Tesla: les allégations d’accélération involontaire sont «complètement fausses»

Tesla est habitué à la mauvaise presse – le PDG Elon Musk a souvent tiré des réponses sournoises sur Twitter avant la fin du cycle de nouvelles. Cependant, Musk est un peu plus contrôlé de nos jours. Tesla a publié une réponse officielle aux allégations d’accélération involontaire de la semaine dernière, et cela ne laisse aucun doute quant à sa position. Tesla dit que la pétition est complètement fausse.

Tesla lance sa brève réponse en rappelant à tous que la personne qui a soumis la pétition à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) est un investisseur indépendant. Comme nous l’avons déjà noté, l’investisseur Brian Sparks court-circuite les actions de Tesla, il devrait donc gagner de l’argent si le cours de l’action de la société baisse. Bien que cela ne signifie pas nécessairement que Sparks est incorrect, Tesla affirme que les symptômes décrits dans les plaintes ne sont pas possibles dans les véhicules Tesla.

Selon Tesla, il a enquêté sur toutes les allégations d’accélération involontaire pour lesquelles il dispose de données provenant de la voiture. Dans tous les cas, le véhicule a fonctionné comme prévu. Autrement dit, il a accéléré en réponse au conducteur appuyant sur l’accélérateur. De plus, Tesla dit que les incidents décrits dans la pétition ne peuvent tout simplement pas se produire dans ses véhicules. L’accélérateur utilise deux capteurs indépendants pour déterminer la position, et le système par défaut réduit le couple moteur en cas d’erreur. Le système coupe également l’alimentation du moteur s’il détecte à la fois l’accélérateur et le frein enfoncés.

Le terme «accélération involontaire» est entré en vigueur au début des années 2000 lorsque les conducteurs de Toyota ont commencé à signaler des cas de véhicules accélérant apparemment de leur plein gré. Toyota a finalement dû rappeler des millions de véhicules et suspendu les ventes de plusieurs modèles après plusieurs décès liés au problème. Tesla vend des véhicules performants, et une accélération involontaire dans une Tesla pourrait être beaucoup plus dangereuse.

La NHTSA n’a pas décidé d’ouvrir une enquête officielle, mais elle évalue la pétition présentée par Sparks. Il affirme que les plus de 100 incidents répertoriés dans la pétition signalent une tendance inquiétante avec les véhicules Tesla. Il appartiendra aux autorités de réglementation de décider si elles justifient ou non une enquête complète. Si l’agence prend des mesures, le cours des actions de Tesla baissera probablement et fera de l’argent à Sparks. Jusqu’à présent, la pétition n’a eu aucun impact. Vendredi, après une brève chute, les actions de Tesla se négocient plus haut qu’elles ne l’étaient la semaine dernière.

