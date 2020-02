Télésat se range du côté de SES contre la demande d’Intelsat pour plus d’argent en bande C

WASHINGTON – Télésat et SES exhortent la Federal Communications Commission des États-Unis à rejeter la demande d’Intelsat pour une plus grande part des 9,7 milliards de dollars en paiements incitatifs que la FCC prévoit d’offrir aux opérateurs de satellites pour accélérer la compensation du spectre en bande C que les États-Unis souhaitent réutiliser. Réseaux cellulaires 5G.

La FCC prévoit d’utiliser le produit d’une vente aux enchères en bande C à venir pour inciter les opérateurs de satellites à quitter le spectre avant l’échéance de 2025, en plus de couvrir le coût des nouveaux satellites et systèmes au sol dont les opérateurs auront besoin pour servir leurs clients et faire de la place. pour les services 5G gourmands en bande passante.

En vertu d’une proposition publiée par la FCC le 7 février, Intelsat aurait droit à la plus grande part des paiements incitatifs offerts pour encourager les opérateurs de satellites à quitter 300 mégahertz de spectre en bande C d’ici la fin de 2023. Intelsat a depuis demandé à la FCC d’augmenter son potentiel. Une part de 4,85 milliards de dollars sur les 9,7 milliards de dollars à au moins 5,8 milliards de dollars, arguant qu’une part de 60 à 67% correspond davantage au travail qu’Intelsat doit faire pour effacer sa bande de bande C bien avant 2025.

Eutelsat a pris le parti d’Intelsat à la fin de la semaine dernière tout en soumettant sa propre réclamation pour près de 1,5 milliard de dollars d’encouragement, soit environ trois fois plus que la part de 5% que la FCC a proposé de réserver à l’opérateur basé à Paris.

Donner à Intelsat et Eutelsat un total combiné de 7,5 milliards de dollars ou plus sur les 9,7 milliards de dollars se ferait au détriment de SES et de Télésat, qui se sont unis cette semaine dans le but de préserver les allocations de paiement proposées par la FCC. Ces allocations pourraient valoir 4 milliards de dollars pour SES et près de 375 millions de dollars pour Télésat.

Dans une lettre conjointe publiée par la FCC le 25 février, SES et Télésat ont déclaré que la justification d’Intelsat pour rechercher plus que la part de 50% proposée des 9,7 milliards de dollars était fausse.

Alors qu’Intelsat affirme maintenant avoir sous-estimé la quantité de travail à effectuer pour effacer sa part démesurée du spectre de la bande C nord-américaine, SES et Télésat affirment que l’étendue des travaux n’a pas changé depuis que les trois entreprises et Eutelsat ont conjointement commandé un étude pour évaluer l’effort auquel ils sont confrontés pour faire place à la 5G.

Cette étude a été entreprise dans le cadre de l’Alliance C-Band qu’Intelsat, SES, Eutelsat et Télésat ont formée en 2018 pour faire pression pour une enchère privée qui devrait entraîner leur réception d’une aubaine plus importante que l’enchère publique que la FCC a maintenant l’intention de mener. C’était la base pour décider comment les membres de l’alliance allaient diviser le produit des enchères.

SES et Télésat affirment que la FCC ne devrait pas croire l’argument d’Intelsat selon lequel l’étude a sous-estimé sa part du travail impliqué dans la compensation du spectre.

La FCC devrait voter sur son plan d’enchères en bande C le 28 février. En plus de 9,7 milliards de dollars en paiements incitatifs, les opérateurs de satellites devraient recevoir entre 3 et 5 milliards de dollars – et peut-être plus – pour couvrir les coûts associés à la commande de remplacement satellites, réduisant leur nombre de passerelles en bande C, installant des filtres de signal, remplaçant les antennes paraboliques en bande C et adoptant une nouvelle technologie de compression du signal.

Bien que SES ait fait valoir dans une lettre à la FCC la semaine dernière qu’elle méritait la même part des «paiements de réinstallation accélérés» qu’Intelsat, SES a déclaré cette semaine qu’elle ne recherchait aucun incitatif au-delà de la part de 41% décrite dans le projet de plan d’enchères. Télésat a soumis sa propre lettre disant qu’elle ne veut pas plus que la part d’environ 4% que la FCC a déjà offerte.

Dans leur lettre conjointe, SES et Télésat exhortent la FCC à «tenir bon» aux «éléments de base» du projet de plan d’enchères en refusant d’augmenter la part des entreprises dans les paiements d’incitation. Si la FCC s’en tient à ses allocations initiales, 50% des paiements incitatifs iraient à Intelsat tandis que 41% iraient à SES. Les 9% restants iraient à Eutelsat, Telesat et Embratel Star One.

Eutelsat, quant à lui, s’est aligné sur Intelsat la semaine dernière, déclarant à la FCC dans une lettre publiée le 21 février qu’Intelsat mérite 62,6%, ou 6,07 milliards de dollars, des paiements incitatifs proposés et qu’Eutelsat devrait obtenir jusqu’à 1,47 milliard de dollars – le triple de ce que la FCC a proposé pour l’entreprise. Eutelsat, qui a quitté l’Alliance C-Band l’an dernier, a exhorté la FCC à tenir compte de ces allocations plus élevées en réduisant la part de SES à 22,1% (2,15 milliards de dollars), la part de Télésat à 0,12% (11,2 millions de dollars) et la part de Star One à 0,03% ( 2,7 millions de dollars).

La semaine dernière, alors que le vote de la FCC sur le plan d’enchères – ou le projet d’ordonnance – approchait, Intelsat a rompu les rangs avec SES et Télésat en lançant un appel indépendant pour plus d’argent et en disant à la FCC que l’Alliance C-Band était effectivement morte. Le mouvement d’Intelsat est intervenu peu de temps après qu’un fonds spéculatif a pris une participation de 7% dans Intelsat et a exhorté le conseil d’administration de la société à se battre pour une plus grande part de l’argent de la bande C ou à déposer une demande de protection contre la faillite au titre du chapitre 11.

Télésat et SES, quant à eux, affirment que l’Alliance C-Band existe toujours et qu’Intelsat n’a pas le droit de se retirer unilatéralement du groupe.

Un porte-parole d’Intelsat a déclaré que l’Alliance C-Band était effectivement nulle et non avenue une fois que la FCC a rejeté la demande du groupe de mener une vente aux enchères privée.

“Dans notre récent dossier FCC, nous précisons que, depuis sa création, l’Alliance C-Band a été créée uniquement pour défendre une solution basée sur le marché pour effacer le spectre de la bande C”, a déclaré Dianne VanBeber, vice-présidente des relations avec les investisseurs d’Intelsat, dans une déclaration du 26 février. «L’existence de l’ABC a été évitée par la décision de la FCC de poursuivre une vente aux enchères publiques. Cela est encore souligné par le projet d’ordonnance, qui n’envisage pas de rôle significatif pour l’ABC, et donc l’existence de l’Alliance C-Band a suivi son cours naturel.