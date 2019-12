Tesla Model Y Performance avec écusson complet et extérieur raffiné repéré en Californie

Les observations de Tesla Model Y peuvent devenir plus fréquentes ces derniers temps, mais chaque rencontre peut toujours être comparée à la vue de bêtes incroyables dans la nature. C’est ce qui est arrivé ce week-end à deux fans de Tesla qui ont repéré le prochain crossover électrique à San Luis Obispo et Contra Costa County en Californie. Et pour rendre les choses plus excitantes, l'un des véhicules semble être une Tesla Model Y Performance.

La Tesla Model Y Performance blanche a été vue jusque dans le compresseur de SLO. Le fan de Tesla, Grant Cassingham, était à la même station de charge et a pu prendre quelques instantanés du multisegment électrique arborant un badge Dual Motor Performance, une garniture de fenêtre noire, des poignées de porte noires et des roues aérodynamiques Power Sports.

Bien qu'il y ait eu plusieurs observations du modèle Y ces derniers mois, cela pourrait être l'une des rares variantes de performance qui ont été repérées sur les routes. Selon Cassingham dans un e-mail à Teslarati, le véhicule ne semblait pas avoir de matériel d'essai attaché et c'était la version la plus finie qu'il ait vue jusqu'à présent.

Tesla Model Y Performance vu au SLO Supercharger en Californie (Source: Grant Cassingham) Tesla Model Y Performance vu au SLO Supercharger en Californie (Source: Grant Cassingham) Tesla Model Y Performance vu au SLO Supercharger en Californie (Source: Grant Cassingham)

«Le conducteur est immédiatement remonté dans la voiture et l'a joué discrètement même si les gens marchaient autour de la voiture et prenaient des photos. Il essayait de ne pas établir de contact visuel. Seul le reste du personnel Tesla était avec le Supercharger mobile. Ils n'ont pas interagi ni réagi au modèle Y », a écrit Cassingham.

Un Tesla Model Y rouge a également été capturé par une caméra sortant du Walnut Creek Supercharger et les propriétaires de Tesla East Bay ont partagé la vidéo sur leur compte Twitter. Selon les propriétaires de Tesla East Bay, ils espéraient suivre le modèle Y mais les conditions n'étaient pas idéales étant donné que le centre commercial était occupé.

🚨 RUPTURE: Rouge @Tesla #ModelY Repéré à l'état sauvage ici dans la baie d'East sortant de la nouvelle #Walnutcreek Superchargers urbains! 👀👀👀 #hellateslas pic.twitter.com/GeLlZhIE4A – Tesla Owners East Bay (@TeslaOwnersEBay) 22 décembre 2019

Avec de plus en plus d'observations signalées, il semble que la production du modèle Y soit imminente et que Tesla sera en mesure de tenir sa promesse de produire les premières unités d'ici l'été 2020 ou même plus tôt.

Récemment, des images de drones du crossover à venir qui semblaient aller à toute vitesse sur la piste d'essai de l'usine Fremont de Tesla ont été partagées en ligne. Plus tôt ce mois-ci, un modèle Y avec son attelage de remorque exposé a été vu sur la route. Un autre prototype a été repéré au Supercharger de Barstow, en Californie, arborant un combo de garnitures chromées et noires mates. Un candidat blanc à la libération du modèle Y avec un rare ensemble de roues d'éoliennes du dévoilement du modèle 3 a également été repéré.

La variante Dual Motor Performance du modèle Y, comme son nom l'indique, est la plus rapide de sa gamme. Il peut aller de 0 à 60 mph en 3,5 secondes et se vante d'une vitesse de pointe de 150 mph. Sur une seule charge, le véhicule a une autonomie de 280 miles. Il y aura également des versions AWD longue portée et RWD longue portée. La variante Performance aura un prix de 61 000 $, tandis que la RWD à longue portée et la TI à longue portée auront un prix d'achat de 48 000 $ et 52 000 $, respectivement.