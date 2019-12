Tesla Smart Summon arrive en Chine

Tesla a récemment publié Smart Summon en Chine lundi. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent désormais demander à leurs véhicules de les récupérer aux emplacements désignés dans les parkings. Passionné de Tesla @Tesla_Mania a partagé les nouvelles de la sortie de Smart Summon China dans un article sur la mise à jour 2019.40.50 de la société.

Le déploiement de Smart Summon en Chine, en plus de fournir une nouvelle fonctionnalité pratique aux clients locaux, est également un bon moyen pour le constructeur automobile américain de collecter plus de données et d'améliorer la fonctionnalité. Ceci est particulièrement important en Chine, car le pays s'attend à un afflux de Teslas l'année prochaine avec les livraisons imminentes du Made-In-China Model 3.

Tesla a initialement publié Smart Summon en septembre avec sa mise à jour logicielle V10. Alors que les itérations initiales de la fonctionnalité laissaient beaucoup à désirer, les améliorations apportées par Tesla grâce à ses mises à jour en direct ont rendu Smart Summon plus fluide et plus fiable au cours des derniers mois.

Basé sur les notes de mise à jour V10 de Tesla en septembre dernier, Smart Summon est disponible pour ceux qui ont acheté la conduite autonome ou le pilote automatique amélioré. La fonctionnalité permet à la voiture de naviguer sur un parking et de se rendre chez son propriétaire ou vers une destination de son choix. Cela se fait sans qu'aucun conducteur ne contrôle le véhicule depuis l'intérieur de la voiture.

"C'est la fonctionnalité parfaite à utiliser si vous avez un panier débordant, si vous avez un enfant difficile ou si vous ne voulez tout simplement pas marcher jusqu'à votre voiture sous la pluie. Les clients qui ont eu un accès anticipé à Smart Summon nous ont dit que cela ajoute à la fois la commodité de leurs voyages et leur offre un moment de plaisir unique lorsque leur voiture vient les chercher pour commencer leur voyage. Ceux qui utilisent Smart Summon doivent rester responsables de la voiture et la surveiller ainsi que ses environs à tout moment », lisent les notes de version de Tesla.

Plus tôt la semaine dernière, le PDG de Tesla, Elon Musk, a fait allusion à la sortie imminente de la mise à jour du logiciel de vacances de la société qui comprend l'aperçu très attendu du FSD. La mise à jour devrait déployer une version «complète» de Full Self-Driving dans un premier lot de son programme d'accès anticipé, mais jusqu'à présent, aucun rapport n'a été partagé jusqu'à présent sur une telle version.

Tesla Smart Summon (Source: Tesla)

En fin de compte, les capacités de conduite autonome de Teslas aideront à atteindre son objectif d'avoir une flotte de Robotaxis autonome. Si ce plan se concrétise dans un avenir proche, on ne peut que s'attendre à une augmentation spectaculaire de la valeur de l'entreprise et de ses véhicules et, comme Musk l'a expliqué auparavant, «une voiture entièrement autonome qui peut fonctionner comme un Robotaxi a plusieurs fois plus de valeur qu'une non -autonomous car. »Pour qu'une voiture fonctionne bien sans intervention du conducteur, elle doit être capable de maîtriser le débarquement et le ramassage des passagers dans les parkings.

En attendant, Tesla continue de perfectionner sa Smart Summon. La semaine dernière, un passionné de véhicules électriques a montré comment Tesla améliorait la fonction Smart Summon. Kevin Rooke a testé si le véhicule pouvait reconnaître des objets en mouvement tels qu'un panier de fortune dans l'expérience. Rooke a été impressionné par la façon dont son modèle 3 a réussi les tests, même en effectuant des tests plus difficiles tels que rouler des ballons de basket sur le chemin du véhicule.

Récemment, un autre propriétaire de Tesla a testé la capacité Smart Summon de sa Tesla. YouTuber Daniel Spalding a utilisé la fonction Come To Me du véhicule sur un parking enneigé. Ce fut une autre expérience difficile relevée par Smart Summon de Tesla compte tenu de la mauvaise visibilité dans la région et de l'absence de lignes de route en raison des conditions météorologiques. À la grande surprise de la Tesla, Smart Summon était à la hauteur.