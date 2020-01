Tesla démarre les livraisons de clients du modèle 3 en Chine et lance officiellement le programme du modèle Y

Tesla a officiellement ouvert les vannes en Chine lors de sa première livraison en masse de Model 3 fabriqué localement mardi lors d’un événement à la Gigafactory 3 à Shanghai. Le constructeur de voitures électriques a également annoncé le lancement de son programme Model Y dans le pays.

Le PDG Elon Musk est venu des États-Unis pour remettre personnellement les modèles 3 fabriqués en Chine aux premiers clients locaux. Il s’agit d’une étape importante pour Tesla, car les MIC Model 3 sont les premières unités livrées par la première usine de Tesla en dehors des États-Unis.

«En fin de compte, le modèle Y aura plus de demande que probablement toutes les autres voitures Tesla combinées. Le modèle Y disposera également de technologies de fabrication avancées que nous dévoilerons à l’avenir », a déclaré Musk.

Musk a également exprimé sa gratitude au gouvernement chinois, à l’équipe Tesla Chine et à tous les clients du pays. À un moment donné pendant les cérémonies, Musk a même montré des mouvements de danse et a souligné comment la compagnie sait s’amuser malgré tout le travail qui doit être fait. Musk n’a pas non plus oublié de remercier les premiers adoptants qui ont payé une prime pour posséder leur Teslas.

Lors d’un discours lors de l’événement, le chef de Tesla a également révélé son intention d’avoir un centre d’ingénierie Tesla en Chine qui concevra des véhicules pour le marché local et le reste du monde.

Avec le lancement du programme Model Y en Chine, Tesla dispose désormais d’une puissante combinaison de deux coups de poing qui peut potentiellement porter des coups violents à d’autres géants de l’automobile opérant dans le pays. La berline modèle 3 attirera ceux qui recherchent un véhicule électrique d’entrée de gamme tandis que le modèle Y plaira à ceux qui recherchent un multisegment tout électrique qui offre plus d’espace à un prix pratique.

Tesla ne fera face à aucune poussée sur le marché local. Daimler a sorti le Mercedes-Benz EQC en Chine et le vend pour environ 83100 $ tandis qu’Audi a déployé l’e-tron fin 2019 et prévoit d’introduire plus de véhicules verts dans les 24 prochains mois. BMW prévoit également de rejoindre le grondement EV avec son crossover iX3 l’année prochaine.

Le premier événement public de livraison de MIC Model s’est produit exactement un an après que la première usine de voitures en propriété exclusive d’un étranger en Chine a ouvert ses portes. Gigafactory 3 a réalisé l’exploit incroyable de produire ses premiers véhicules en seulement 10 mois et d’effectuer une livraison symbolique aux employés locaux de Tesla avant la fin de 2019.

Pendant ce temps, la production du modèle Y aux côtés du modèle 3 ne sera pas un problème pour Tesla puisque ces véhicules partagent 75% de leurs pièces. Tesla a également commencé à accepter les commandes du modèle Y il y a quelques jours, une première indication que le constructeur de voitures électriques est prêt pour cette décision.

Plus tôt cette semaine, Tesla a confirmé que Gigafactory 3 avait atteint un taux de fonctionnement de 3 000 véhicules par semaine pour répondre à la demande du modèle 3 en Chine. Le gouvernement a également apporté son soutien et a exonéré la berline de fabrication locale d’une taxe à l’achat de 10%, comme annoncé récemment.

Les analystes basés à Shanghai sont optimistes quant à leurs prévisions pour Tesla en Chine. Le directeur général du cabinet de conseil AutoForesight Yale Zhang voit le fabricant de véhicules électriques basé à Palo Alto, en Californie, vendre environ 100000 MIC Model 3 tandis que Wang Lei de China International Capital voit environ 120000 ventes combinées de Model 3 et Model Y.

Avec le modèle 3 et le modèle Y entrant sur le plus grand marché automobile du monde, Tesla peut devenir un point d’ancrage solide pour la marque car elle vise à atteindre une rentabilité soutenue.

Voici quelques instantanés de l’événement: