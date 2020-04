T-Mobile finalise sa fusion avec Sprint et Legere quitte son poste de PDG

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Après des années de rumeurs, d’échecs des négociations et d’échanges de PDG, T-Mobile et Sprint sont finalement une seule entreprise. Avec l’approbation du gouvernement, T-Mobile a finalisé l’acquisition de Sprint et absorbera lentement le réseau et l’image de marque de l’entreprise pour devenir le «nouveau T-Mobile». Cela signifie plus de couverture 5G pour les clients T-Mobile mais aussi moins de choix pour tous les consommateurs américains.

La route a été longue pour T-Mobile depuis que l’acquisition d’AT & T a échoué il y a près d’une décennie. L’effondrement de cet accord a octroyé des liquidités et du spectre à T-Mobile d’AT & T, ce qui lui a permis de se développer et d’offrir une concurrence significative à AT&T et à Verizon. Peu de temps après, des rumeurs ont commencé à tourbillonner sur une fusion entre T-Mobile et Sprint. Aucune de ces discussions n’a porté ses fruits avant 2018.

Le PDG de T-Mobile, John Legere, a supervisé les négociations avec les régulateurs américains, qui ont finalement autorisé l’accord de 26,5 milliards de dollars avec des concessions limitées au début de 2020. Legere est souvent crédité d’avoir transformé T-Mobile, mais il ne reste pas pour diriger la nouvelle société. À compter d’aujourd’hui, Mike Sievert (vu ci-dessus) prendra la direction de T-Mobile. Legere, quant à lui, restera au conseil d’administration jusqu’à la fin de son mandat actuel.

Alors que Sprint fait désormais partie de T-Mobile, rien ne changera tout de suite. Les clients Sprint continueront de payer leurs factures et d’utiliser le réseau Sprint. Au fil du temps, T-Mobile fera migrer les gens vers son réseau et retirera la marque Sprint. La combinaison des bases de clients T-Mobile et Sprint place le nouveau T-Mobile dans le même stade que Verizon et AT&T. Cet accord ne concernait pas seulement les clients. T-Mobile voulait vraiment mettre la main sur le spectre sans fil de Sprint.

Alors que nous entrons dans l’ère de la 5G, la carte du spectre américaine a laissé les porteurs dans une impasse. La plupart des fréquences médianes idéales pour la 5G sont réservées à un usage gouvernemental. Ainsi, les transporteurs utilisent des bandes d’ondes millimétriques ultra-hautes plus lentes et rapides mais capricieuses. Aux États-Unis, Sprint était le seul transporteur à disposer d’une partie importante du spectre de milieu de gamme – le bloc de 2,5 GHz utilisé pour WiMAX et LTE. Ce spectre peut offrir des vitesses modérément élevées et une bien meilleure portée que l’onde millimétrique.

Cet accord laisse les États-Unis avec trois principaux transporteurs, mais l’accord du gouvernement obligeait les sociétés à céder certains actifs à Dish. L’idée est que Dish deviendra un nouveau quatrième opérateur de téléphonie mobile, mais il accumule du spectre depuis des années sans aucun plan pour offrir un service. Espérons que Dish puisse devenir une force stabilisatrice avant que les trois grands transporteurs ne haussent les prix.

