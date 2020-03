Tesla commence à expédier ses véhicules électriques modèle Y 6 mois plus tôt

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Tesla a manqué ses propres délais auto-imposés à de nombreuses reprises, mais ce n’est pas le cas avec le modèle Y – il avance considérablement en avance sur le calendrier. Tesla a annoncé l’année dernière le véhicule électrique multisegment Model Y, ciblant l’automne 2020 pour les livraisons. Ce n’est même pas le printemps, mais Tesla a déjà commencé à livrer les premiers modèles Y aux acheteurs.

Tesla a connu un grand succès avec le modèle 3, à tel point qu’il a largement devancé les autres véhicules de la société. Il a cherché à tirer parti de ce succès avec le modèle Y en empruntant autant que possible au 3. Cela a apparemment aidé Tesla à distribuer la voiture aux clients beaucoup plus rapidement que prévu.

Il semble que Tesla ait tiré la leçon du développement du Model X. Le premier SUV multisegment de la société a fait ses débuts en 2015 après de nombreux retards causés par l’ajout ambitieux de fonctionnalités et les portes originales «aile de faucon». Le modèle X s’est avéré beaucoup plus cher que prévu au moment de son expédition. Tesla fait preuve de plus de retenue avec le modèle Y.

Le modèle 3 et le modèle Y sont très similaires, mais le Y n’est pas seulement un 3 avec un châssis modifié. Le modèle Y est 2 pouces plus long, 2,8 pouces plus large et 7,1 pouces plus haut que le modèle 3. Il a également une garde au sol plus élevée de 1,1 pouce et une piste de roue plus large de 2,2 pouces. Le modèle Y a une conception à hayon, ce qui le différencie visuellement du modèle 3. Il arbore 68 pieds cubes d’espace de chargement, et les sièges arrière se rabattent en cas de besoin. Tous ces changements rendent le modèle Y environ 350 livres plus lourd que le modèle 3.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a promis que vous pourriez obtenir un modèle Y pour moins de 40000 $. Cependant, tout comme le modèle 3 à 35 000 $, c’est plus facile à dire qu’à faire. La société se concentre sur les variantes Long Range et Performance de la voiture, qui se vendent respectivement à 52 990 $ et 60 990 $. Ce sont deux véhicules à deux moteurs avec une portée de 315 à 316 miles. La version Performance peut gérer 0-60 en 3,5 secondes, mais la longue portée ne peut le faire qu’en 4,8 secondes (ce qui est toujours rapide). La gamme standard moins chère, le modèle Y, ne sera pas mise en production avant le début de 2021. Vous ne pouvez pas encore la commander, mais les modèles longue portée et performances sont expédiés aussi rapidement que Tesla peut les construire.

Le potentiel de vente d’un VUS multisegment aux États-Unis est supérieur à celui d’une berline comme la Tesla Model 3. L’année dernière, les berlines ont chuté à seulement 28% du marché, contre 43% il y a seulement cinq ans – ceci dans un marché avec 17,1 millions ventes totales par an. Le reste est classé comme «camions légers», qui comprend à la fois des VUS et des camionnettes. Une fois la production complètement accélérée, ce pourrait bien être le modèle Y qui est le leader des ventes de Tesla.

Bill Howard a contribué à cet article.

Maintenant lis: