Tesla, conducteur, fédéral, barricade de sécurité tous en faute dans un accident mortel: Feds

Tout le monde est blâmé pour l’accident de 2018 et a tué le conducteur d’une Tesla Model X qui a heurté une barrière de sécurité à Mountain View, en Californie. Dans un rapport publié mardi par le Natational Transportation Safety Board, le NTSB a critiqué Tesla pour avoir utilisé le terme trompeur «Autopilot» pour un véhicule semi-autonome, le logiciel Autopilot de Tesla pour ne pas voir de barrière de sécurité, le pilote ingénieur d’Apple qui jouait apparemment un jeu vidéo, la National Highway Traffic Safety Administration pour avoir été trop désinvolte en tant que régulateur de la conduite autonome, ainsi que l’État de Californie pour ne pas avoir réparé les caractéristiques d’atténuation des collisions de la barricade après un accident précédent.

Fondamentalement, blâmez tout autour. Il s’agit d’un autre accident de Tesla où – ainsi dit le NTSB – Le pilote automatique a sous-performé ce qu’il était censé faire, et bien moins que ce que le conducteur pensait peut-être que le pilote automatique devrait faire. Indépendamment de ce que dit Elon Musk à propos du pilote automatique et de ses grands rêves, il sera entièrement autonome très bientôt, le pilote automatique est aujourd’hui un système de niveau 2 qui a) reste centré dans la voie de circulation actuelle de la voiture, b) arpente la voiture devant, jamais se rapprocher d’environ deux secondes de distance de conduite, et c) changer de voie de manière autonome après que la conduite a initié le changement de voie.

L’accident s’est produit sur la US Highway 101 South. Le NTSB pense que le conducteur de 38 ans, Wei Huang, regardait ou jouait à un jeu vidéo sur son téléphone juste avant l’accident. Les données extraites de l’enregistreur de boîte noire de la voiture indiquent que le modèle X suivait (arpentait) une autre voiture. Puis, dans les secondes qui ont précédé l’accident, la voiture s’est inclinée hors de sa voie, a légèrement accéléré et a heurté un atténuateur ou un amortisseur de chocs endommagé, protégeant l’extrémité émoussée de la barrière médiane en béton.

Voici ce que le rapport préliminaire du NTSB avait à dire:

Le vendredi 23 mars 2018, vers 9 h 27, heure avancée du Pacifique, un véhicule de tourisme électrique Tesla Model X P100D 2017, occupé par un conducteur de 38 ans, se dirigeait vers le sud sur la US Highway 101 (US- 101) à Mountain View, comté de Santa Clara, Californie. Alors que le véhicule approchait de l’échangeur US-101 / State Highway (SH-85), il roulait dans la deuxième voie à partir de la gauche, qui était une voie réservée aux véhicules à forte occupation (VMO) pour continuer à voyager sur l’US-101.

Selon les données de performances téléchargées à partir du véhicule, le conducteur utilisait les fonctions avancées d’assistance au conducteur, le régulateur de vitesse sensible à la circulation et l’assistance au maintien de voie automatique, que Tesla appelle «pilote automatique». Alors que la Tesla approchait de la zone gore pavée séparant les principales voies de circulation de l’US-101 de la rampe de sortie SH-85, elle s’est déplacée vers la gauche et est entrée dans la zone gore [do-not-drive area between main road and a ramp, usually marked by diagonal lines]. La Tesla a continué à parcourir la zone gore et a heurté un atténuateur de choc précédemment endommagé à une vitesse d’environ 71 mph. L’atténuateur de collision était situé à l’extrémité d’une barrière médiane en béton. La limite de vitesse sur cette zone de la route est de 65 mph. Les données enregistrées préliminaires indiquent que la vitesse du régulateur de vitesse sensible à la circulation était réglée à 75 mi / h au moment de l’accident. L’impact a fait pivoter la Tesla dans le sens antihoraire et a provoqué une séparation de la partie avant du véhicule. La Tesla a été impliquée dans des collisions ultérieures avec deux autres véhicules, une Mazda 3 2010 et une Audi A4 2017.

Le NTSB a également conclu que dans la minute précédant l’accident, les mains du conducteur avaient été détectées sur le volant à trois reprises pour un total de 34 secondes, mais pas dans les six dernières secondes avant l’accident. Sept secondes avant l’accident, il a commencé un mouvement de direction gauche, et dans les dernières secondes, la vitesse est passée de 62 à 70,8 mi / h “sans freinage préalable ni mouvement de direction évasif détecté”.

Même si tout le reste qui aurait pu mal tourner avait mal tourné, le conducteur aurait probablement survécu, a déclaré le NTSB, si l’atténuateur de coussin intelligent SCI avait été fonctionnel. Mais il avait été heurté six jours auparavant par une Toyota Prius et non réparé par le California Department of Transportation. Souvent, les dommages, même suite à un accident majeur, nécessitent de réinitialiser les composants, principalement en remettant la barrière en forme et en réinitialisant un câble en acier, en quelques heures. C’est donc quelque chose que CalTrans aurait dû assister le même jour que l’accident de Prius.

Robert L. Sumwalt, président du NTSB, a déclaré:

Nous demandons instamment à Tesla de continuer à travailler sur l’amélioration de la technologie du pilote automatique et à la NHTSA de s’acquitter de sa responsabilité de surveillance afin de s’assurer que des mesures correctives sont prises en cas de besoin. Il est temps d’arrêter de permettre aux conducteurs d’un véhicule partiellement automatisé de prétendre qu’ils ont des voitures sans conducteur.

Une note effrayante sur la batterie de la Tesla: elle a été brisée et a déclenché un incendie important avec des panaches de fumée noire, mais s’est avéré difficile à éteindre et à garder à l’écart.

«Le service d’incendie de Mountain View a appliqué environ 200 gallons d’eau et de mousse pendant une période de moins de 10 minutes pour éteindre les incendies impliquant l’intérieur du véhicule et la partie exposée de la batterie haute tension», indique le rapport:

Des experts techniques de Tesla sont intervenus sur les lieux pour aider à évaluer les risques de haute tension et la sécurité incendie. Après avoir été autorisé à refroidir, le véhicule a été transporté avec une escorte de pompiers vers un lot de retenue à San Mateo. … Vers 16h30 cet après-midi, sur le terrain de la fourrière, la batterie Tesla dégageait de la fumée et une ventilation audible. La batterie a été surveillée avec une caméra thermique, mais aucune opération de tir active n’a été effectuée. Le 28 mars, 5 jours après le crash, la batterie s’est rallumée. Le service d’incendie de San Mateo est intervenu et a éteint l’incendie.

Le NTSB est également contrarié que Tesla n’ait pas répondu aux recommandations de sécurité concernant le pilote automatique qui remontent à 2017. Le NTSB souhaite que les constructeurs de véhicules autonomes, en particulier ceux avec l’auto-conduite partielle d’aujourd’hui, limitent l’auto-conduite à des conditions appropriées. Le NTSB continue également de dire qu’il veut que les fabricants de téléphones et les constructeurs automobiles limitent la façon dont les téléphones peuvent être utilisés lorsque la voiture roule, mais le recul sera sévère s’il n’y a pas de distinction entre les téléphones des passagers et ceux des conducteurs. Et même alors, avec autant de téléphones utilisés pour la navigation, le divertissement et la réception d’appels, il y aura des différends sur ce qu’il faut couper.

