Tesla Tech Leak: cette voiture de pilote automatique s’arrête pour les feux rouges

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La fonction de conduite automatique du pilote automatique de Tesla est sur le point de s’arrêter pour les feux rouges, une fonctionnalité très utile si vous allez être entièrement autonome dans les zones urbaines. Il détectera également les feux verts, mais ne les traversera que si le conducteur maintient la pression sur la pédale d’accélérateur – désolé, la pédale d’accélérateur – après s’être assuré qu’il n’y a pas d’autre danger tel qu’une voiture venant en sens inverse tournant à gauche.

La nouvelle de cette nouvelle fonctionnalité apparente, citée dans un futur manuel du propriétaire de Tesla, se répand. La fonction combine un GPS qui indique à la voiture quand elle se trouve à proximité d’un feu de circulation; la caméra de la voiture; et un logiciel embarqué qui détermine la phase du signal, dites aux ingénieurs de la circulation si elle est verte, jaune ou rouge.

Des parties du manuel ont été publiées sur Twitter en vert (@greentheonly). Les pages disent que c’est pour “Model 3Model Y” comme si l’expression du modèle inclus avait une recherche et remplacement sans espace de séparation.

Voici comment cela fonctionne: vous devez utiliser Autosteer ou Cruise-Aware Cruise Control, et avoir activé la fonction «Arrêt aux feux de circulation et panneaux d’arrêt» (neuf syllabes!). À l’approche d’un feu, qu’il soit vert, la voiture ralentit et affiche une ligne rouge sur l’écran pour indiquer où le véhicule s’arrêterait. Envie de continuer sur le green? Appuyez sur le sélecteur de vitesse ou appuyez sur l’accélérateur. La ligne d’arrêt rouge devient grise, la voiture passe par l’intersection, puis reprend la vitesse de croisière.

Le manuel contient une explication complète de toutes les étapes d’arrêt. Et oui. Tout est basé sur le GPS avec juste une aide à la vision. pic.twitter.com/nEYC6hBqTS

– vert (@greentheonly) 28 mars 2020

Certains répondants de @greentheonly ont fait objection à la description de l’arrêt aux feux de circulation et aux panneaux d’arrêt comme étant simplement basé sur le GPS «avec juste une aide visuelle».

Si vous entrez ou vous approchez de l’intersection sur un changement de phase, du vert au jaune ou du jaune au rouge, la voiture peut décider de s’arrêter. Vous pouvez forcer la voiture à traverser l’intersection si vous êtes le type qui appuie plus fort sur la pédale d’accélérateur en jaune.

Tesla inclut quelques avertissements supplémentaires. Si vous êtes dans une voie de virage, la voiture s’arrête à la ligne d’arrêt rouge créée à l’écran. S’il n’y a pas de ligne d’arrêt rouge, cela signifie que la voiture n’a pas détecté de trafic “et vous devez reprendre toutes les manœuvres de conduite”. Le manuel avertit également que si vous vous dirigez vers une intersection signalée et que l’affichage n’affiche pas la ligne rouge d’arrêt possible, cela signifie que la voiture continuera à traverser l’intersection.

#Tesla #Autopilot s’arrêtant pour les feux rouges pour la première fois. pic.twitter.com/M0zkiqyypl

– Hors spécifications (@Out_of_Spec) 26 mars 2020

Une vidéo a été publiée sur Twitter par Out of Spec Motoring (@out_of_spec) montrant la fonctionnalité Arrêt aux feux de circulation et panneaux d’arrêt en action. Il semble que ce soit une vidéo obtenue de Tesla. Les gens de Tesla PR n’ont pas confirmé ou nié que la vidéo soit réelle (sinon réelle, c’est un enfer créé par des personnes ayant des temps d’arrêt lors d’un événement de coronavirus), sauf qu’Elon Musk a retweeté une capture d’écran tweetée par Third Row Tesla Podcast ( @thirdrowtesla) et a dit, en effet, c’est le genre de choses que Tesla fait.

Notre point de vue: il s’agit très probablement d’une fonctionnalité qui sera intégrée à l’option de conduite autonome de 7000 $ de Tesla, ainsi qu’au programme d’accès anticipé de Tesla qui permet aux pilotes réguliers (pas aux pilotes de test Tesla) de bénéficier des fonctionnalités de test bêta.

Il montre également à quel point Tesla est devenu avancé et pourquoi son stock a presque triplé entre l’été dernier et le 14 février (la veille de la reconstitution des marchés de 2008 et 1929). Les actions de Tesla sont devenues stratosphériques parce que les investisseurs qui veulent placer des paris sur les VE et l’autonomie trouvent que Tesla est le jeu le plus pur.

Non pas que le pilote automatique soit parfait. Les chercheurs ont découvert que la vieille astuce consistant à enregistrer un signe de 35 mi / h pour ressembler (même partiellement) à 85 mi / h persuade le pilote automatique de supposer une vitesse de votre choix.

Dans le même temps, Tesla n’est pas seul. Beaucoup de constructeurs automobiles savent reconnaître les panneaux d’arrêt et les feux de circulation. (Ils ne passent pas par eux-mêmes, cependant.) Audi a surtout été occupée à combiner les technologies GPS et V2I, à commencer par Las Vegas, la zone de métro avec les feux de circulation les plus intelligents et interconnectés, pour alerter les conducteurs des feux sur le point de devenir rouges, et une fois que vous êtes arrêté à la lumière, obtenez un compte à rebours jusqu’à ce que la lumière devienne verte.

Une chose qu’Audi a appris rapidement sur l’éthique du conducteur américain est la suivante: arrêtez le compte à rebours à 3 (secondes avant le vert) car sinon, certains conducteurs martèlent la manette des gaz à 0 et risquent de désosser un pilote qui passe par un jaune tardif . Le darwinisme est vivant en Amérique.

Maintenant lis: