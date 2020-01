Tesla Model Y ressemble étonnamment à la taille du modèle X lors de l’observation en Californie

Les fans de Tesla et les futurs propriétaires du modèle Y ne peuvent s’empêcher de penser comment le prochain multisegment tout électrique se compare en taille par rapport au VUS modèle X et à la berline modèle 3 produite en série. Alors que les récentes observations du véhicule à venir ont donné une idée générale à la communauté des véhicules électriques, les derniers instantanés d’un prototype de modèle Y garé à côté d’un modèle X en Californie ont aidé à brosser un tableau plus clair.

Le pronostiqueur anonyme qui possède un Model X a pu prendre des photos du crossover du Model Y tout en se préparant au Manteca Supercharger, à environ 55 miles à l’est de l’usine Fremont de Tesla en Californie. Cet arrêt est situé près de la route principale de San Francisco à Los Angeles.

Tesla Model Y à côté d’une Tesla Model X (Source: conseil anonyme via Teslarati)

Le modèle Y était recouvert de bâche au moment de la photographie, mais on pouvait voir qu’il était tout aussi haut que le modèle X. Cependant, il convient de noter que la suspension dudit modèle blanc X était réglée à un niveau bas lorsque la photographie a été prise. Une récente observation du modèle Y à Mountain View, en Californie, a révélé que la hauteur du multisegment est d’environ 65 pouces. Le modèle X, d’autre part, a une hauteur totale de 66 pouces en fonction des options du véhicule et de divers facteurs. La garde au sol du SUV tout électrique varie entre 7 et 9 pouces.

Dans la dernière image montrant le modèle Y à côté d’un modèle X, la différence de largeur entre les deux véhicules était assez évidente. Ce dernier semble plus lourd que le premier, car le SUV phare de Tesla a une largeur totale de 89,4 pouces avec les rétroviseurs latéraux inclus, ou 78,7 pouces lorsque les rétroviseurs sont exclus.

Tesla Model Y à côté d’une Tesla Model X (Source: conseil anonyme via Teslarati)

Ces observations récentes sont assez encourageantes pour les clients qui cherchent à acheter le modèle Y. À mesure que le véhicule se rapproche de sa date de production, il commence à devenir évident que le modèle Y offre beaucoup d’espace pour son prix. Cela pourrait rendre le véhicule extrêmement populaire pour les acheteurs, car il s’agit essentiellement d’un multisegment presque de taille X à un prix légèrement supérieur au modèle 3. C’est une très bonne affaire, et cela lui permettrait de déjouer les concurrents de constructeurs automobiles plus expérimentés , comme la Jaguar I-PACE et l’Audi e-tron.

Il est également intéressant de voir comment le modèle Y se superpose en hauteur et en largeur par rapport au modèle 3, et cette photo partagée par @Teslaincanada via Twitter a fourni une bonne idée de l’aspect du plus grand crossover lorsqu’il se trouve à côté de la berline intermédiaire.

Le modèle Y devrait commencer la production à Fremont d’ici l’été cette année et le PDG de Tesla a également officiellement lancé le programme du modèle Y à Gigafactory 3 à Shanghai lors des premières livraisons publiques du modèle 3. fabriqué en Chine. Gigafactory 4 en Allemagne entamera également ses opérations avec la production du modèle Y, qui sera probablement distribué sur les marchés européens.

Musk considère le modèle Y comme une clé essentielle du succès dans sa poussée vers le marché mondial. Le chef de Tesla estime également que la demande pour le crossover électrique pourrait être supérieure à la demande pour les modèles S, X et 3 combinés.

Le modèle Y sera disponible en plusieurs variantes et aura suffisamment d’espace pour 7 adultes. Le crossover électrique de Tesla commencera à 48 000 $, le haut de gamme à 61 000 $ avant les incitations et les options potentielles.