Tesla a supprimé à distance les fonctionnalités du pilote automatique de la Model S d’occasion après «audit»

Les véhicules Tesla contiennent une technologie plus sophistiquée qu’autre chose sur la route aujourd’hui, ce qui permet à ces voitures électriques de naviguer sur les routes et de vous trouver dans un parking. Cependant, vous devez payer un supplément pour les fonctionnalités entièrement autonomes de «pilote automatique» de Tesla. Si Tesla soupçonne un jour que vous n’avez pas payé ces fonctionnalités, l’entreprise est apparemment heureuse de les neutraliser à distance. C’est ce qui est arrivé à un conducteur qui a acheté une Tesla d’occasion à la fin de l’année dernière.

L’acheteur, identifié dans un rapport Jalopnik uniquement comme Alec, a acheté une Tesla Model S 2017 d’occasion en décembre 2017. Alec a obtenu la voiture d’un concessionnaire tiers qui lui-même avait acheté la voiture de Tesla aux enchères le mois précédent. Alec avait probablement l’impression d’avoir obtenu une bonne affaire au début parce que ce véhicule (une variante 75D) était livré avec la suite complète de pilote automatique “Enhanced”. Cela ajoute environ 8 000 $ au prix d’achat lorsque vous achetez chez Tesla.

L’autocollant de la voiture indiquait les fonctionnalités du pilote automatique comme incluses, donc Alec était naturellement confus quand sa voiture ne semblait pas avoir la navigation ou l’invocation du pilote automatique. Lorsqu’il a contacté Tesla, Alec a appris que la société avait désactivé à distance ces fonctionnalités après qu’un audit a révélé que «la conduite autonome n’était pas une fonctionnalité qui [he] avait payé. “

On ne sait pas pourquoi Tesla pensait qu’Alec n’avait pas droit au pilote automatique amélioré, car la voiture avait été configurée et vendue par Tesla avec ces fonctionnalités activées. Pourtant, Tesla a effectué son audit à distance du véhicule plusieurs jours après l’avoir vendu au concessionnaire. À cette époque, il a désactivé les fonctionnalités d’une voiture qu’il ne possédait pas, ce qui a amené Alec à acheter la Model S, sachant qu’il serait entièrement autonome. Et bien sûr, cette situation ne profite qu’à Tesla. Alec a effrontément demandé si les personnes achetant des Teslas d’occasion pouvaient choisir de désactiver les fonctionnalités pour obtenir un prix inférieur. Le représentant a dit non.

C’est une situation inhabituelle pour un acheteur de voiture, mais c’est une situation qui ne peut que devenir plus courante. Tous les véhicules Tesla modernes sont capables d’améliorer le pilote automatique, mais le logiciel de la voiture détermine si vous pouvez l’utiliser. Si Tesla décide de supprimer l’accès, il peut basculer le commutateur à distance. Imaginez si vous achetiez une voiture annoncée comme une transmission intégrale, mais le constructeur a décidé un jour que vous n’aviez pas droit à cette fonctionnalité. Du coup, vous n’alimentez que deux roues. C’est le nouveau monde courageux des voitures connectées.

