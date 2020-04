Swarm fait équipe avec Momentus pour déployer SpaceBees

SAN FRANCISCO – Swarm Technologies travaille avec la start-up de transport dans l’espace Momentus pour envoyer sa constellation de minuscules satellites de l’Internet des objets dans différents plans orbitaux.

En vertu d’un accord annoncé le 22 avril, Momentus organisera des manèges pour 12 satellites Swarm SpaceBee sur une mission de covoiturage SpaceX Falcon 9 en décembre 2020, avec des lancements supplémentaires de SpaceBee prévus en 2021 et 2022.

Pour offrir une couverture mondiale aux clients cherchant à relayer des messages via Internet, les satellites Swarm doivent être stationnés dans différents plans orbitaux et répartis dans ces plans orbitaux comme un collier de perles, a déclaré Sara Spangelo, cofondatrice et PDG de Swarm, à SpaceNews.

Pour le lancement du Falcon 9 en décembre, Momentus ne déplacera pas Swarm SpaceBees vers un nouveau plan orbital. À l’avenir, la navette spatiale Vigoride de Momentus offrira à Swarm la possibilité de déplacer les SpaceBees du point de dépôt de la fusée vers différents endroits, a déclaré par e-mail Negar Feher, vice-président du développement des produits et des affaires de Momentus.

L’année dernière, Swarm a levé 25 millions de dollars dans une série d’investissements de série A pour ses travaux de construction d’une constellation de 150 satellites afin d’offrir des communications à faible coût pour les clients dans des endroits éloignés. La société Mountain View, en Californie, possède neuf satellites en orbite et l’approbation de la Federal Communications Commission pour les opérations commerciales de constellation.

Les satellites Swarm, mesurant 10 centimètres sur 10 centimètres sur 2,5 centimètres, n’ont aucune propulsion à bord. Au lieu de cela, ils se déplacent en orbite à l’aide de la traînée aérodynamique et des magnétorqueurs embarqués, a déclaré Spangelo par e-mail.

L’an dernier, Momentus a levé 25,5 millions de dollars dans un cycle d’investissement de série A pour son service de transport Vigoride. Au cours des dernières semaines, Momentus a annoncé une série d’accords de service de lancement. Swarm est le premier client de la constellation de Momentus, basé à Santa Clara, en Californie.

“Swarm est depuis longtemps sur notre radar parce que le modèle de service Momentus correspond bien au besoin de Swarm d’avoir un accès fiable et à faible coût à l’espace avec notre capacité unique à offrir la livraison sur des orbites de précision”, a déclaré Mikhail Kokorich, PDG de Momentus, dans un communiqué. «Nous sommes impatients de soutenir le déploiement de leur constellation mondiale.»

De nombreux lancements en orbite terrestre basse déposent des satellites sur des orbites synchrones avec le soleil, où ils passent sur des emplacements entre 9 h et 10 h, heure locale. Le service de transport Vigoride de Momentus propose aux clients de se rendre sur des orbites où les satellites passeront au-dessus des emplacements à des heures locales jusqu’à trois heures plus tôt ou plus tard, a déclaré Feher.

Pour atteindre la position orbitale souhaitée, Vigoride élèvera l’altitude des satellites du client et restera à une altitude plus élevée jusqu’à ce que l’heure locale souhaitée soit atteinte. “La dernière manœuvre consiste à abaisser l’altitude jusqu’à l’orbite souhaitée et à déployer les satellites”, a déclaré Feher.