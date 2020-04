Synspective transfère le lancement du premier satellite à Rocket Lab

WASHINGTON – La société japonaise de radar à synthèse d’ouverture (SAR) Synspective a annoncé le 14 avril qu’elle lancerait son premier satellite avec Rocket Lab après avoir initialement sélectionné Arianespace pour cette mission.

Rocket Lab a déclaré avoir signé un contrat avec Synspective pour lancer le satellite SAR StriX-α sur une fusée Electron de Nouvelle-Zélande fin 2020. Les termes du contrat de lancement n’ont pas été dévoilés.

Un an plus tôt, cependant, Synspective a annoncé un contrat de lancement avec Arianespace pour le vaisseau spatial StriX-α. À l’époque, le vaisseau spatial devait voler en tant que charge utile de covoiturage sur un lancement de Vega en 2020. Ce calendrier semblait cependant douter, en raison des retards causés par un échec du lancement de Vega en juillet 2019. Le Vega devait revenir à s’envoler en mars, mais cette mission a été retardée indéfiniment après la fermeture du port spatial en Guyane par le gouvernement français en raison de la pandémie de coronavirus.

Le StriX-α de 150 kilogrammes sera la seule charge utile de la plus petite fusée Electron, donnant à Synspective un plus grand contrôle sur le calendrier de lancement et l’orbite du satellite, ce que les sociétés ont laissé entendre dans la déclaration de Rocket Lab.

«Nous sommes très heureux de travailler avec Rocket Lab, un pionnier dans le domaine des fusées. Nous sommes également reconnaissants de leur souplesse dans l’acceptation de nos demandes sur l’orbite et la période de lancement du satellite », a déclaré Motoyuki Arai, fondateur et directeur général de Synspective.

«Nous comprenons à quel point il est important de contrôler votre orbite et votre calendrier de lancement lors de la construction d’une constellation, nous sommes donc fiers de fournir cette capacité à Synspective sur Electron», a déclaré Peter Beck, directeur général de Rocket Lab. . Les développeurs de petits lanceurs comme Rocket Lab ont longtemps mis l’accent sur les avantages des lancements dédiés par rapport aux petits satellites volants en tant que covoiturage sur les lanceurs plus grands.

Un porte-parole de Synspective a déclaré dans un courriel du 14 avril que la société avait de bonnes relations avec Arianespace, mais a décidé de déplacer StriX-α vers Rocket Lab “à la suite d’un ajustement de la date de lancement et de l’orbite du satellite.” La société prévoit d’utiliser à la place le contrat Arianespace pour le lancement d’un futur satellite.

StriX-α sera le premier d’une constellation d’environ 25 satellites SAR que Synspective prévoit de lancer au cours des prochaines années pour fournir des produits de données géospatiales. La société a déclaré en juillet 2019 qu’elle avait levé 100 millions de dollars depuis la création de la société 17 mois plus tôt.