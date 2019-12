Tesla présente Cybertruck, ATV et Roadster lors d'une fête d'entreprise

Tesla a organisé une fête de Noël d'entreprise privée mercredi soir dans son Hawthorne, en Californie, un studio de conception et tandis que le Père Noël n'était pas là, on ne peut pas se plaindre lorsque le Roadster de prochaine génération avec le prochain Cybertruck et l'accompagnement du VTT tout électrique Cyberquad font une grande apparition .

Les détails sur la fête organisée au Tesla Design Center à Hawthorne, en Californie, sont très limités, mais les images et les vidéos publiées en ligne suffisent à faire baver les fans de Tesla et les autres autophiles, en particulier avec l'apparence rare du Tesla Roadster de nouvelle génération.

L'entrepreneur Nan Lin a publié des images sur Instagram et Facebook qui nous donnent un bon aperçu de la supercar tout électrique Tesla, du Cybertruck polarisant et du très attendu Cyberquad ATV:

Tesla ATV et Cybertruck au Hawthorne Design Center, 2019 Tesla Holiday Party (Crédit: Nan Lin / Facebook) Tesla Roadster et Cybertruck de nouvelle génération au Hawthorne Design Center, Tesla Holiday Party 2019 (Crédit: giftedkick_ / Instagram) Red Tesla Roadster 2020 au Hawthorne Design Center, 2019 Tesla Holiday Party (Crédit: Nan Lin / Facebook)

Tesla Cybertruck, VTT et roadster de nouvelle génération à la Tesla Holiday Party 2019 à Hawthorne (Crédit: nanunlimited / Instagram)

Le Roadster – surnommé par Tesla comme la voiture la plus rapide au monde avec une accélération, une autonomie et des performances record – devrait être lancé fin 2020 après le modèle Y. Tesla affirme qu'il aura une vitesse de pointe de plus de 250 mph, peut sprinter de 0 à 60 mph en 1,9s et comprendra des propulseurs à gaz froid dans le cadre d'un package SpaceX.

En octobre dernier, le designer en chef de Tesla, Franz von Holzhausen, a fourni un aperçu de ce que les consommateurs peuvent attendre de la version de production de la supercar tout électrique lorsqu'il est apparu sur le Chevaucher l'éclair Podcast.

"Il évolue à juste titre, alors; il faut plus de temps. Ce sera encore mieux que ce que nous avons dévoilé. Dans tous les sens», A déclaré von Holzhausen.

Les pensées de Franz von Holzhausen font écho à ce que Elon Musk pense que le Roadster peut faire. Selon le chef de Tesla, la supercar à moteur tri-électrique avec groupe motopropulseur Plaid peut absolument battre le record absolu du Nürburgring. Le Tesla Roadster devrait frapper la piste en Allemagne de l'Ouest l'année prochaine.

Vous trouverez ci-dessous plus d'images de la fête Tesla Christmast de l'utilisateur Instagram @giftedkicks: