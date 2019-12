Tesla commence l'arpentage de Gigafactory 4 à Berlin, y compris les vérifications des bombes de la Seconde Guerre mondiale

Des équipes d’arpentage se trouvent sur le futur site de la Gigafactory 4 de Tesla à Brandebourg, en Allemagne, se préparant à l’enlèvement d’arbres et à la découverte et au déterrement d’armes de la Seconde Guerre mondiale.

Plusieurs photos postées par @ Gf4Tesla sur Twitter, de nombreuses équipes se préparent à la déforestation du site. Alors que certains s'attendent à être fustigés par les groupes écologistes, le maire de Grünheide, Arne Christiani, a déclaré que les arbres de la région étaient de «qualité inférieure». Cela le porte à croire qu'il n'y aura relativement aucune résistance de la part des personnes soucieuses de l'environnement. Il y a un sentiment d'urgence à commencer l'enlèvement du boisement avant la période de végétation habituellement lourde qui commence en mars. Le fait de ne pas commencer la déforestation avant cette date rendrait le défrichement des terres plus long, laborieux et difficile.

+++ nouvelles en direct ++++ nouvelles en direct +++ Rushhhouer dans la forêt..😉 #Gruenheide De nombreuses troupes d'arpentage sont en train de diviser la forêt en carrés de plan pour le déminage de la grosse bombe du 06 janvier 2020.# Gigafactory4 pic.twitter.com/aLpyIR388h – # Gf4 # Gigafactory4 (@ Gf4Tesla) 18 décembre 2019

L'autre problème qui doit être abordé avant que le terrain ne soit considéré comme «sûr» à construire est la possibilité d'enlever des balles et des explosifs non explosés dans le sol. La région abrite plusieurs batailles célèbres, notamment la bataille de Seelow Heights qui a eu lieu près de l'emplacement prévu de Gigafactory 4. Ce combat de trois jours a coûté la vie à près de 45 000 soldats allemands, soviétiques et polonais en 1945, cinq mois seulement avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une entreprise formée à l'élimination des matières explosives est stationné sur le site et prêt à éliminer tous les matériaux nuisibles qui restent des batailles historiques.

Tesla prévoit de commencer la construction de la Gigafactory 4 dès janvier 2020 et aurait atteint un prix d'achat avec les propriétaires fonciers pour les 300 hectares d'espace. La phase initiale d'achèvement produira une production de 250 000 voitures, à commencer par le modèle Y, et une rampe à 500 000 et 750 000 dans ses deuxième et troisième phases, respectivement.

Gigafactory 4 a été annoncée par le PDG de Tesla, Elon Musk, en novembre lors d'une cérémonie de remise des prix à Berlin, où la Model 3 a été reconnue comme la meilleure voiture intermédiaire du pays. Le site sera responsable de la production et de la distribution de ses voitures électriques basées en Europe.