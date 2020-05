Teracube lance un smartphone de 300 $ conçu pour fonctionner pendant 4 ans

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Si vous grimacez à l’idée de dépenser jusqu’à près de 1100 $ pour un nouvel iPhone – ou même 600 $ ou 700 $ pour un téléphone Android respectable, vous seriez probablement heureux d’une alternative. Récemment, une entreprise appelée Teracube en a créé un. Et leur plan est déjà en train de gagner des convertis sur Kickstarter.

Leur plan est simple. Teracube soutient que la plupart des smartphones sont chers à l’achat, coûteux à réparer et ne vivent en moyenne que 2 à 3 ans de toute façon. En plus de cela, tous ces téléphones morts – jusqu’à 350 000 par jour – ajoutent à la surabondance majeure de déchets électroniques face à notre globe, un chiffre dépassant déjà 50 millions de tonnes par an.

Ce qui nous amène à la modeste proposition du Teracube pour aider la planète et votre portefeuille: procurez-vous un smartphone Teracube pour 298,99 $. Il est livré avec une garantie d’entretien premium de quatre ans, donc peu importe ce que vous faites pour casser votre téléphone pendant ces quatre années, Teracube vous en enverra un autre pour seulement 39 $. Avec quatre ans garantis, Teracube garde des millions de téléphones jetés à l’abri des tas de rebuts – et garde un téléphone sain et fonctionnel dans votre poche à un prix minimal.

À moins que vous ne soyez un snob inconditionnel du téléphone, le Teracube devrait avoir plus qu’assez de performances pour satisfaire l’utilisateur moyen. Il est alimenté par un processeur octocœur Mediatek P60 avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Il y a également un écran Full HD de 6,2 pouces, une caméra arrière de 12 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels pour toutes vos prises de vue, et une batterie de 3400 mAh capable de vous maintenir opérationnel pratiquement toute la journée.

Le Teracube est également déverrouillé, vous pouvez donc l’ajouter facilement à un plan de service avec les opérateurs GSM AT&T, T-Mobile, MetroPCS ou une multitude d’autres fournisseurs presque immédiatement.

Le virage audacieux de Teracube pour casser le jeu de smartphone jetable a incité les contributeurs de Kickstarter à injecter 125 000 $ pour son financement. Vous pouvez rejoindre le mouvement dès maintenant en achetant un téléphone Teracube avec la garantie de quatre ans pour 298,99 $, soit 50 $ de rabais sur le prix de détail normal.

