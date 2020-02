Toba Supervolcano n’a probablement pas tué la plupart des humains il y a 74 000 ans

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

L’une des bizarreries de l’évolution humaine est que nous sommes généralement beaucoup plus liés les uns aux autres que ce à quoi vous vous attendez dans une population aussi éloignée que la nôtre. Alors que les humains anatomiquement modernes auraient évolué il y a 200 000 à 300 000 ans, les ancêtres les plus récents de la population humaine qui est restée en Afrique par rapport à ceux qui en ont migré datent de beaucoup plus jeunes, soit environ 70 000 ans.

En fait, alors que les chercheurs se référaient au modèle «Out of Africa» comme un événement unique, on pense maintenant que cette migration s’est produite dans au moins deux grandes impulsions – l’une commençant il y a environ deux millions d’années impliquant des espèces archaïques comme Homo erectus et une vague plus récente.

Le fait que le dernier ancêtre commun entre les populations africaines et non africaines semble avoir vécu il y a environ 74000 ans suggère qu’un événement commun aurait pu façonner notre propre existence, tuant toutes les lignées humaines précédentes en dehors de l’Afrique qui existaient à l’époque. Il n’y a qu’une poignée de catastrophes naturelles capables de tuer une espèce déjà éloignée à ce genre d’échelle, mais il y a eu un événement en particulier qui s’est démarqué – l’éruption du supervolcan du lac Toba, il y a environ 74000 ans. De nouvelles données publiées dans Nature suggèrent que la théorie n’est pas exacte, ce qui signifie que nous devrons trouver une explication différente pour ce qui a causé le goulot d’étranglement.

Le lac Toba est ce qui reste du cratère au sommet du mont Toba à Sumatra, en Indonésie. L’éruption de Toba avait un VEI (indice d’explosivité volcanique) estimé à 8. Pour vous donner une certaine perspective, l’éruption du Vésuve AD 79 est considérée comme un événement VEI 5, l’explosion de Krakatoa en 1883 était un VEI 6, et l’explosion du mont Tambora de 1815 qui a créé «l’année sans été en 1816» était un VEI 7.

Chaque chiffre sur l’échelle VEI fait référence à la quantité totale de volume éjecté. Les événements VEI 0 éjectent moins de 10 000 m3, tandis qu’un événement VEI 8 éjecterait 1 × 1012 m3 de tephra, soit 240 miles cubes de matériau. La hauteur totale des nuages ​​d’un VEI 8 serait d’environ 66 000 pieds.

VEI 8, en d’autres termes, est officiellement considéré comme «beaucoup». Le volume d’explosion estimé de Toba était 100 fois supérieur à celui de Tambora, et l’Année sans été a provoqué des bouleversements climatiques massifs. La neige est tombée au milieu de l’été à travers les États-Unis, avec des glaces de rivière observées aussi loin au sud que la Pennsylvanie en juillet et août et des changements de température massifs du sous-gel à 95F ou plus chaud en quelques heures. Le prix de l’avoine est passé de 1,68 $ le boisseau en 1815 à 13,86 $ en 1816 (les deux valeurs étant exprimées en valeurs modernes, l’historique était de 0,12 $ à 0,92 $).

Le fait que nous ayons de bonnes données historiques sur la laideur d’un VEI 7 peut rendre l’idée d’un VEI 8 encore plus calamiteux assez facile à acheter, surtout compte tenu de l’état primitif de la technologie humaine il y a 74 000 ans, le nombre relativement faible de personnes qui avait quitté l’Afrique en termes absolus, et le fait que les carottes de glace récupérées du Groenland montrent que l’éruption de Toba aurait pu faire baisser les températures mondiales jusqu’à deux cents ans simplement en raison de la quantité de particules injectées dans l’atmosphère. L’idée que l’éruption de Toba aurait pu presque anéantir la race humaine en nous réduisant à seulement 1000 couples reproducteurs a été étudiée au cours des dernières décennies, mais de nouvelles découvertes à Dhaba, en Inde, suggèrent que Toba ne nous a pas frappé si fort .

Dhaba offre une fenêtre critique sur la façon dont les humains se propageaient à travers le sous-continent indien il y a environ 40 000 à 80 000 ans. À ce stade, les humains utilisaient largement les outils en pierre et avaient progressé au-delà des époques Oldowan et Acheulian. Des formes plus avancées de technologie de fabrication de pierre, y compris la technique Levallois, étaient utilisées à cette époque. Étant donné que ces personnes ont laissé une longue liste d’outils en pierre, une mort importante apparaîtrait dans les archives archéologiques. Nous datons généralement l’habitation humaine dans des zones spécifiques en analysant les couches de saleté dans lesquelles un élément apparaît.

Dans ce cas, l’analyse des artefacts à Dhaba montre que les humains vivant dans la région utilisaient la même technologie depuis 82000 ans, et ils l’ont utilisée tout au long de la période critique de 74000 ans et au-delà. Il s’agit d’une mesure de continuité importante. Même si un nouveau groupe d’humains s’était installé assez rapidement pour ne laisser aucune trace dans les archives géologiques, il n’y a aucune raison qu’ils utilisent exactement les mêmes techniques pour la taille du silex. Dans ce cas, cependant, les paillettes Lavellois ne sont remplacées que progressivement par des micro-lames, ce qui reflète très probablement le remplacement général d’une technologie par une autre plutôt qu’un essuyage catastrophique soudain. Les flocons de Lavellois se trouvent dans des sites africains il y a jusqu’à 280 000 ans, des sites arabes il y a 100 000 ans et dans le nord de l’Australie il y a 65 000 ans. Cela correspond bien à l’idée que les humains ont voyagé à travers l’Asie par vagues et qu’ils se sont installés dans des endroits comme Dhaba comme ils l’ont fait. La théorie selon laquelle l’humanité a été anéantie sur la majeure partie du globe par une seule éruption volcanique ne correspond pas à ce que nous apprenons sur la chronologie de la colonisation en Inde et ailleurs.

