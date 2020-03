Tous les fragments de manuscrits de la mer Morte au Musée de la Bible sont des faux

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Vérifier les dates et l’authenticité des objets trouvés en vente sur le marché mondial des antiquités a toujours été un défi pour les collectionneurs d’art, les musées et les marchands. Dès que quelque chose est assez populaire pour être collecté, il devient rentable de créer un marché pour les contrefaçons forgées.

Au début des années 2000, un nouvel ensemble de prétendus fragments des manuscrits de la mer Morte a été mis en vente sur le marché des antiquités. En 2002, un autre ensemble de fragments ressemblant à des parchemins de la mer Morte a été localisé avec des caractéristiques distinctement inhabituelles par rapport aux parchemins de la mer Morte connus, qui ont été fortement étudiés depuis leur découverte au milieu du 20e siècle. Beaucoup ont été acquis par Steve Green, le propriétaire de Hobby Lobby, qui les a donnés au Musée de la Bible.

Le Musée de la Bible a ouvert ses portes en 2017 mais, devant des doutes quant à la provenance de ses 16 fragments de rouleau, il en a soumis cinq pour authentification. En 2018, le Musée a dû reconnaître que les cinq fragments de texte sacré étaient faux. Ensuite, le Musée a envoyé les 11 autres fragments pour authentification. Vendredi, comme le rapporte National Geographic, les 16 fragments achetés et présentés comme authentiques ont été confirmés comme frauduleux.

Le Musée de la Bible semble avoir géré cela de la bonne façon

Un point soulevé par National Geographic est que le Musée de la Bible a fait un très bon travail pour maintenir la transparence à chaque étape du processus. Après que les cinq premiers fragments ont été jugés frauduleux, le musée a engagé une firme d’enquête de contrefaçon d’art respectée. Cette entreprise, Art Fraud Insights, a insisté sur – et a obtenu – une autonomie d’enquête complète, y compris une annonce publique des conclusions, quelles que soient les conclusions. “Honnêtement, je n’ai jamais travaillé avec un musée aussi ouvert”, a déclaré à National Geographic Colette Loll, l’enquêteur principal.

L’équipe a commencé par une analyse du matériau sur lequel les restes étaient écrits – du cuir, plutôt que du parchemin typique du DSS. Le cuir, cependant, était probablement authentique et d’âge approprié, peut-être originaire de la même zone désertique dans laquelle les Scrolls ont été trouvés. En tant que détails du National Geographic, plus l’équipe de recherche regardait en profondeur, plus il était clair que les restes avaient été truqués.

Il vaut la peine de lire l’histoire juste pour comprendre à quel point le monde de la contrefaçon peut être sophistiqué. Green avait acheté certains des restes à William Kando, le fils du marchand d’antiquités de Bethléem Khalil Iskander Shahin (connu sous le nom de Kando) qui avait vendu les premiers ensembles de fragments authentiques à des commerçants bédouins après la découverte des Scrolls en 1947. La chaîne de propriété car certains des fragments traversent plusieurs individus, dont certains ont dit à NG qu’ils croyaient acheter (et vendre) honnêtement des objets authentiques.

Divulguer le résultat de ses découvertes, même lorsqu’elles invalident l’intégralité de sa collection, était la bonne chose à faire pour le Musée de la Bible, point final. Cependant, il met en évidence la façon dont les règles laxistes entourant la collection initiale d’objets du musée sont revenues la hanter. Voici National Geographic:

En 2017, des responsables américains ont contraint Hobby Lobby à restituer 5500 comprimés d’argile importés illégalement en Irak et à payer une amende de 3 millions de dollars. En 2019, les responsables du musée ont annoncé que 11 fragments de papyrus de sa collection avaient été vendus à Hobby Lobby par le professeur d’Oxford Dirk Obbink, accusé d’avoir volé les fragments d’une collection de papyrus qu’il supervisait.

Le Musée s’est engagé à restituer tous les artefacts volés à leurs propriétaires légitimes et a effectivement commencé à le faire. Un manuscrit trouvé volé à l’Université d’Athènes en 1991 a été restitué à ce pays l’année dernière. Félicitations au MotB pour avoir été honnête au sujet de ses problèmes, mais il n’aurait pas eu ces problèmes s’il avait été un peu moins disposé à croire des histoires douteuses sur la provenance archéologique d’artefacts suspects.

L’image caractéristique est un véritable rouleau de la mer Morte. Image par Wikipedia

