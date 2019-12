Suite à la levée de l'US Space Force, les bases de l'Air Force pourraient être renommées bases spatiales

Raymond: "Nous avons un plan pour renommer les principales bases de l'Air Force qui abritent des unités spatiales en bases spatiales."

WASHINGTON – Les forces spatiales américaines étant désormais officiellement adoptées en tant que service militaire indépendant, les installations de la Force aérienne qui effectuent principalement des travaux spatiaux seraient renommées bases de la Force spatiale.

La base Peterson Air Force à Colorado Springs, par exemple, pourrait devenir la base Peterson Space Force. Parmi les autres candidats à la nouvelle désignation, mentionnons la base de la Schriever Air Force Base et la base Buckley Air Force Base, au Colorado, la Patrick Air Force Base en Floride et la Vandenberg Air Force Base en Californie.

"Nous avons un plan pour renommer les principales bases de l'Air Force qui abritent des unités spatiales pour être des bases spatiales", a déclaré le général John "Jay" Raymond, commandant du US Space Command, qui servira également de premier chef des opérations spatiales (CSO). ) en charge de l'US Space Force.

S'adressant aux journalistes le 20 décembre, Raymond a déclaré que les détails d'une éventuelle nouvelle dénomination de la base étaient toujours en cours d'élaboration. "Nous planifierons cela de manière appropriée dans les mois à venir", a déclaré Raymond. Il a noté que même si les bases sont nommées spatiales, la Force spatiale continuera de dépendre fortement de l'Air Force pour les exploiter et les entretenir.

"Nous allons travailler pour renommer ceux-ci pour correspondre à la mission de la base", a déclaré Raymond.

L'idée de renommer les bases de l'Air Force est l'une des nombreuses initiatives proposées par le Space Force Planning Task Force, un groupe d'une quarantaine de personnes dirigées par le général de division de l'Air Force, le général Clinton Crosier, qui ont passé les huit derniers mois à préparer la création de la Space Force une fois que le Congrès l'a autorisé.

Crosier dans un projet de note de service a présenté les actions proposées pour accélérer la mobilisation de la Force spatiale américaine, certaines pouvant être faites dès 30 jours.

Une copie de la note de service de Crosier a été obtenue par SpaceNews.

"La Maison Blanche et le secrétaire de l'Air Force ont toujours mis en place une attente pour un stand-up rapide de la Force spatiale, et ont souligné l'importance de" sortir rapidement et rapidement "et de créer une perception positive du public en ce qui concerne une mise en œuvre rapide", le dit le mémo.

Renommer les installations de l'Air Force en bases de la Force spatiale est l'une des sept recommandations du groupe de travail de planification de Crosier «pour montrer des progrès visibles vers la création de la Force spatiale».

Le nom de la base «apporte un changement visible au public… et offre des opportunités de couverture médiatique aux niveaux national et local», indique la note du groupe de travail.

Autres recommandations:

Publier un mémorandum du Secrétaire de l'Air Force décrivant les responsabilités du chef des opérations spatiales. "Cela habiliterait le CSO dès sa nomination et établirait une attente claire que l'US Space Force sera un service séparé et indépendant."

Identifiez les unités spécifiques de la Force aérienne à affecter à la Force spatiale. "Cela établit immédiatement des unités opérationnelles au sein de la Force spatiale." Le mémo indique que les aviateurs devront être informés que le transfert initial n'affectera pas les emplois ou ne créera pas de transferts d'emplois en dehors des mouvements normaux du PCS (changement permanent de station).

Désignez les membres affectés à des unités réalignées et autorisez-les à porter le patch de l'US Space Force immédiatement. Cela différencierait visuellement les membres de la Force spatiale et commencerait à établir une nouvelle identité de service.

Agissez rapidement pour nommer un secrétaire adjoint par intérim pour l'acquisition et l'intégration de l'espace, un poste nouvellement créé mandaté par la NDAA pour superviser les acquisitions de l'espace. Nommer un fonctionnaire par intérim «met en œuvre une disposition clé de la NDAA et intègre l'ASAF / SP dans le processus de développement depuis la création de l'US Space Force».

Nommez les premiers membres du personnel de la Force spatiale dès que possible, accélérez l'affectation des personnes détaillées et des militaires, ainsi que la publicité des postes civils pour des dates d'embauche immédiates.

Convoquer le premier Conseil d'acquisition des forces spatiales, une organisation mandatée par la NDAA. Le conseil est présidé par le secrétaire adjoint de l'Air Force pour l'acquisition et l'intégration de l'espace.

«Pour avoir le plus grand impact public, le groupe de travail sur la planification des forces spatiales recommande de mettre en œuvre simultanément les actions clés énumérées ci-dessus», indique le mémo. «L'achèvement des actions clés, couplé à quelques autres actions à plus long terme, pourrait permettre au Département de la Force aérienne de déclarer la capacité opérationnelle initiale de la Force spatiale beaucoup plus tôt que le plan de 12 mois, ce qui serait une étape importante pour le nouveau service. "