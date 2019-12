Tesla va lancer un “ aperçu '' de conduite entièrement autonome et de nouveaux jeux dans la mise à jour du logiciel de vacances

Le PDG de Tesla, Elon Musk, offre aux propriétaires de Tesla une mise à jour du logiciel de vacances qui comprend un «aperçu avant tout» entièrement autonome, le jeu de rôle populaire Stardew Valley, Lost Backgammon, entre autres.

Plus particulièrement, Musk a piqué la curiosité de la communauté Tesla et des fans sur Twitter en révélant qu'un aperçu de sa prochaine fonction d'auto-pilotage automatique serait bientôt disponible. Bien qu'il ne soit pas entré dans les détails, sur la base des déclarations faites en octobre lors de l'appel aux résultats trimestriels de la société, un accès anticipé à la fonction complète de conduite autonome devait être publié d'ici la fin de l'année.

"Alors que ça va être serré. Il semble toujours que nous serons au moins limités … dans la version à accès anticipé d'une fonctionnalité complète d'auto-conduite complète cette année », a déclaré Musk lors de la publication des résultats du troisième trimestre 2019.

Avec la fonction FSD complète, Musk a expliqué que la voiture pourra conduire sans intervention humaine mais qu'elle serait toujours surveillée. Il l'a décrit comme une Tesla capable de conduire de chez soi pour travailler de manière autonome, mais nécessitant une supervision et une intervention de temps en temps.

Plus tôt ce mois-ci, Tesla a déployé la version 2019.40.2 de son logiciel pour certains propriétaires de véhicules électriques et cette mise à jour comprend des fonctionnalités telles que les réglages de vitesse de voie adjacente et la détection des panneaux d'arrêt qui sont essentiels pour atteindre la FSD.

La mise à jour du logiciel de vacances Tesla a un aperçu de FSD, Stardew Valley, Lost Backgammon et quelques autres choses – Elon Musk (@elonmusk) 20 décembre 2019

En plus des nouveaux jeux qui renforceront la gamme existante Tesla Arcade qui comprend les échecs, Cuphead, Beach Buggy Racing 2, et plus encore, Tesla pourrait surprendre les propriétaires avec de nouveaux services de streaming vidéo dans le cadre des “ autres choses '' référencées.

Les mises à jour du logiciel des fêtes ne sont pas nouvelles pour Tesla. Au cours de l'année écoulée, le constructeur automobile a déployé des œufs de Pâques sur le thème des fêtes tels que le mode Père Noël, le mode Romance et sans doute son œuf de Pâques le plus flashy de tous – le modèle X Holiday Light Show.

