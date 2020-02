Tesla Teardown fait peur à ses concurrents: «Nous ne pouvons pas faire cela»

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Un démontage du Tesla Model 3 a révélé que Tesla avait des années d’avance sur la concurrence en matière d’IA et d’auto-conduite – jusqu’à six ans d’avance selon une estimation. Le choix de Tesla d’ignorer le canal d’approvisionnement traditionnel, de concevoir et d’utiliser ses propres microprocesseurs et d’intégrer une grande partie des fonctionnalités de contrôle dans un seul module est cité comme des raisons pour lesquelles Tesla se démarque de la concurrence.

Selon un article du Nikkei Asian Review, un «ingénieur stupéfait d’un grand constructeur automobile japonais… a déclaré:« Nous ne pouvons pas le faire ».»

Nikkei Business Publications a récemment acquis un Tesla Model 3 2019 et a procédé à un démontage complet des composants matériels. Ce qu’ils ont trouvé:

Ce qui se démarque le plus, c’est l’unité de commande centrale intégrée de Tesla, ou «ordinateur entièrement autonome». Également connu sous le nom de Hardware 3, ce petit morceau de technologie est la plus grande arme de la société sur le marché naissant des véhicules électriques. Cela pourrait mettre fin à la chaîne d’approvisionnement de l’industrie automobile telle que nous la connaissons…

Le module – sorti au printemps dernier et présent dans tous les nouveaux véhicules Model 3, Model S et Model X – comprend deux puces AI personnalisées de 260 millimètres carrés. Tesla a développé les puces de son propre chef, ainsi qu’un logiciel spécial conçu pour compléter le matériel. L’ordinateur alimente les capacités d’auto-conduite des voitures ainsi que leur système avancé d’infodivertissement embarqué.

Cette intégration massive est rare dans l’industrie automobile, en particulier par désir de séparer les fonctionnalités critiques telles que l’auto-conduite des fonctionnalités intéressantes telles que l’infodivertissement, au cas où la voiture serait piratée.

Le système de pilote automatique d’origine de Toyota date de 2014, également appelé matériel 1, et «tous les deux ou trois ans, la société a repoussé les limites, aboutissant à un ordinateur entièrement autonome.» Il faudrait un constructeur automobile comme Toyota ou VW – pour ce que ça vaut, l’histoire n’a pas cité GM ou Ford – jusqu’en 2025 pour correspondre à Tesla, l’avance de six ans faisant apparemment référence à l’année modèle de la voiture déchirée.

Selon l’histoire, la vraie raison du succès de Tesla pourrait être sa volonté de travailler en dehors de la chaîne d’approvisionnement établie pour l’électronique:

Donc, les grands constructeurs automobiles se sentent apparemment obligés de continuer à utiliser des réseaux complexes de dizaines d’ECU, alors que nous n’en avons trouvé que quelques-uns dans le modèle 3. Autrement dit, les chaînes d’approvisionnement qui ont aidé les géants automobiles d’aujourd’hui à se développer commencent maintenant à entraver leur capacité à innover .

Les jeunes entreprises comme Tesla, en revanche, ne sont pas enchaînées aux fournisseurs et sont libres de rechercher les meilleures technologies disponibles. Notre démantèlement l’a également souligné d’une autre manière.

La plupart des pièces à l’intérieur du modèle 3 ne portent pas le nom d’un fournisseur. Au lieu de cela, beaucoup ont le logo Tesla, y compris les substrats à l’intérieur des calculateurs. Cela suggère que l’entreprise maintient un contrôle strict sur le développement de presque toutes les technologies clés de la voiture.

Attendez-vous à un rejet massif des gros fournisseurs. Et ils auront des arguments justes. Son orgueil de supposer un groupe d’ingénieurs, même s’ils sont constamment rafraîchis et apportent de nouveaux talents, ne peut pas avoir toutes les réponses. De plus, Tesla fait un gros pari qu’il n’a pas besoin de lidar pour faire fonctionner les voitures autonomes.

Nous avons également vu que Tesla, si loin devant, rencontrait des problèmes plus tôt que les autres constructeurs automobiles. Sa fonction de changement de voie automatique a changé les voies dans la voie des autres voitures, contrairement à celle des concurrents. Rien que cette année, il a été rapporté que l’astuce d’adolescent consistant à enregistrer ou à peindre un panneau de limitation de vitesse de 35 mph à 85 mph incite le pilote automatique à accélérer. Tout ce dont vous avez besoin pour contrer ce hack est un module de bon sens qui dit qu’aucun endroit en Amérique ne vous permet de rouler à 85 mph dans les limites de la ville.

Nous attendons également de voir comment Tesla et tous les autres géreront l’auto-conduite sous la pluie ou la neige. Cela nécessite des capteurs plus intelligents ou différents, peut-être qui regardent vers le bas (radar pénétrant le sol) ou utilisent différentes fréquences visuelles (infrarouge à ondes courtes ou SWIR).

L’histoire menaçait, à certains égards, pour Tesla, en disant:

Et avec ce matériel en place, Teslas peut évoluer grâce à des mises à jour logicielles «over the air». À l’heure actuelle, les véhicules sont toujours classés comme des voitures de niveau 2 ou «partiellement autonomes». Mais Musk a souligné qu’ils possédaient tous les composants nécessaires – «informatiques et autres» – pour une conduite entièrement autonome.

À tout le moins, il s’agit d’un signal d’alarme pour le reste de l’industrie automobile. La mystique de Tesla continue: des ventes meilleures que le reste de l’industrie, l’astuce du ramassage en acier inoxydable et une valeur marchande plus grande que GM et Ford réunies. Le stock de Tesla a plus que doublé au cours des six premières semaines de 2020.

