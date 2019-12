Tesla Model 3 fait 0-60 mph en 3,48 secondes après la mise à niveau de l'accélération Boost

Un propriétaire de Tesla Model 3 Dual Motor AWD a récemment partagé l'accélération améliorée de son véhicule après qu'elle ait été boostée avec la mise à niveau payante de l'accélération de la société. Les améliorations de la mise à jour étaient assez incroyables, permettant à un moment donné au modèle intermédiaire de niveau 3 d'atteindre 60 mi / h en seulement 3,48 secondes.

Quant à Quantrillous Montgomery, un passionné de YouTuber et Tesla, a acheté la semaine dernière un pack d'accélération de 2 000 $ pour son modèle 3. Selon Tesla, le coup de pouce payé a permis au modèle 3 Dual Motor AWD de réduire son temps de 0 à 60 mph de 4,4 secondes à 3,9 secondes. Si les tests récents du propriétaire de Tesla sont une indication, il semble que l'accélération Boost ait pu rendre la traction intégrale à moteur double modèle 3 encore plus rapide que prévu.

Quantrillous a utilisé un appareil Dragy pour mesurer les statistiques de son modèle 3 amélioré. Lors de sa première course, le Draggy a enregistré un temps de 0 à 60 MPH de 3,72 secondes, beaucoup plus rapide que les 3,9 secondes attendues que Tesla prétendait que le boost fournirait. Le quart de mile a été enregistré à 11,82 secondes. Les courses suivantes ont été tout aussi impressionnantes, en particulier un sprint où le véhicule a atteint la barre des 60 mi / h en 3,48 secondes (avec un déploiement d'un pied). C'est un peu plus rapide que le temps initial de 0 à 60 mph du Model 3 Performance.

De toute évidence, le Performance Boost a donné aux propriétaires de la Model 3 Dual Motor AWD une amélioration notable de la vitesse et de l'accélération. C'est assez impressionnant étant donné que la mise à jour semblait avoir été suffisamment importante pour que certains véhicules soient en fait plus performants que les estimations de Tesla. Une amélioration d'une demi-seconde dans les temps de 0 à 60 mph n'est pas une blague, après tout, et avoir un coup de pouce juste offert comme une mise à jour OTA payante est très perturbant.

Les améliorations d'une demi-seconde de 0 à 60 mph téléchargées par voie hertzienne sont pratiquement inconnues dans l'industrie automobile. Les véhicules traditionnels nécessitent un réglage du moteur, des modifications de transmission, des échappements de rechange ou une autre forme de mise à niveau physique qui coûtera des milliers de dollars en pièces pour obtenir les mêmes améliorations. Sans oublier, il faut également plus de temps pour mettre à niveau une voiture ICE pour obtenir une réduction d'une demi-seconde de 0 à 60 mph.

L'accélération payante de Tesla ouvre une nouvelle frontière pour Tesla. Le constructeur de voitures électriques pourrait utiliser ces offres pour augmenter ses revenus, d'autant plus que le déploiement de telles fonctionnalités nécessite très peu de coûts de la part de Tesla. Cela pourrait, en quelque sorte, être le début d'une ère où Tesla devient une entreprise qui suit un modèle de logiciel en tant que service.

Vous pouvez regarder la vidéo de Quantrillous Montgomery de son véhicule à traction intégrale longue portée modèle 3 après cet achat de la mise à niveau Boost d'accélération ci-dessous.

