Surface Laptop 3 Review: Ice Lake peut-il geler un Core i7-7700HQ à partir de 2016?

Remarque: Bien que le système de publication ExtremeTech ne nous permette de répertorier qu’un auteur par article, l’auteure de ET-Jessica Hall a également passé beaucoup de temps avec le Surface Laptop 3 et a contribué ses propres expériences, réflexions et évaluation de l’ordinateur portable à cette revue.

Le Surface Laptop 3 est la troisième version de l’ordinateur portable «standard» de Microsoft et l’un des systèmes les plus agréables que j’aie jamais utilisés. J’ai martelé la famille Surface Laptop par le passé parce que je ne pensais pas que le matériel méritait le prix élevé. Cependant, j’étais curieux de voir quel type de valeur supplémentaire Ice Lake pourrait apporter au système. L’une des raisons pour lesquelles je n’aime pas les prix élevés sur les deux premières générations de Surface Laptop est que les utilisateurs étaient coincés avec des graphiques intégrés Intel de l’ère Skylake. Le Core i7-1065G7 apporte beaucoup plus de puissance graphique à la table que les processeurs Intel précédents – ce qui, espérons-le, améliorera la proposition de valeur de Surface dans le processus.

Objectivement, le Surface Laptop 3 est un très beau portable. J’ai eu moins de bugs ou de problèmes avec ce système que n’importe quel ordinateur portable OEM dont je me souviens avoir testé, et même si je ne peux pas prétendre aimer littéralement chaque détail, je l’aime beaucoup plus que la plupart.

Le système que nous examinons aujourd’hui est techniquement un ordinateur portable Surface for Business plutôt que la surface grand public standard, mais la seule différence pour autant que je sache, c’est que Microsoft vend des systèmes 15 pouces avec des processeurs Intel dans la section Surface for Business, tandis que sa division grand public utilise les processeurs Ryzen dans tous les systèmes 15 pouces.

Spécifications:

Intel Core i7-1065G7

2256 × 1504 Affichage 3: 2

16 Go de RAM

256 Go SSD

Finition platine (métal)

Tous les systèmes Surface for Business sont actuellement en rupture de stock sur Microsoft.com, mais cette configuration se vend au prix de 1 699 $. En date du 3/25, il était en vente pour 1 549 $.

Remarque: Il n’est pas clair si le Surface Laptop 3 utilise une configuration de 15 W ou le mode «TDP Up» de 25 W en option. Nous avons supposé ce dernier.

Les concurrents

J’ai ici une paire d’ordinateurs portables pour comparer ce qui devrait faire une concurrence intéressante pour le Surface Laptop 3. Tout d’abord, et le plus ancien système ici, est un Razer Blade Stealth de début 2016. Comme le Surface Laptop 3, le Razer Blade Stealth est une machine mince avec un écran haute résolution et un GPU intégré.

Razer Blade Stealth (2016)

Spécifications:

Écran 12,5 pouces, 2560 × 1440

Intel Core i7-6500U (2C / 4T, 2,5 GHz – 3,1 GHz)

8GB LPDDR3-1866

SSD PCIe M.2 256 Go

Le Razer Blade Stealth (lien vers le modèle actuel) est un remplaçant plausible pour le type de machine à partir duquel un client Surface Laptop 3 pourrait être en train de mettre à niveau. Bien qu’il ait un panneau beaucoup plus petit que le SL3, il a souligné bon nombre des mêmes caractéristiques – longue durée de vie de la batterie, écran haute résolution, minceur et autant de performances que possible dans le facteur de forme.

Ensuite, un type de comparaison très différent:

Alienware 13 R3 (fin 2016)

Spécifications:

Écran OLED 13,3 pouces, 2560 × 1440

Intel Core i7-7700HQ (4C / 8T, 2,8 GHz – 3,8 GHz)

16 Go de RAM DDR4-2400

SSD PCIe M.2 de 512 Go

GeForce GTX 1060 (6 Go)

L’Alienware 13 R3 (fin 2016) était un ordinateur portable de jeu de milieu de gamme lorsqu’il était nouveau, et il maintient des taux de trame solides dans les titres publiés aujourd’hui. Son processeur de 45 W signifie que l’Alienware 13 R3 sera très probablement plus rapide que le Surface Laptop 3 dans tous les tests de performances – la question est de combien? Je voulais également comparer l’excellent LCD de la Surface avec le panneau OLED de l’Alienware. Comment un OLED relativement précoce se compare-t-il à un tout nouveau LCD après plusieurs années d’utilisation?

Comparaison d’affichage

L’écran du Surface Laptop 3 est excellent et poursuit la longue tendance de Microsoft en matière d’écrans haut de gamme dans sa gamme Surface. Je ne savais pas si j’aimerais le rapport d’aspect 3: 2, mais c’est excellent si vous travaillez dans des applications bureautiques ou si vous appréciez l’espace vertical. Je n’ai jamais été dérangé par la boîte aux lettres sur le contenu vidéo.

Je ne peux pas vous donner de mesures de colorimétrie spécifiques sur les panneaux, mais j’ai comparé les trois systèmes dans des conditions de visualisation identiques en utilisant le même navigateur (Chrome) et le même contenu à la fois à 100% et 50% de luminosité du système. Cela ne calibre pas les panneaux à un standard externe comme 200 nits – cela signifie que je les ai comparés à la marque de 50 et 100 pour cent de leurs propres gammes individuelles.

Avec une luminosité de 100%, l’Alienware 13 R3 bat facilement le Surface Laptop 3 et le Razer Blade Stealth. Il faut s’y attendre, étant donné la nature d’un panneau OLED, qui émet de la lumière directement et peut donc être complètement éteint lors de l’affichage du noir. Les écrans LCD utilisent un rétro-éclairage, ce qui signifie que la profondeur du noir que vous voyez à l’écran est fonction de la capacité de votre panneau à bloquer son propre rétro-éclairage. Nous avons regardé des extraits de Stargate: Atlantis, Downton Abbey et Avengers: Infinity War sur les trois panneaux.

Bien que notre classement n’ait pas changé à 50% de luminosité, le degré de différence a changé. Si je comparais sur une échelle de 100 points, à une luminosité de 100%, les trois panneaux auraient pu être évalués, par exemple, 92 (Alienware OLED), 84 (Microsoft Surface Laptop 3) et 75 (Razer Blade Stealth). À une luminosité de 50%, l’écart entre eux ressemblerait davantage à 92, 89, 86.

Je n’utilise généralement pas l’Alienware OLED à pleine luminosité, car je me méfie de l’usure du panneau et de ma batterie. En outre, le panneau utilisé par Alienware est calibré pour des couleurs vives et éclatantes au détriment de la précision. Cette approche a vendu des centaines de millions d’appareils Samsung à Samsung et j’apprécie l’aspect des couleurs sur l’OLED. Mais ce n’est pas très précis et ne devrait pas être confondu avec cela.

L’écran 1440p du Razer Blade Stealth est le moins attrayant des trois, mais cela ne semble honnêtement pas être une critique très juste. Le Surface Laptop 3 possède le meilleur écran LCD que j’ai jamais vu sur un ordinateur portable et l’Alienware est un OLED. Le Razer n’est pas mauvais, en aucun cas; il n’est tout simplement pas tout à fait à la hauteur des deux premiers.

Comparaison audio

Les haut-parleurs Surface Laptop 3 sont de premier ordre. Vous n’obtiendrez jamais les performances des haut-parleurs autonomes d’un ordinateur portable, mais Microsoft consacre plus d’espace interne à ses haut-parleurs que les autres sociétés et vous pouvez entendre la différence. Il y a quelques données techniques supplémentaires disponibles dans ce fil Reddit, bien que l’auteur souligne que ses tests ont été effectués sur des unités de démonstration dans un magasin.

Les aigus sont nets et clairs sur le Surface Laptop 3. La distorsion des basses est inexistante, même à 100% du volume. L’ordinateur portable est étonnamment résonnant – alors que la réponse des basses est un peu plate en bas, le Surface Laptop 3 ne semble pas aussi fin que la plupart des ordinateurs portables. Les médiums et le chant sont également forts. Si vous voulez un ordinateur portable avec des haut-parleurs qui peut plausiblement remplir une (petite) pièce et sembler bien le faire, le Surface Laptop 3 est un excellent choix.

Nous avons testé le Surface Laptop 3, Alienware R13 et Razer Blade Stealth avec les chansons suivantes:

Taylor Swift – Vous devez vous calmer

Velvetine – The Great Divide

Allie X – Paper Love

Le prodige: le jour est mon ennemi

Home Free – Man of Constant Sorrow

Perturbé – Le bruit du silence

Alan Walker – Chante-moi pour dormir

ES Posthumus – Nara

Collectivement, ces morceaux de musique couvrent un large éventail de styles et de plages de fréquences. Le Surface Laptop 3 excelle dans chacun d’eux. Ni les hauts ni les bas ne se déforment, même au volume maximum, dans tout contenu que nous avons testé.

Comparé au Surface Laptop 3, l’Alienware R13 avait à peu près la même quantité de basses mais moins d’accentuation et de clarté aux hautes fréquences, et n’est pas aussi fort dans l’ensemble. Si le Surface Laptop 3 était un 9/10, je qualifierais l’Alienware de solide 7 – ce n’est pas aussi bon, mais vous pouvez regarder un film dessus avec une autre personne et vous pourrez tout entendre.

Le Razer Blade Stealth n’est tout simplement pas aussi agréable. Bien que le système ait des tweeters raisonnablement bons, il n’y a pas de réponse des basses à proprement parler. Si nous évaluons les solutions judicieuses en termes de similitude avec le beurre, le Surface Laptop 3 est une véritable émulsion à base de matière grasse bovine tandis que l’ancien Alienware est une marque de margarine solide dont vous avez déjà entendu parler, comme «Je ne peux pas croire Ce n’est pas du beurre. ” Le Razer, ou du moins la réponse des basses du Razer, est mieux classé comme «Memories of Bass».

Saisie, pavé tactile, sensation et flexion

Le clavier du Surface Laptop 3 est confortable à taper. Je le préfère à l’Alienware 13 et certainement plus que le Razer Blade Stealth. Le trackpad est bien meilleur que le Razer ou l’Alienware. Ces deux systèmes ont carrément de terribles trackpads qui sont beaucoup trop sensibles. Si je dois utiliser l’un de ces systèmes sans souris, j’ai tendance à laisser le trackpad éteint et à compter sur l’écran tactile à la place. En revanche, je n’utilise une souris sur le Surface Laptop 3 que lorsque je joue.

Le Surface Laptop 3 remporte le test de flexion, affichant absolument zéro bien qu’il s’agisse d’un ordinateur portable de 15 pouces. L’Alienware a toujours fléchi, en raison du plastique dans sa construction. Le Razer Blade Stealth ne fléchit pas, mais c’est aussi le plus petit ordinateur portable des trois et le moins sensible.

L’une des seules choses que je n’aime vraiment pas dans le Surface Laptop 3 est la façon dont il gère ses touches Fn. Sur la plupart des ordinateurs portables, les touches les plus hautes sont réservées pour F1-F12 et les fonctions secondaires des ordinateurs portables sont mappées sur la touche FuNction (FN). Sur le Surface Laptop 3, la touche Fn est un interrupteur à bascule et les fonctions de contrôle des médias et du système sont principales. La fonction réelle F1-F12 est secondaire.

Cela fonctionne parfaitement pour la frappe, mais c’est plutôt nul si vous jouez à des jeux comme World of Warcraft et que vous souhaitez remapper les touches à d’autres fins. Vous pouvez utiliser l’interrupteur à bascule pour avoir F1-F12, mais si vous devez ensuite prendre une capture d’écran, baisser le volume ou modifier la luminosité de l’écran, vous devrez appuyer sur la touche Fn (pour revenir en arrière), régler la valeur souhaitée puis appuyez à nouveau sur la touche Fn pour reprendre l’utilisation de F1-F12. Ce n’est pas très pratique à distance.

Deux autres plaintes mineures: je n’aime pas les touches fléchées à mi-hauteur et je déteste le bouton d’alimentation se trouvant également sur le clavier à côté de la touche de suppression, où vous pouvez le frapper pour atteindre Ctrl-Alt-Del. Le problème F1-F12 pourrait être une gêne pour quiconque s’appuie sur les touches du logiciel qui utilisent ces fonctions mais utilise également les boutons multimédias en même temps. Les deux autres sont des goûts strictement personnels.

Test de performance

Bien que j’aie inclus une analyse comparative des performances dans cet examen, ce n’est pas l’objectif principal. J’ai passé plus de temps à décrire divers aspects de la sensation et de l’apparence de l’ordinateur portable par rapport à l’accent mis sur les tests de performances. Ce n’est pas un accident. Les ordinateurs portables sont un produit beaucoup plus intégré que votre processeur de bureau classique, et même si je ne dis pas que les performances n’ont pas d’importance (évidemment, c’est le cas), nous examinons trois systèmes largement séparés dans le temps et vendus dans des versions quelque peu différentes. marchés, ne comparant pas entre plusieurs systèmes luttant pour l’espace d’étagère aujourd’hui.

Cela dit, nous nous intéressons à deux tendances spécifiques: comment le Surface Laptop 3 se compare-t-il au Razer Blade Stealth dans l’espace TDP de 15 W / 25 W, et dans quelle mesure il rivalise avec le 7700HQ – un processeur de plusieurs générations, mais avec plus de marge thermique?

Une chose à savoir concernant les jeux sur une surface: l’ordinateur portable n’aime pas tous les modes de résolution inférieurs auxquels il doit s’exécuter pour offrir des performances jouables. La résolution 1080p fonctionne dans tous les titres que j’ai testés, mais certains jeux fonctionneront en mode fenêtre forcée avec le bureau visible en arrière-plan si vous choisissez une résolution que le GPU n’aime pas. J’ai pu trouver une option jouable dans tous les cas. Le rapport d’aspect 16:10 est le plus proche mathématiquement de la surface 3: 2, mais 4: 3 est également une option.

Cinebench R20 montre le 7700HQ devant le Core i7-1065G7 d’environ 13% en multi-thread, mais le processeur Ice Lake renvoie la faveur en single-thread, où il mène le 7700HQ par 1,23x. Le Razer Blade Stealth fait de son mieux, et nous devrions tous être gentils avec lui.

Le test étendu de PCMark 10 semble montrer le Core i7-7700HQ avec un avantage décisif – mais décomposons ces tests et voyons d’où il vient.

Le Surface Laptop 3 finit clairement par perdre de son côté car il est écrasé dans les jeux. L’écart entre l’Alienware et la Surface est beaucoup plus petit à chaque test et le SL3 gagne même le benchmark Essentials par une solide marge. Ce test est clairement léger compte tenu de la qualité de la compétition du Razer, et Ice Lake brille dans ces scénarios.

Le SSD de l’Alienware 13 R3 est le plus usé et n’a jamais été effacé via Secure Erase, ce qui pourrait dégrader un peu ses performances. Le Surface Laptop 3 bénéficie clairement des améliorations apportées au stockage PCIe au cours des dernières années.

Très peu de gens exécuteraient ces types de rendus 3D sur un ordinateur portable, mais je les ai inclus pour une raison: je voulais voir si les performances relatives entre le Surface Laptop 3 et l’Alienware 13 R3 changeraient à mesure que les deux systèmes chauffaient. La réponse, en un mot, est non. Les vitesses d’horloge soutenues pendant le benchmark Blender 1.0Beta 2 étaient de 3,39 GHz (Alienware), 2,98 GHz (Razer) et 2,5 GHz (Microsoft). Le 7700HQ conserve une position de leader cohérente, mais ni la Surface ni le Razer ne montrent une baisse inattendue.

Les performances du GPU sont plus difficiles à comparer. Le Razer Blade Stealth pourrait rivaliser avec les performances d’un sandwich au jambon si vous pouvez trouver un moyen de rendre 3DMark avec un peu de mayo et de tomate. Ice Lake est capable d’atteindre des taux de trame véritablement jouables dans au moins certains jeux, mais les paramètres qui s’étendent sur Intel Gen 11 sont un jeu d’enfant pour la GTX 1060. Il n’y a pas une tonne de points à utiliser des repères comparatifs quand nous savons exactement de quelle façon ils aller dans tous les cas.

Quand j’ai vu le Razer Blade Stealth incapable d’atteindre les taux d’images jouables dans un jeu de neuf ans, j’ai décidé de l’enregistrer et je l’ai torturé et je l’ai supprimé de nos autres comparaisons.

Shadow of Mordor propose des fréquences d’images qui sont des multiples de la résolution de base de l’écran, ce qui rend impossible de trouver une résolution commune entre les deux systèmes. La résolution 1280 × 960 sur le Surface Laptop 3 est de 1,2 MP, tandis que 1696 × 964 équivaut à ~ 1,6 MP pour la GTX 1060. Malgré cette charge de travail décidément inégale, l’Alienware applique le processeur Ice Lake. En même temps, cependant, Shadow of Mordor est jouable avec ces paramètres sur le 1065G7.

Enfin, voici Metro Last Light Redux. Encore une fois, le Surface Laptop 3 n’est pas capable de se battre contre le GTX 1060, mais il offre les fréquences d’images jouables que le Razer Blade Stealth est incapable d’atteindre.

Voici comment je pense aux performances du GPU:

Si le plus de jeux que vous allez faire est WoW Classic, League, Stardew Valley ou FTL – en d’autres termes, des jeux très anciens ou très, très légers – les anciens GPU Intel comme le Razer Blade Stealth sont adéquats. Dans la plupart des cas, des systèmes comme le Razer Blade Stealth ne jouent pas à des jeux.

Si vous voulez un système qui pourrait être décrit comme «adjacent au jeu», avec la capacité d’exécuter certains jeux AAA plus anciens à des taux d’images / niveaux de détail raisonnables, le Surface Laptop 3 a suffisamment de puissance graphique pour faire le travail. C’est un ordinateur portable qui peut exécuter certains jeux, mais pas un ordinateur portable de jeu.

Si vous voulez un véritable ordinateur portable de jeu, achetez un ordinateur portable avec un GPU discret. La GTX 1060 a quatre ans cette année et bat le pantalon du 1065G7, mais tire beaucoup plus de puissance pour le faire.

Vie de la batterie

Remarque: La version 4K du Razer Blade Stealth de 2016 a été largement panoramique pour une mauvaise autonomie de la batterie. La version QHD n’était pas aussi mauvaise. Bien qu’il n’ait établi aucun record, ce n’était pas non plus épouvantable.

De manière amusante, alors que l’Alienware 13 R3 a commencé avec une batterie beaucoup plus grande que l’un des autres systèmes, selon PCMark 10, il est également assez dégradé, à 30% d’usure. La capacité restante est de 53,8, presque conforme aux deux autres systèmes. Le Surface Laptop 3 dispose d’une batterie de 46 Wh, tandis que le Razer Blade Stealth n’est que légèrement plus petit, à 44 Wh.

Nous avons utilisé les références de durée de vie de la batterie vidéo et bureautique de PCMark 10 pour nos tests. Tous les systèmes ont été réglés sur des performances équilibrées, avec une luminosité de l’écran de 50%. Le Wi-Fi a été laissé connecté, les trois ordinateurs portables étant en mode «Battery Saver» maximum.

Nous ne pouvons faire aucune déclaration concernant les tendances de la durée de vie de la batterie de l’industrie de 2016 à 2020 en utilisant un seul point de données pour chaque période, mais il y a quelques choses sur le Surface Laptop 3 qui m’ont impressionné. Ce n’est pas seulement que l’autonomie de la batterie est nettement plus longue que celle du Razer Blade Stealth; c’est que l’expérience globale d’utilisation de l’ordinateur portable est également bien meilleure.

Bruit de ventilateur

Le Razer Blade Stealth est complètement silencieux en fonctionnement normal et à faible puissance et peut augmenter ses ventilateurs à un niveau profondément désagréable. La signature sonore de cet ordinateur portable est la preuve qu’un foret dentaire silencieux n’est pas nécessairement un meilleur foret dentaire.

J’ai des lésions auditives permanentes dans l’oreille gauche causées par une exposition chronique rapprochée au bruit blanc et je me méfie de la quantité de bruit de ventilateur à laquelle j’expose mes oreilles maintenant. L’Alienware 13 R3 est si fort lors des jeux, je n’utiliserai pas l’ordinateur portable à cette fin sans plafonner la fréquence d’images à 30-40 ips.

Pour être clair: l’Alienware 13 R3 n’a rien à voir avec le fait que j’ai une perte auditive et je ne prétends pas que l’utilisation de l’ordinateur portable dans sa configuration par défaut entraînera une perte auditive.

Limiter l’Alienware à un niveau de bruit raisonnable limite également le niveau d’amélioration que la GTX 1060 peut apporter. Dans des jeux comme World of Warcraft, que j’ai joué sur les deux systèmes, je limite généralement l’Alienware à 35 images par seconde afin de garder le bruit du ventilateur à un niveau tolérable et mes genoux de ne pas s’enflammer. Les joueurs qui jouent généralement avec des écouteurs n’ont pas à se soucier de tout cela, évidemment.

Le Surface Laptop 3 ne se rapproche pas des performances GPU de l’Alienware 13 R3, mais il n’est pas non plus aussi fort. Bien que la hauteur du ventilateur soit supérieure à celle que j’aime, elle n’a pas la note de forage du Razer Blade Stealth.

Analyse des performances: plus que ce que l’œil

Il existe des tendances très intéressantes dans les données que nous avons recueillies. Les critiques de 2016 montrent que les performances du processeur du Razer Blade Stealth étaient appréciées. Comparé au Surface Laptop 3, cependant, le Razer est un putz. Cela est dû en partie au fait qu’Intel est passé aux puces quad-core avec Coffee Lake, mais pas à tout cela. Les performances à un seul thread d’Ice Lake sont 1,36x supérieures à celles du Core i7-6500U et une partie de ce gain va se répercuter dans des scénarios à plusieurs threads.

L’Alienware 13 R3 est une confrontation très intéressante avec le Core i7-1065G7. Statistiquement, il est environ 1,13x – 1,2x plus rapide que le processeur haut de gamme Ice Lake. Il existe deux façons d’examiner ces résultats et les deux sont valides.

Premièrement, le processeur 35 W de l’Alienware 13 résiste bien mieux que le Core i7-6500U. Il est clairement plus rapide que le Core i7-1065G7 dans tous les tests de rendu et la plupart des PCMark 10. Si vous voulez acheter un ordinateur portable avec de bonnes chances de durer quelques années, un processeur TDP plus élevé est évidemment utile.

Deuxièmement, Intel a fait un excellent travail en améliorant les performances par watt d’Ice Lake. Le Core i7-1065G7 a un TDP de 15 W avec une option de 25 W tandis que le Core i7-7700HQ est une puce de 45 W. Bien que le TDP ne puisse pas être traité comme un proxy pour la consommation d’énergie, le Surface Laptop 3 est à peine plus épais que le Razer Blade Stealth mais offre des performances considérablement plus élevées.

En ce qui concerne les performances du GPU, le Razer Blade Stealth n’est pas capable de jouer de manière significative. Il peut à peine gérer des titres comme WoW Classic ou League of Legends. Vous ne confondrez pas le GPU d’Intel Core i7-1065G7 avec une carte discrète, mais vous pouvez faire des jeux sur cette solution, en particulier à des résolutions inférieures. Le GTX 1060 d’Alienware reste un performant puissant, mais si vous vous souciez du bruit des ventilateurs, vous pouvez vous retrouver à bloquer vos fréquences d’images.

Chacun de ces trois systèmes représente un équilibre différent entre les performances, la durée de vie de la batterie, le bruit et le poids. Le Razer Blade Stealth est l’ordinateur portable le plus léger et le plus petit, mais il a également une autonomie de batterie faible et un ventilateur malheureusement réglé, sans capacités de jeu.

L’Alienware 13 R3 a un écran magnifique et de loin les performances de jeu les plus élevées, tandis que le Surface Laptop 3 allie les avantages d’une construction métallique et d’un processeur de 15 W / 25 W pour une meilleure autonomie de la batterie avec un SoC 10 nm d’Intel et un iGPU bien amélioré .

Un ordinateur portable fabuleusement équilibré

Le Surface Laptop 3 n’est pas un ordinateur portable de jeu, mais il peut jouer à des titres plus anciens et à des jeux modernes avec des exigences de GPU plus modestes. Cela ne vous fera pas exploser, mais c’est une solution beaucoup plus rapide que tout GPU Intel précédent n’a jamais livré.

Le jeu est le maillon le plus faible de l’armure du Surface Laptop 3, et même lorsque les performances de jeu se sont améliorées de cette manière, cette faille n’est pas très large. Nous verrons ce qui se passera avec les processeurs AMD Ryzen Mobile 4000 15W lorsque ceux-ci arriveront, bien sûr, mais Intel a encore apporté de réelles améliorations par rapport à sa propre architecture GPU précédente.

C’est parfait? Non. Le prix est élevé pour la quantité limitée de stockage inclus et Microsoft veut un énorme 400 $ pour 256 Go (!) De capacité SSD supplémentaire. Objectivement parlant, il existe d’autres ordinateurs portables avec de meilleures spécifications que celui-ci pour moins d’argent. Si vous voulez jouer, en particulier, il existe des ordinateurs portables dans cette gamme de prix avec des GPU beaucoup plus rapides. Dans le même temps, la gamme Surface Laptop s’est améliorée de manière significative depuis la livraison des premiers systèmes. Selon iFixit, le Surface Laptop 3 est également beaucoup plus réparable que l’original. Le Surface Laptop a obtenu le premier score 0/10 d’iFixit, tandis que le SL3 est noté 5/10.

Mais ce que le Surface Laptop 3 offre, c’est un système remarquablement bien équilibré. Le son, l’audio, le clavier et le trackpad sont tous excellents, et le facteur de forme 3: 2 est beaucoup plus agréable pour Word ou Excel que 16: 9. L’augmentation des performances du GPU et l’augmentation globale des performances du CPU par rapport à 2016 sont carrément impressionnantes, et nous sommes heureux de voir Intel proposer un bien meilleur GPU avec Ice Lake en 2020.

