Tesla obtient un nouveau prêt de 1,4 milliard de dollars des banques chinoises pour l'extension de Gigafactory 3: rapport

Tesla et un groupe de banques chinoises ont accepté un prêt de cinq ans d'une valeur de 10 milliards de yuans, soit environ 1,4 milliard de dollars, selon des sources proches du dossier. Le prêt servira à aider Tesla à construire les prochaines phases de Gigafactory 3 à Shanghai et à achever le paiement d'une dette de 3,5 milliards de yuans que la société détient.

La Banque de construction de Chine, la Banque agricole de Chine, la Banque industrielle et commerciale de Chine et la Banque de développement de Shanghai Pudong accorderont au constructeur de voitures électriques un prêt de 1,4 milliard de dollars, . signalé. On ne sait pas combien chaque banque individuelle donnera ou s'il y a d'autres institutions impliquées dans l'opération.

Plus tôt en 2019, Tesla a reçu un prêt de 12 mois pouvant atteindre 3,5 milliards de yuans dont la date de remboursement est le 4 mars 2020, selon des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Le nouveau prêt de 10 milliards de yuans administré par les banques chinoises offrira le meilleur taux possible à leurs clients: 90% du taux de référence d'un an du pays.

Alors que 3,5 milliards du total du prêt seront utilisés pour reconduire la dette existante, le reste sera utilisé pour la poursuite de la construction de Gigafactory 3. Tesla prévoit que l'usine de production de Shanghai commencera à produire 1 000 véhicules Model 3 par semaine d'ici la fin de 2019. Le nouveau prêt contribuera à accélérer encore la production alors que l'entreprise se prépare à commencer à étendre Gigafactory 3 pour commencer la production du modèle Y.

Des images du parking Gigafactory 3 rempli de véhicules fabriqués en Chine modèle 3 ont été publiées en ligne ce mois-ci. Cela est arrivé quelques jours seulement avant que Tesla ne reçoive un permis de vente du gouvernement chinois lui donnant le feu vert pour commencer la livraison de ses véhicules électriques aux acheteurs du pays.

Gigafactory 3 est le premier site de production de Tesla en dehors des États-Unis et a été construit sur la base de l'approvisionnement du premier marché automobile mondial en véhicules électriques durables et performants. Tesla a reçu le soutien du gouvernement chinois car il s'agira de la première usine de fabrication automobile entièrement étrangère du pays. «Nous apprécions beaucoup que le gouvernement chinois nous autorise à le faire. Je pense que c'est symbolique de leur volonté d'ouvrir le marché et de postuler et cela adieu à tout le monde. Je voudrais simplement dire comme un ordre d'appréciation pour le gouvernement chinois en nous permettant de le faire. C’est une chose très importante », a déclaré Elon Musk.