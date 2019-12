Tesla tag s'associe à Tencent pour plonger ses orteils dans le marché chinois des jeux en ligne

Tesla Chine prévoit de déployer trois jeux en ligne populaires, une application météo locale, un système d'alerte sur la qualité de l'air et deux applications de streaming pour ses clients dans le pays au premier trimestre 2020. L'annonce officielle partagée par le propriétaire passionné de Tesla Ray4Tesla sur Twitter répertorie les titres en ligne populaires Combattez les propriétaires, Mahjong, et Bonne mise à niveau dans le cadre de la mise à jour attendue. Les propriétaires de Tesla peuvent jouer à ces jeux avec leurs amis en utilisant leurs comptes WeChat ou QQ.

Ces jeux et applications vidéo sont tous des produits de Tencent Holdings, un conglomérat multinational chinois avec une capitalisation boursière d'environ 461 milliards de dollars qui offre des services à valeur ajoutée sur Internet et mobile, de la publicité et des transactions de commerce électronique via ses filiales. En 2017, Tencent a acheté une participation de 5% dans Tesla, une décision stratégique qui a donné au constructeur de voitures électriques un allié solide en Chine.

Combattez les propriétaires, Mahjong, et Bonne mise à niveau sont parmi les jeux Tencent les plus populaires joués sur QQ, une application de messagerie instantanée avec plus de 807 millions d'utilisateurs l'année dernière. Ces jeux ajoutent de la couleur au système de divertissement embarqué de Tesla qui pourrait donner un bon coup de pouce pour attirer les acheteurs de voitures locaux, jeunes et avertis du pays. De même, WeChat est également une propriété de Tencent et est l'application de messagerie la plus populaire en Chine avec plus d'un milliard d'utilisateurs actifs par mois.

Jeux vidéo multijoueurs et applications utiles Tesla Chine (Source: Ray4Tesla | Twitter)

QQ et WeChat sont des applications de messagerie et de médias sociaux de premier plan prisées par les entreprises en Chine, où 91% des utilisateurs en ligne ont des comptes de médias sociaux. Les consommateurs utilisent ces plateformes pour communiquer, rechercher des marques, jouer à des jeux et effectuer des transactions. La présence de Tesla sur ces applications populaires donne à l'entreprise un certain levier si elle veut percer le marché local. Cela devrait donner à Tesla un avantage sur les marques établies telles que BMW, GM et Volkswagen, pour n'en nommer qu'une nouvelle.

Les jeux vidéo n'ont rien de nouveau dans les voitures Tesla, car le constructeur de voitures électriques a pratiquement transformé le système d'infodivertissement de ses véhicules en une console de jeu qui pourrait être utilisée pendant que les voitures sont sur le parc. Tesla propose divers jeux qui plaisent à un large éventail d'utilisateurs tels que les jeux Atari classiques, Échecs, Beach Buggy Racing 2, et plus récemment, Cuphead.

Alors que Tesla China se prépare pour ses premières livraisons du modèle 3, le déploiement de jeux populaires et d'applications utiles peut également aider la marque à attirer plus d'acheteurs loin de la concurrence locale. Ils peuvent servir de points de discussion qui peuvent encore renforcer le marketing de bouche à oreille qui a également permis à Tesla d'économiser des millions de dollars en frais de publicité. En outre, une telle décision montre au marché local que Tesla est pleinement engagée à fournir aux propriétaires du pays la meilleure expérience utilisateur possible.

Cet accent mis sur le facteur plaisir de ses véhicules a été mentionné par le PDG Elon Musk dans le passé. "Le but du système d'infodivertissement est de dire quel est le plus de plaisir que vous pouvez avoir dans une voiture. Je ne pense pas que les autres constructeurs automobiles y pensent vraiment de cette façon. Ce n'est pas seulement une sorte d'utilitaire de transport sans âme et sans caractère », a déclaré Musk lors de la publication des résultats du troisième trimestre 2019.

Mis à part les jeux vidéo populaires, l'application météo locale et l'application de qualité de l'air sont utiles pour les consommateurs en Chine qui vivent dans des zones où la qualité de l'air est mauvaise.

Comme annoncé par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information du pays au début du mois, deux variantes du Tesla Model 3 fabriqué localement recevront des subventions du gouvernement. Les livraisons de modèles 3 fabriqués en Chine semblent également imminentes, les porte-voitures remplis de véhicules étant repérés dans les parcs de stockage de Gigafactory 3.

L'annonce de Tesla Chine coïncide avec le tweet d'Elon Musk à propos de la prochaine mise à jour du logiciel de vacances de Tesla 2019, qui devrait inclure un "aperçu" de la conduite autonome, de nouveaux jeux et éventuellement un certain nombre d'applications de streaming vidéo.