TerraPower et GE Hitachi s’associent pour un projet de recherche nucléaire – .

Ce graphique en coupe montre la conception du réacteur de test polyvalent. (Illustration du DOE)

TerraPower, l’entreprise d’énergie nucléaire financée par le co-fondateur de Microsoft Bill Gates et basée à Bellevue, Washington, collabore avec GE Hitachi Nuclear Energy dans le cadre d’un partenariat public-privé pour concevoir et construire le réacteur de test polyvalent pour le département américain de la Énergie.

Le magnétoscope répondrait au besoin du Département de l’énergie de disposer d’un réacteur de recherche capable de tester des matériaux, des combustibles et d’autres composants pour les centrales nucléaires de prochaine génération, à des énergies et des flux de neutrons supérieurs à ce qui est disponible aujourd’hui. L’Idaho National Laboratory dirige le consortium qui est en charge du projet – et l’équipe comprend également le Pacific Northwest National Laboratory.

TerraPower et GE Hitachi ont récemment soumis une réponse conjointe à l’appel à partenariats à frais partagés, lancé par la Battelle Energy Alliance au nom du Département de l’énergie. «Pour réaliser le plein potentiel de l’énergie nucléaire, les entreprises et le gouvernement doivent travailler ensemble pour investir à la fois dans le test de nouveaux matériaux et dans la démonstration de technologies avancées», a déclaré aujourd’hui Chris Levesque, PDG de TerraPower, dans un communiqué. GE Hitachi s’est déjà engagé dans le développement de la conception conceptuelle du magnétoscope et TerraPower a soutenu le programme en apportant des améliorations à la conception.

Energy Northwest, un consortium de services publics ayant une expérience de l’exploitation des centrales nucléaires, soutiendra l’effort de GE Hitachi-TerraPower, et d’autres entreprises et investisseurs pourraient être intégrés plus tard. Au cours des semaines et des mois à venir, le Département de l’énergie élaborera les prochaines étapes en consultation avec les parties intéressées. Une décision sur l’opportunité de procéder à un réacteur d’essai à spectre rapide sur le site sélectionné est attendue à la mi-2021, et l’achèvement du projet pourrait intervenir dès 2026.