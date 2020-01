Tesla a frappé avec des rapports d’accélération involontaire

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Tesla a fait des vagues dans l’industrie automobile, devenant récemment le constructeur automobile américain le plus précieux. Il a atteint cette position élevée grâce à la force de ses conceptions entièrement électriques et à un système autonome robuste appelé Autopilot. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) enquête actuellement sur des informations selon lesquelles les véhicules de Tesla souffrent d’une accélération involontaire.

Lorsque vous entendez l’expression «accélération involontaire», vous pensez probablement à Toyota dans les années 2000 (sinon Audi dans les années 1980). Peu de temps après que Toyota soit devenu le plus grand constructeur automobile du monde, le nombre croissant d’incidents d’accélération involontaires a déclenché une enquête américaine. Toyota a fini par suspendre les ventes de plusieurs modèles et rappelé 2,3 millions de véhicules en 2010.

La situation de Toyota n’a pas attiré beaucoup d’attention de la part des régulateurs jusqu’à ce que plusieurs décès aient été liés à une accélération involontaire. Tesla est une entreprise beaucoup plus petite, mais elle est plus surveillée que jamais avec son développement agressif du pilote automatique. L’investisseur indépendant Brian Sparks aurait soumis une pétition à la NHTSA demandant à l’agence d’enquêter sur 127 cas d’accélération involontaire. Ces incidents comprennent 110 accidents et 52 blessés. Ce sont des accusations particulièrement graves pour Tesla car elle ajuste ses voitures pour accélérer rapidement – la Model S en mode Ludicrous peut passer de 0 à 6 en moins de trois secondes.

Il convient de noter que Sparks, en sa qualité d’investisseur, court-circuite les actions de Tesla. Cela signifie qu’il est susceptible de gagner de l’argent si la valeur de l’entreprise baisse. Donc, il a intérêt à nuire à l’entreprise. Cependant, il dit qu’il a été amené à soumettre la pétition après avoir entendu parler de Jennifer Terry, qui a connu une accélération involontaire à deux reprises. Après le premier, elle a demandé à Tesla un rendez-vous de service immédiat mais n’a pu en obtenir qu’un plusieurs semaines. En attendant, la voiture a de nouveau accéléré et a causé une collision avec quatre voitures et deux blessés. Sparks a cherché des plaintes supplémentaires concernant l’accélération involontaire des véhicules Tesla et a été surpris d’en voir autant.

La NHTSA dit que la portée des allégations est vaste, couvrant 500 000 véhicules, y compris le modèle 3, le modèle S et le modèle X. L’agence évalue la pétition et décidera si elle justifie une enquête officielle sur les véhicules de l’entreprise. Une telle enquête pourrait prendre beaucoup de temps, car les véhicules de Tesla dépendent plus de la technologie que d’autres. Le PDG et fondateur Elon Musk parle souvent du peu de profits que Tesla fait. Une enquête NHTSA de longue haleine pourrait entraîner des problèmes majeurs pour l’entreprise. Jusqu’à présent, les investisseurs ne sont pas particulièrement effrayés. Tesla n’avait perdu que 2,99 $ (0,58%) à la clôture du marché vendredi.

