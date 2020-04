Tesla présente des ventilateurs fabriqués à partir de pièces du modèle 3

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, aime exprimer son opinion sur Twitter, ce qui lui a parfois causé des ennuis. Plus récemment, les commentaires inexacts et insipides de Musk sur le coronavirus ont suscité des critiques, tout comme sa tentative de garder les installations de Tesla ouvertes au mépris des ordonnances de quarantaine. L’entreprise essaie cependant de faire sa part pendant la pandémie. Tesla conçoit un nouveau ventilateur qui pourrait sauver la vie des patients atteints de coronavirus, et il utilise des pièces automobiles de modèle 3 pour le faire.

Musk a promis de travailler sur la construction de ventilateurs à la fin du mois dernier après que le maire de New York, Bill de Blasio, ait demandé de l’aide à la société. Tesla a déclaré qu’il travaillerait à la création d’un nouveau système de ventilation, que beaucoup considéraient comme une perte de temps alors qu’il existe déjà des conceptions prêtes pour la production. Dans une nouvelle vidéo de démonstration du ventilateur Tesla, l’équipe explique sa décision de créer quelque chose de complètement nouveau.

Bien que la conception d’un nouveau ventilateur prenne du temps, ce n’est pas la seule considération. Tesla n’est pas configuré pour fabriquer des ventilateurs, donc l’utilisation de conceptions existantes entraînerait des essais et des erreurs qui ralentissaient le processus indépendamment de la disponibilité des conceptions. Cela causerait à Tesla de consommer des matériaux et des composants dont l’industrie médicale a désespérément besoin. La conception de Tesla n’enlève rien aux fournitures médicales actuelles, et les ingénieurs qui font le travail pour construire ces machines connaissent bien les pièces Tesla et ont les installations pour les produire en vrac.

Dans la vidéo, Tesla a montré deux prototypes, dont l’un était étalé sur une table et un autre qui était monté à l’intérieur d’une boîte comme il le serait dans un hôpital. Le ventilateur utilise un accumulateur de suspension modèle 3 comme chambre de mélange de gaz, et l’affichage et certains appareils électroniques sont directement sortis du système d’infodivertissement du modèle 3. Si Musk a raison, l’utilisation de ces composants accélérera la fabrication lorsque les appareils seront prêts pour la production. Cependant, nous ne savons pas quand ce sera.

Tesla n’est pas la seule entreprise à essayer de concevoir un nouveau ventilateur pour aider avec COVID-19. Dyson cherche également à fabriquer son propre matériel pour répondre à un contrat du gouvernement britannique de 10 000 unités. Il est difficile de savoir si les unités de Tesla ou de Dyson seront prêtes à temps pour aider au pic d’hospitalisation. De nombreuses régions s’attendent à ce que le nombre de patients gravement malades dépasse la capacité hospitalière au cours des prochaines semaines.

