Tout le monde peut maintenant passer un test de coronavirus à la maison pour 119 $ – .

Un vaste réseau de laboratoires vend maintenant des kits de test de coronavirus à domicile pour 119 $.

Le test vous dira si vous avez développé des anticorps COVID-19 si vous pensez que vous avez eu une version asymptomatique de la maladie.

Le test ne confirmera pas une infection COVID-19 existante, et il y a beaucoup de choses que vous devez savoir avant de poursuivre.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Obtenir un test de coronavirus est beaucoup plus facile qu’il ne l’était il y a quelques semaines, bien que la disponibilité des tests ne soit toujours pas là où elle devrait être. Certains pays comme l’Allemagne, l’Islande, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et Taïwan ont montré ce que les tests appropriés peuvent faire, en particulier lorsqu’ils sont combinés avec la recherche des contacts. L’Allemagne a connu une charge de travail importante mais un faible taux de mortalité, tandis que les autres ont réussi à ralentir considérablement la propagation du virus. Cela dit, tout le monde ne peut pas réussir un test dans certains pays, surtout si vous ne ressentez aucun symptôme.

Si vous pensez avoir été infecté par le nouveau coronavirus à un moment donné dans le passé, la plupart des tests COVID-19 effectués dans un hôpital ou sur un site de test ne sont pas bons non plus. Celui-ci ne détectera la présence virale que dans un nez ou un écouvillon trachéal. Mais si vous avez survécu à l’infection, vous avez besoin d’un test d’immunité pour le confirmer. Ce sont des tests sérologiques qui recherchent des anticorps dans la circulation sanguine pour prouver que vous avez battu COVID-19, et ils ne sont vraiment pas encore très répandus. Mais si vous voulez vérifier les anticorps anti-coronavirus, vous pouvez maintenant commander un test à domicile pour 119 $.

Le kit de test de coronavirus provient de QuestDirect et il fournira des résultats en un ou deux jours. Le test ne vérifie que les anticorps d’immunoglobuline G (IgG) dans la circulation sanguine, qui ne se présentent généralement qu’entre 10 et 18 jours après l’infection. Cela signifie que vous ne pouvez utiliser ce test que si vous pensez avoir été exposé au virus et avoir survécu à l’infection à un moment donné en mars. Vous devez comprendre que ce test ne vous dira pas si vous avez toujours le coronavirus dans votre système car il ne détecte pas les anticorps d’immunoglobuline M (IgM).

Le test de Quest est utile si vous savez avec certitude que vous aviez COVID-19 et que vous souhaitez vérifier la réponse de votre système immunitaire au nouveau coronavirus. Quelle que soit la réponse que vous obtenez, elle peut ne pas être pertinente et mérite toujours une discussion avec votre médecin. La page produit note que le test peut parfois détecter des anticorps liés à d’autres coronavirus et peut donner un résultat faussement positif. Si vous effectuez un test trop tôt après avoir récupéré de la maladie, vos niveaux d’IgG peuvent ne pas être suffisamment élevés pour être détectables, vous obtiendrez donc un faux négatif.

Il y a eu de plus en plus de discussions ces derniers temps sur les tests d’immunité et certaines autorités commenceront de telles campagnes pour évaluer la propagation réelle du virus. Les experts ont fait part de leurs préoccupations concernant certains tests, qui se sont révélés peu fiables.

Plutôt que de dépenser 119 $ pour un test qui pourrait ne pas donner de résultats, vous feriez mieux de vérifier auprès de votre hôpital local et de voir s’il exécute des essais de traitement au plasma COVID-19. Ce serait une meilleure façon de se faire tester pour les anticorps si vous pensez avoir survécu à l’infection. Les donneurs de plasma sont contrôlés pour les anticorps COVID-19 parce que c’est précisément ce dont les patients atteints de coronavirus sévère ont besoin.

Assurez-vous de consulter toutes les informations sur cette page avant de commander le kit de test QuestDirect.

Source de l’image: ROMAN PILIPEY / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.