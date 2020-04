Teledyne se prépare à la perte de OneWeb Business • Swarm achève les travaux de réglementation pour le service américain

MEILLEURES HISTOIRES

Teledyne, l’un des premiers fournisseurs de composants à annoncer un accord avec OneWeb, envisage une charge avant impôts de 40 millions de dollars à sa performance financière en raison de la faillite de OneWeb. Teledyne a déclaré le 6 avril qu’il pourrait constituer une réserve pour les comptes débiteurs et les stocks liés à OneWeb, qui a lancé 74 des 648 satellites prévus avant de déposer le bilan. Teledyne a reçu un contrat de 95 millions de dollars pour fournir des convertisseurs de signaux et des ensembles de filtres à OneWeb Satellites, le fabricant de la constellation de OneWeb. [Teledyne]

La start-up Internet-of-Things de Smallsat Swarm a reçu toutes les approbations réglementaires dont elle a besoin pour démarrer le service aux États-Unis plus tard cette année. La licence FCC de la société couvre 1 million d’appareils utilisateur afin que les minuscules satellites SpaceBEE de Swarm puissent se connecter aux clients. Swarm a également un accès au marché en Allemagne, en Suède, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en Antarctique et sur les eaux internationales. Swarm prévoit d’installer 30 stations au sol de passerelle d’ici la fin de l’été pour permettre les services d’une constellation qui pourrait éventuellement compter 150 satellites. Jusqu’à présent, la société possède des stations au sol aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Antarctique, en Nouvelle-Zélande et dans l’archipel des Açores. [Swarm]

La startup allemande Blackwave a achevé un tour de financement à sept chiffres pour développer davantage le plastique renforcé de fibre de carbone pour les industries, y compris la fabrication spatiale et automobile. Le professeur Rudolf Schwarz, propriétaire d’IABG, une entreprise qui effectue des tests de pré-lancement de vaisseaux spatiaux, a participé à la série B, rejoignant CK Venture Capital GmbH et les précédents investisseurs Ceravis et Unger Capital Management. Blackwave compte parmi ses clients Airbus, l’Agence spatiale européenne, MT Aerospace, Pratt & Whitney et Porsche. La startup a déclaré qu’elle utiliserait les fonds pour augmenter son effectif de 16 personnes et augmenter sa production. [Blackwave]

PLUS D’HISTOIRES

La demande gouvernementale et militaire de capacité satellitaire pourrait augmenter en raison de la pandémie de coronavirus, selon Northern Sky Research. À l’instar de l’afflux de troupes des États-Unis en 2008 au Moyen-Orient, les gouvernements allouent des ressources satcom pour lutter, mais cette fois contre une maladie. NSR a déclaré que le coronavirus semble déplacer, mais pas diminuer, la demande de satcom parmi les utilisateurs militaires. La demande de Satcom pour les dignitaires itinérants est plus faible, mais la demande de télémédecine et de coordination des réponses est en hausse, a indiqué le cabinet. Un sondage parmi les sociétés de satellites et spatiales a montré des opinions mitigées sur la tendance à la hausse ou à la baisse de la demande gouvernementale et militaire au cours des 12 prochains mois. Les entreprises étaient les plus optimistes quant à l’augmentation de la demande de liaisons à large bande et de liaisons mobiles pour les consommateurs, tandis que la demande de satcom pour les marchés de la mobilité aéronautique, maritime et autres devrait connaître une baisse notable. [NSR]

La société SAS Global de constellation en orbite terrestre basse a déposé un dossier de mise en faillite en Australie. La société, qui est cotée à la Bourse australienne, a déclaré être entrée dans une «administration volontaire», une procédure semblable à une faillite qui donne à l’entreprise l’occasion de se restructurer et d’éviter la liquidation. La société a levé 29,1 millions de dollars et cherchait à collecter 14,2 millions de dollars supplémentaires pour déployer une constellation initiale de huit petits satellites pour fournir des services de communication. [SpaceNews]

SpaceX se prépare à lancer un autre ensemble de ses satellites à large bande Starlink le 16 avril, malgré les retards induits par les coronavirus pour les missions des clients. Le lancement du Falcon 9 devrait avoir lieu à partir du pad 39A à Cape Canaveral, en Floride. Deux autres lancements de Falcon 9, une mission du 30 mars transportant le satellite radar Saocom-1B de l’Argentine et le lancement, le 29 avril, d’un satellite GPS-3 de l’US Space Force, ont été retardés en raison de la pandémie de coronavirus. La chaîne orientale de Cape Canaveral, dirigée par des militaires, reste cependant ouverte. [Spaceflight Now]

L’opérateur de satellites égyptien NileSat a accepté une nouvelle infrastructure au sol pour la télédiffusion dans sa station au sol de Gizeh. Hiltron Communications a installé un système de liaison descendante intégré à bande L sur fibre pour sauvegarder les antennes de réception uniquement. Le système comprend une antenne motorisée de 3,7 mètres, une unité de commande d’antenne, des liaisons RF sur fibre de RF Design, ainsi qu’une unité d’alimentation et un commutateur de bande L d’ETL. [IBC]

La startup australienne Myriota a annoncé qu’elle avait levé 19,3 millions de dollars pour construire une constellation de satellites pour les services Internet des objets. Les investisseurs australiens Hostplus et Main Sequence Ventures ont dirigé la série B de Myriota, avec la participation de plusieurs autres investisseurs, dont Boeing HorizonX et In-Q-Tel. L’entreprise a trois cubesats en construction et a annoncé la semaine dernière qu’elle achetait quatre petits satellites, ainsi que des licences de spectre et des stations au sol, à la société canadienne de localisation de navires exactEarth. Myriota prévoit d’avoir à terme une constellation d’au moins 25 satellites pour assurer la connectivité des appareils IoT. [SpaceNews]

Le rédacteur principal de SpaceNews, Jeff Foust, a contribué à ce bulletin.