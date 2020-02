Tesla Sales Climb Nicely. Mais le cours des actions monte en flèche. Ce qui donne?

Ignorez les retards de production de Tesla, les volets en Chine et le pilote automatique confus par un signe de vitesse de 35 mph défiguré pour lire 85 mph. Tesla est sur une lancée. La production continue d’augmenter et la valeur boursière totale de Tesla – la capitalisation boursière – a dépassé les 100 milliards de dollars, ce qui en fait le deuxième constructeur automobile le plus précieux au monde après Toyota. Il a déjà doublé en 2019.

Cela après avoir vendu un record de 368 000 voitures en 2019. Toyota, avec deux fois la capitalisation boursière de Tesla, devait vendre près de 30 fois plus de véhicules pour avoir deux fois la valeur.

Pourquoi Tesla s’en sort si bien

Il devient de plus en plus clair pourquoi le stock de Tesla monte en flèche: les gens apprécient Tesla pour son potentiel à long terme en tant que leader de l’électrification.

Tesla est une entreprise technologique autant qu’une entreprise automobile. Signification: d’énormes augmentations sont possibles.Le marché boursier voit les véhicules électriques comme un avenir à long terme même si les ventes de véhicules électriques (toutes marques) aux États-Unis et en Europe sont super douces jusqu’à présent cette décennie.Le stock de Tesla est le moyen le plus clair d’investir dans un futur EV. Aussi à peu près la seule façon, à l’exception des pièces détachées (capteurs, batteries), car il n’y a pas beaucoup de constructeurs automobiles cotés en bourse, les véhicules électriques uniquement. Les erreurs mensuelles n’affectent pas l’avenir à long terme de Tesla. (Surtout.) Les investisseurs voient Elon Musk comme un visionnaire et ils ignorent les choses loufoques à court terme qu’il fait, dit ou fume.

La capitalisation boursière de Tesla est actuellement (fin février 2020) à 165 milliards de dollars, contre 227 milliards de dollars pour Toyota. En comparaison avec Tesla, la capitalisation boursière de General Motors est de 49 milliards de dollars et Ford est de 31 milliards de dollars. Tesla est donc deux fois plus gros que Ford-GM combiné.

L’énorme avance de Tesla sur l’autonomie

Tesla n’est pas uniquement de la fumée et des miroirs (latéraux chauffants). Nikkei Asian Review a récemment procédé à un démontage du Tesla Model 3 et les ingénieurs qui ont fait l’analyse ont été surpris de voir à quel point Tesla semble être en avance dans l’électronique. “Nous ne pouvons pas le faire”, a déclaré un ingénieur automobile japonais à propos du contrôleur central du modèle 3 et de la longueur d’avance de Tesla sur tout le monde, ce qui peut être de cinq à six ans. L’une des raisons avancées est que Tesla ne favorise pas les fournisseurs existants. En tant que nouvelle entreprise, Tesla a redémarré, du moins en ce qui concerne son traitement de base. Il est également généralement convenu d’avoir la meilleure technologie de batterie et de gestion de batterie.

Si vous vouliez une raison pour expliquer l’exubérance sur TSLA, ça pourrait être ça.

Qui d’autre pourrait construire un pick-up en forme de coin?

Avec les produits Tesla, ils arrivent en retard ou horriblement en retard. Mais quand ils arrivent, ils surprennent et ravissent, et ils créent un cadre d’adeptes fidèles, un peu comme Apple Moonies et Bernie Bros. (Nous ne commencerons même pas à les classer par sens de l’humour.)

La plus récente est la camionnette Tesla Cybertruck, un véhicule recouvert d’acier inoxydable et en forme de cale de roue. D’autres travaillent à la livraison de camionnettes électriques, notamment Ford, GM, Rivian (qui fournit la technologie à Ford) et Bollinger. Avec les micros, l’autonomie sera importante, et la capacité de Tesla à tirer plus de kilomètres sur chaque millier de livres de batterie pourrait être un gros avantage.

Nous devrons voir comment Tesla s’en sort avec la Tesla Semi. L’électrification a du sens pour le transport par factage (port côtier à entrepôt à 40 km). L’ajout de suffisamment de puissance pour transporter un tracteur et une remorque de 80 000 livres sur 500 miles ajoute le poids de la batterie qui réduit la capacité de chargement. Mettre des chargeurs de mégawatts pour chacun des 100 camions dans une aire de repos signifie construire une centrale électrique dimensionnée pour une petite ville.

La qualité de la ligne de production n’a pas été le point fort de Tesla, mais elle s’améliore. Dans l’ensemble, nous constatons que Tesla réussit bien en enregistrant plus de succès que de manquements dans les produits.

Conclusion: le monde a besoin de véhicules électriques

Les ventes de VE sont faibles aux États-Unis et dans le monde. Là où la pénétration est élevée (Norvège), c’est à cause des incitations gouvernementales pour les véhicules électriques et des contre-incitations pour les véhicules à moteur à combustion. Les ventes aux États-Unis en 2019 ont en fait chuté de 9%, à 330,00 ventes de véhicules électriques purs (sans plug-ins), soit 2% des ventes. Les ventes mondiales ont été estimées à 1,9 million, en baisse de 4%. C’est maintenant. Ajoutez des plug-ins hybrides et la pénétration du marché pourrait doubler. C’est encore petit.

Pendant ce temps, la classe moyenne chinoise montre son mécontentement face à l’air sale. L’Union européenne a parlé d’interdire les véhicules à moteur à combustion dans les deux décennies. Une grande partie du monde est préoccupée par le changement climatique. Chaque année, moins de gens disent que le changement climatique est un canular.

L’énergie utilisée pour le transport représente environ un quart de toute la consommation aux États-Unis, selon la US Energy Information Agency, et 96% de cette locomotion provient du pétrole. C’est pourquoi les véhicules électriques ont un avenir plus solide que les voitures à moteur à combustion. Et cela peut être la principale raison pour laquelle le stock de Tesla continue d’augmenter, comme mentionné ci-dessus: la conviction qu’il faudra plus de véhicules électriques au cours de notre vie. Et Tesla est le jeu boursier le plus pur à bénéficier.

Il y a de nombreuses fois dans l’histoire de l’entreprise où un investissement d’un an dans TSLA vous aurait coûté beaucoup d’argent. À l’heure actuelle, seuls les vendeurs à découvert de Tesla ont été brûlés.

Soyez prudent en pariant sur les stocks de voitures

Il s’agit d’un site technologique, pas d’un site d’investissement. Nous offririons donc la perspicacité évidente que les rendements de 23% et 25% au cours des deux dernières années – calendrier 2018 et 2019 – sont phénoménaux pour tous, sauf pour les investisseurs les plus avertis ou les plus gourmands. Nous attirons votre attention sur le fait que certains gains réalisés fin 2019 / début 2020 se sont fait aux dépens des vendeurs à découvert qui pensaient que TSLA était surévalué. Des gens tels que les gestionnaires de placements James Chanos (Yale) et David Einhorn (Cornell), probablement plus intelligents que vous, ou moi, qui ont emprunté de l’argent pour vendre à découvert et contrôler des actions Tesla à prix élevé qu’ils rendraient en achetant le même stock moins cher plus tard. L’automne dernier, Chanos avait décrit Tesla comme «fondamentalement non rentable» et Einhorn avait déclaré «les roues tombent [Tesla] – littéralement »après quelques mauvais rapports de sécurité. Rentabilité et sécurité / rappels sont les types de problèmes à court terme qui nuisent aux constructeurs automobiles traditionnels tels que Ford, qui a eu un spectacle d’horreur pour faire fonctionner correctement son usine de Chicago alors qu’une nouvelle génération de Ford Explorers et Lincoln Aviators arrivait sur le marché l’année dernière. Pour Tesla, c’était de l’eau sur le dos d’un canard.

Méfiez-vous des histoires qui parlent de gros gains de temps X à temps Y. Il y a eu d’autres moments où Tesla languissait après une belle montée en puissance et vous n’étiez allé nulle part. Exemple: Tesla a terminé 2016 où le prix était au début de 2016. (Off 4 pour cent.) Il a grimpé bien et a culminé à 383 $ en juin 2017 … puis a chuté et n’est revenu à ce niveau qu’une semaine avant Noël 2018 Les actions de Tesla sont peut-être moins volatiles que ce que dit et fait Elon Musk, mais parce que Tesla et Apple sont deux des actions les plus court-circuitées et que jusqu’à une action sur cinq est détenue par des investisseurs qui vont à découvert, ce qui signifie qu’ils espèrent tirer profit lorsque le cours de l’action baisse. Certains des premiers gains de la valeur TSLA de cette année provenaient de vendeurs à découvert qui ont dû payer trop cher pour couvrir leurs positions d’investissement à découvert avant le prix quand ils étaient plus élevés et ils ont été encore plus bouleversés.

En d’autres termes, n’oubliez pas le point quatre ci-dessus lorsque vous investissez: “Les erreurs mensuelles n’affectent pas l’avenir à long terme de Tesla.” Jusqu’à présent, du moins.

L’indice boursier Standard & Poor 500 rapporte historiquement environ 10% par an. Soustrayez 2-3 points de pourcentage par an pour l’inflation et la plupart des gens devraient être satisfaits des 7% qui en résultent, ce qui double votre rendement après inflation en 10 ans. Le rendement annuel de Tesla pour 2018-2019 d’environ 24% aurait besoin d’un peu moins de trois ans pour doubler à ce rythme continu. Au lieu de cela, cela a pris six semaines.

Il est certain que Tesla ne peut pas continuer à augmenter son cours boursier au rythme actuel. Tesla vaut actuellement 165 milliards de dollars (capitalisation boursière). La valeur de toutes les actions dans le monde (en fait la valeur de chaque entreprise publique) est de 75 billions de dollars, 425 fois plus. Si le stock de Tesla doublait chaque année, d’ici 2030, Tesla en aurait autant que le reste du monde.

Actions EV non Tesla

Si vous voulez un véhicule électrique ou un véhicule autonome en bourse, les nouveaux venus prometteurs tels que Rivian sont privés. Vous pouvez également investir dans de tels fournisseurs (suggérés par Barron’s):

Amphenol Corporation (APH) Aptiv PLC (APTV) BorgWarner Inc. (BWA) (auteur divulgation des conflits d’intérêts: j’ai travaillé dans une usine de chaîne de distribution BorgWarner au collège; aucune affiliation actuelle) Delphi Technologies PLC (DLPH) Magna International Inc . (MGA) TE Connectivity Ltd. (TEL)

Ou vous pouvez jouer le jeu long: mettez une partie de votre argent dans un fonds commun de placement qui suit le secteur technologique à grande échelle. Ne le touchez pas avant que vos enfants n’aillent à l’université ou que vous ne preniez votre retraite. Hands-off et vous serez aisés.

Maintenant lis: