (DriverFocus) et appeler à l’aide en cas d’accident (Subaru Starlink).

La nouvelle Legacy de septième génération 2020 a également des porte-gobelets avant suffisamment profonds pour ne pas renverser une grosse gorgée de 32 onces, si la voiture était capable d’une course de 0 à 60 secondes en 4 secondes (cela ressemble plus à 7 à 9 secondes, selon le moteur) ). La technologie «boxer» du moteur, similaire à celle utilisée par Porsche, abaisse le centre de gravité de la voiture. Les rangées avant et arrière sont spacieuses et le coffre est énorme. Le kilométrage routier est dans les années trente supérieures.

Alors, qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer? Pas tant. Cette Subie ne bougera pas l’aiguille d’excitation comme Mazda ou Honda parmi les berlines intermédiaires. Ce n’est pas aussi éblouissant que la Hyundai Sonata 2020. Il y a moins de garde au sol que le multisegment Subaru Outback similaire. Le nouveau système d’infodivertissement et la navigation avaient quelques bizarreries, le type d’une mise à niveau du firmware guérit généralement, et l’arrêt-démarrage a tordu le volant et mon pouce plusieurs fois (plus ci-dessous).

La voiture pour les conducteurs inattentifs?

Vous dites que vous êtes un bon conducteur; Je dis que je suis un bon conducteur. Pourtant, les enquêtes révèlent que la majorité des Américains se décrivent comme des conducteurs supérieurs à la moyenne, ce qui est statistiquement impossible. Et pourtant, nous connaissons également des personnes proches de nous dont les compétences de conduite ou la cognition nous inquiètent: les adolescents et les autres au cours de leurs premières années de conduite, les parents vieillissants, un conjoint ou un partenaire qui a eu quelques fender-benders qui étaient la faute de ” l’autre type », et les personnes qui envoient des SMS ou créent des listes de lecture à la volée même lorsqu’elles savent que ce n’est pas sûr.

Subaru est un chef de file parmi les constructeurs automobiles en rendant pratiquement toutes ses technologies de sécurité standard sur chacune des six lignes de finition ou variantes de modèle de cette nouvelle voiture 2020. Achetez n’importe quelle Legacy Base, Premium, Sport, Limited, Limited XT ou Touring XT et vous obtenez:

Un système de caméra frontale double, Subaru EyeSight, pour vous garder dans votre voie de conduite, avertir / freiner pour d’éventuelles collisions vers l’avant, détecter et freiner pour les piétons à des vitesses allant jusqu’à 20 mi / h. Régulateur de vitesse adaptatif à plage complète dans le cadre d’EyeSight Un système d’aide à la conduite active qui contrôle la vitesse et le centrage de la voie, arpentant n’importe quelle voiture devant vous, fait également partie de EyeSight.Lampes frontales et feux de route LED avec contrôle automatique des feux de route.Toutes roues motrices pour une adhérence supplémentaire dans la neige ou la pluie, ou sur les routes de gravier.

Tout Legacy autre que le modèle de base dispose de la norme télématique de sécurité (appelée Subaru Starlink). Un avertissement d’angle mort est disponible, en option sur deux lignes de finition et de série sur trois; il comprend également l’alerte de circulation transversale arrière et le freinage automatique lors de la marche arrière. Un excellent système de distraction pour le conducteur, oculaire, DriverFocus, est de série sur les deux lignes de finition supérieures et en option sur une troisième.

Une fonctionnalité non offerte est une matrice de caméras à vue panoramique qui améliore principalement le stationnement dans les espaces restreints, mais elle vous protège également (si vous regardez l’écran) contre les tricycles pour enfants ou les enfants sur des tricycles. Le freinage automatique arrière offre cette protection.

Héritage sur la route: une navigation généralement fluide

J’ai conduit la Subaru Legacy Touring XT haut de gamme 2020, environ 37000 $, frais de port compris, avec cuir Nappa brun chaud, toit ouvrant transparent, écran LCD central à orientation portrait de 11 pouces, sièges avant ventilés, avant et arrière chauffants, à bord navigation, et d’immenses quantités d’espace pour les jambes et le coffre arrière.

Avec le nouveau moteur turbo de 2,4 litres de 260 ch et la transmission à variation continue sur les Limited et Touring XT, il a été rapide, atteignant 60 mph en 6-7 secondes. Les kilomètres sur l’autoroute passèrent rapidement. Sous accélération pied-bas, il n’y avait pas beaucoup de bruit de la transmission CVT; certains testeurs l’ont noté sur l’héritage non turbo qui doit être poussé plus fort pour atteindre les vitesses sur autoroute.

La plupart des voitures à quatre cylindres ont un design en ligne. La plupart des Subarus, y compris les Legacy, ont des moteurs opposés horizontalement, plats ou boxeurs. Ce sont effectivement des moteurs V où l’angle est de 180 degrés, et non les 60 ou 90 degrés des moteurs V6 ou V8. Le moteur est plus compact, a moins de vibrations inhérentes, donne à la voiture un centre de gravité plus bas et permet un capot plus bas et une meilleure visibilité du conducteur. Par contre, le moteur nécessite deux culasses. Porsche utilise également des moteurs à six cylindres à plat dans les 911, Cayman, Spyder et Boxster. Le terme boxeur ne fait pas allusion à la petite caisse dans laquelle il s’insère, mais plutôt au mouvement d’entrée-sortie des deux pistons adjacents qui ressemble aux poings d’un boxeur.

La détection des piétons sauve un autre Jaywalker

La conduite sur autoroute était agréable avec les aides au conducteur, une cabine bien insonorisée, un très bon audio premium Harman Kardon, une connexion Wi-Fi sur les voitures télématiques Starlink et des prises USB pour quatre personnes. En ville, le chauffeur aide à bien travailler; un jaywalker qui a sauté au milieu du bloc a été ramassé et la voiture s’est arrêtée rapidement (soudainement). Mais la conduite sportive sur les routes secondaires n’était pas aussi amusante que certaines autres voitures de sa catégorie, notamment la Mazda6 et la Honda Accord. La Subaru Legacy 2020 est basée sur la même nouvelle plate-forme que le multisegment-presque-wagon Subaru Outback 2020. Mais la garde au sol de la Legacy est de 5,9 pouces à 8,7 pouces pour l’Outback. Ainsi, le Legacy est bien sous la pluie, la neige et sur les routes de gravier, mais pas le premier choix de Subarus si la route vers votre chalet de campagne est profondément ornière.

Subaru a des capacités rudimentaires de conduite autonome utilisant EyeSight, bien que Subaru ne la considère pas comme une technologie de conduite autonome formelle et n’a pas de raccourci Eye-quelque chose comme, par exemple, EyeDrive. (BMW pourrait ne pas être amusé.) Une fois activé, il vous centre sur une autoroute et avance à une vitesse prédéfinie, ralentissant pour les voitures devant vous. Il combine la fonction Advanced Adaptive Cruise Control de Subaru avec Lane Centering. Comme pour les autres véhicules, l’activation est un processus en plusieurs étapes.

DriverFocus: Big Brother est de votre côté

Subaru DriverFocus, un module de sourcils en haut de la pile centrale, contient une caméra et un illuminateur IR pour suivre où le conducteur regarde et vous évalue après 10-15 secondes de ne pas regarder vers l’avant. La technologie d’auto-conduite Super Cruise très appréciée de GM utilise également l’eye-tracking.

Certains moniteurs d’attention du conducteur comptent les micromouvements qu’un conducteur effectue continuellement pendant qu’il conduit.

J’avais deux soucis avec ma voiture d’essai: j’ai été surpris à quelques reprises par le système d’arrêt-démarrage à économie de gaz. Parfois, alors que le moteur s’arrêtait à un feu de circulation, le volant de ma voiture d’essai a brusquement tourné de quelques pouces et a attrapé deux fois mon pouce qui tenait librement le volant à côté du rayon. Après la deuxième fois, j’ai décidé de garder mes pouces hors des poignées de pouce une fois que cette voiture s’est arrêtée à un feu.

Le système d’infodivertissement avait du mal à analyser certaines commandes vocales, voulait me conduire dans la rue qui se croisait avec le même nom plus «Extension» à la fin, et ne pouvait parfois pas connecter un iPhone à l’aide de deux câbles Apple différents ou avec Bluetooth. Par temps ensoleillé, l’écran LCD était parfois difficile à lire et la bande décorative chromée brossée autour de l’écran central reflétait les reflets du soleil.

EyeSight est amélioré, toujours unique

Subaru dit que EyeSight a été amélioré et j’ai senti à la fois la capacité de prendre une voiture devant à une plus grande distance et d’être moins affecté par la pluie. À certains égards, EyeSight dans des conditions neigeuses peut être meilleur que le radar dans la mesure où les essuie-glaces dégagent les chemins devant les deux caméras. Si la neige bloque le capteur radar, vous devez sortir et le gratter avec une brosse ou votre main gantée, en supposant que le conducteur sait où se trouve le capteur dans la grille. De plus, la neige et la pluie réduisent dans une certaine mesure l’efficacité du radar.

Les caractéristiques de sécurité abondent

Même si vous êtes un bon conducteur sur le plan statistique, une voiture comme la Legacy améliore vos chances de rester en sécurité. Cela améliore également les chances des piétons: une étude de 2019 de l’Institut d’assurance pour la sécurité routière a révélé que Subarus équipé de la vue réduisait les réclamations pour blessures de piétons de 35%. L’IIHS a également constaté que Subarus avec Eyesight de deuxième génération faisait mieux que les systèmes de première génération datant de 2010. IIHS a déclaré qu’il n’avait trouvé aucun biais d’autosélection significatif, ce qui signifie que les bons conducteurs soucieux de la sécurité pourraient rechercher des Subarus et des Volvos d’apparence sûre. Par ailleurs, l’IIHS a constaté que Subarus avec EyeSight avait moins de collisions arrière et de blessures aux passagers.

Quelle est la solidité de Subaru en matière d’assistance au conducteur et de technologie de sécurité? Voici un aperçu:

Technologie de sécurité clé Subaru Legacy 2020, aide au conducteurLignes de coupe:EntréeMilieuHautdépart voie assistStdStdStdLane warningStdStdStdLane de maintien de centrage assistStdStdStdBlind place Avertissement- controlStdStdStdForward de croisière $ / StdStdAdaptive collision warningStdStdStdAuto détection de brakingStdStdStdPedestrian d’urgence / télématique brakingStdStdStdSafety (Starlink) package -StdStdDriver-assist (EyeSight) suivi StdStdStdDriver (DriverFocus) – / $ / StdStdActive conduite assistanceStdStdStdThe Table affiche les fonctionnalités en standard (Std), en option ($) ou non disponible (-) en entrée (Legacy base), au milieu (Premium, Sport, Limited, Limited XT) et en haut (Touring XT).

Devriez-vous acheter?

La Subaru Legacy 2020 est une voiture intermédiaire solide pour les personnes qui n’ont pas besoin d’un symbole de statut. The Legacy remporte de nombreux prix, mais pas tous. Consumer Reports l’a comme la meilleure berline intermédiaire et l’un des 10 meilleurs choix CR parmi 300 modèles pour 2020. En revanche, Car and Driver a placé la Legacy huitième derrière la Honda Accord, la Hyundai Sonata et la Mazda Mazda6, entre autres. Devinez quelle publication favorise les caractéristiques de sécurité et la conduite confortable par rapport à la tenue de route dynamique? Le Legacy est également un choix de sécurité supérieur IIHS 2020 +, ce qui signifie de bonnes cotes dans les tests de collision, des cotes avancées ou supérieures en matière de prévention des collisions avant disponibles, et (la partie la plus) une norme de phares acceptable ou bonne.

Nous aimons beaucoup la Legacy, même si au sein de Subaru, il s’agit d’une valeur aberrante, une berline dans une entreprise connue pour les multisegments et les VUS de plein air: Crosstrek, Forester, Outback, Ascent. L’Ascent avait sans doute été le meilleur VUS intermédiaire jusqu’à l’arrivée de la Kia Telluride / Hyundai Palisade l’année dernière. La Legacy était unique en ce qui concerne la transmission intégrale, mais la Nissan Altima et la Toyota Camry l’ont ajoutée pour 2020.

Subaru est une marque relativement fiable. La voiture est éminemment pratique. Sur le côté, cependant, il est difficile de se distinguer d’une demi-douzaine d’autres marques. L’économie de carburant est bonne, une cote combinée EPA de 23 mpg pour les modèles turbo, 29 mpg pour les non turbo. Le kilométrage réel devrait être supérieur de plusieurs mpg, et avec une conduite judicieuse, le non-turbo pourrait approcher 40 sur l’autoroute.

Si vous magasinez Subaru pour une sécurité maximale, nous vous suggérons de dépasser la base Legacy (23645 $ avec le fret) car vous ne pouvez pas recevoir d’alerte d’angle mort / d’alerte de circulation transversale arrière ou de télématique de sécurité, et dépasser la Legacy Premium (25 895 $) car vous pouvez obtenir BSW / RCTA, mais pas le freinage automatique inversé (RAB). L’avertissement des angles morts est important: tous les jeunes conducteurs ne savent pas vérifier les rétroviseurs latéraux et regarder par-dessus leurs épaules; les conducteurs plus âgés le savent peut-être, mais n’ont pas la dextérité pour tourner la tête sur le côté.

Le Legacy Sport (27 845 $) vous permet d’obtenir BSW-RCTA-RAB dans un ensemble d’options de 2 245 $, ainsi qu’un toit ouvrant électrique et une navigation embarquée, pour un total de 30 090 $. Ou pour 30645 $, vous pouvez obtenir la Legacy Limited qui comprend BSW-RCTA-RAB, et le package à une option, 2045 $, vous offre à nouveau le toit ouvrant transparent, un volant chauffant et DriverFocus. Les deux premières lignes de finition, le Limited XT (35 095 $) et le Touring XT (36 795 $), vous offrent un cuir agréable et plus agréable, DriverFocus et le toit ouvrant transparent. Donc, le point fort peut être le Legacy Sport plus le package d’options, ou le Legacy Limited, à environ 30 000 $ chacun. Les acheteurs multimarques comparant des concurrents de taille moyenne à traction avant uniquement devraient attribuer environ 1 500 $ du prix de Subaru à AWD.

La Subaru Legacy devrait être au sommet de votre ensemble avec la Hyundai Sonata, la voiture ExtremeTech 2020 de l’année. Si vous voulez une voiture sportive, regardez la Mazda6, la Honda Accord ou – ce n’est pas une blague – la Toyota Camry la plus vendue du segment avec la TRD Sport, comme dans Toyota Racing Division.

