Tesla Gigafactory 4 attend les derniers obstacles avant le début des activités de déminage

Tesla se rapproche de plus en plus de la pose de la première brique de sa Gigafactory 4 dans le Brandebourg, le ministre de l'Économie de la ville, Jorg Steinbach, exprimant qu'il est certain que l'accord entre le constructeur de voitures électriques et les autorités allemandes est sûr à 95%.

Avec un contrat sur la table pour la vente de l’emplacement de Gigafactory 4, les prochaines étapes cruciales seront l’obtention de l’approbation de la commission du budget du Parlement de l’État de Brandebourg. Les parties ont besoin de l'approbation de la vente dudit comité, car le terrain de 741 acres est une propriété de l'État. La discussion avec la commission du budget est initialement fixée au 9 janvier, sur la base d'un rapport de la publication allemande RBB.

"(La signature du contrat de GF4) aura lieu la semaine prochaine, au plus tard dans la semaine du Nouvel An", a déclaré le ministre. Lorsqu'on lui a demandé dans quelle mesure il était certain de cette déclaration, Steinbach a répondu «95%».

Le Bureau d'État pour l'environnement examine également l'application de Tesla pour s'assurer que le constructeur de voitures électriques sera conforme à la loi fédérale sur le contrôle des émissions, qui vise à protéger les personnes, les animaux, les plantes, le sol et l'eau qui seront affectés pendant la construction. . Après approbation, il y aura une audience publique pour déterminer les sentiments des résidents et des autres parties qui pourraient éventuellement être affectés par la construction de Gigafactory 4.

L'accord sur la vente du terrain de Gigafactory 4 dans la municipalité de Grunheide a été conclu vendredi, ce qui a permis à Tesla et aux autorités locales de revoir les détails du contrat. Selon le porte-parole de l'Etat, Mark Weber, il est peu probable que le Parlement approuve le contrat pendant la semaine de Noël, car les législateurs sont en pause à partir de lundi, se réunissant à nouveau le 9 janvier.

Un comité de pilotage régional, composé de participants de Grünheide et d'autres municipalités voisines telles que Schöneiche, Storkow, Fürstenwalde et Erkner, travaille également ensemble pour formuler des recommandations qui seront soumises au gouvernement de l'État pour gérer l'accord avec Tesla.

Les développements récents sont de petites victoires pour Tesla, qui prévoit de commencer la construction de Gigafactory 4 au cours du premier semestre de 2020 et de commencer à déployer son crossover tout électrique du modèle Y à partir de sa ligne de production d'ici 2021. L'installation de Gigafactory devrait donner des emplois à environ 4 000 personnes travaillant en trois équipes.

Récemment, des levés de terrain sur le site Gigafactory Tesla prévu ont également commencé. En plus de retirer les arbres, les équipes d'arpentage sont chargées de rechercher d'éventuelles armes de la Seconde Guerre mondiale dans la région.

Des rapports antérieurs ont également suggéré que la Gigafactory 4 aura sa gare sur place en fonction des plans initiaux divulgués et aura également des installations pour la production de cellules de batterie.

Sur la base des estimations de consommation d'eau de Gigafactory 4, l'installation aura la capacité de produire 250 000 véhicules par an et d'augmenter jusqu'à 500 000 unités par an. Les chiffres suggèrent également que Gigafactory 4 pourra éventuellement déployer 750 000 unités par an, ce qui est bien plus que ce dont l'usine Fremont est capable à l'heure actuelle.