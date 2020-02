TCL ne lancera plus de téléphones BlackBerry

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

BlackBerry a eu du mal à trouver une place dans l’ère des smartphones modernes, et il s’est tourné vers TCL pour faire le gros du travail il y a quelques années. TCL a fabriqué des appareils tels que KEYone et KEY2 sous la marque BlackBerry, mais il n’y aura plus de téléphones BlackBerry de TCL. La société vient d’annoncer que son accord de licence prend fin le 31 août 2020.

Pour comprendre comment BlackBerry et TCL en sont arrivés à ce point, vous devez regarder les premiers cycles de produits après le lancement de l’iPhone. BlackBerry a obstinément conservé son ensemble de fonctionnalités traditionnel alors que l’iPhone grandissait à pas de géant. La société s’est essayée à des appareils à écran tactile comme le BlackBerry Storm, mais c’était un flop. La société a chuté longtemps, perdant des parts de marché trimestre après trimestre jusqu’à ce qu’elle doive abandonner son BlackBerry OS personnalisé.

Le passage initial de BlackBerry à Android était une affaire entièrement interne avec des appareils comme le Priv. L’accord avec TCL, annoncé en décembre 2016, a retiré tout le développement matériel de l’assiette de BlackBerry. Ce partenariat nous a donné le KEYOne, Motion, KEY2 et plus récemment le KEY2 LE. C’est peut-être le dernier smartphone de marque BlackBerry depuis un certain temps, voire jamais. Au 31 août, TCL n’avait plus le droit d’utiliser le nom ou la technologie de BlackBerry. TCL ne lancera certainement aucun nouveau téléphone avec seulement quelques mois dans le contrat, mais il devra également mettre fin aux ventes de ceux qu’il a déjà commercialisés.

TCL a fait cette annonce sur Twitter mais n’a donné suite à aucune des réponses demandant plus d’informations. Est-ce que Blackberry recommencera à fabriquer des téléphones? Sera-t-il partenaire avec un autre fabricant? Nous ne savons tout simplement pas. La seule bonne nouvelle est que TCL continuera à offrir une prise en charge logicielle pour les appareils qu’elle a publiés, bien que les mises à jour sur les appareils BlackBerry TCL n’aient jamais été stellaires. Le KEY2 est toujours sur Android 8.1 Oreo, qui est maintenant obsolète depuis deux générations.

La plupart des terminaux BlackBerry de TCL avaient un clavier physique avec ces touches parfaitement biseautées qui rendaient les terminaux BlackBerry si désirables dans le passé. Cependant, cela venait avec un écran plus petit et un facteur de forme un peu plus gênant pour regarder des vidéos et prendre des photos. Les gens se sont habitués à des écrans plus grands, et les claviers à l’écran sont devenus étonnamment capables avec des fonctionnalités telles que la prédiction de texte et la saisie par balayage. La saisie au pouce avec des touches physiques était la norme de référence pour la saisie de texte mobile, mais elle est désormais plus lente que les méthodes à l’écran. Sans le clavier comme argument de vente, il se peut qu’il n’y ait pas de place pour les téléphones BlackBerry.

